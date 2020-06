Nic nevzdáváme. Věřím, že ligu zachráníme, tvrdí záložník Helešic

V minulých třech zápasech Matěj Helešic nechyběl na hřišti ani minutu. Jenže spokojený není. Opavští, bojující o záchranu, nevyhráli, urvali jen dva body, přičemž ve středu doma podlehli Bohemians Praha 1905 0:1. Poslední Příbram na ně ztrácí už jen bod.



„Situace není příznivá, ale nic nevzdáváme. Věřím, že ligu zachráníme. Pořád máme před sebou ještě hodně kol,“ řekl Helešic, který je ve Slezském FC na hostování z Baníku Ostrava. „V nadstavbě se všichni o záchranu popereme. Dvě vítězství v řadě nás mohou vynést jinam. V kabině panuje pozitivní nálada.“

Co rozhodlo duel s Bohemians?

Dostali jsme gól, když jsme nezvládli tři čtyři osobní souboje v lajně a protihráč nám z kraje hřiště utíkal pomalu sám na brankáře. To by se nemělo stávat. Nemůžeme takto prohrávat osobní souboje.

V prvním poločase jste byli lepší, ale nevyužili jste toho. Proč?

Chyběl tomu gól, to je tak jediné. Bohemku jsme přehrávali, byli jsme aktivnější, vytvořili si několik standardních situací, ale bohužel nám to létalo kolem branky.

Váš tým má potíže s marodkou. Do toho vám v neděli doma proti Slovácku budou scházet vykartovaní Žídek a Juřena. Zvládnete to?

Kluci nám budou chybět. Venca Juřena dal důležitý gól v Teplicích, Honza Žídek je stavební kámen celé Opavy. Šanci dostanou další. Se Slováckem už musíme vyhrát.

Po zimním příchodu do Opavy jste čekal na příležitost. Nyní pravidelně hrajete. Co se stalo?

Nechci se vymlouvat, ale během přípravy mě provázela drobná zranění. Dva týdny jsem vůbec netrénoval. Naplno jsem začal až týden před prvním mistrákem s Plzní. S trenérem jsem o tom mluvil. Věděl jsem, že potřebuji dohnat tréninkové manko. S kondičním trenérem, který je tady výborný, jsem to konzultoval celou dobu, a až jsem se cítil připraven, tak jsem šel na lavičku. Pak přišla dlouhá pauza (pandemie koronaviru – pozn. red.), ale teď už jsem stoprocentně v pohodě.

Nepropadal jste beznaději, když jste toho ani na podzim v Českých Budějovicích moc neodehrál?

Není to nic jednoduchého na psychiku, ale když člověk jde za svým, dokáže se zvednout.