Liberecký brankář Nguyen: Že by někdo už hrát nechtěl? Směšné

O následné společné, ale omezené přípravě, blížícím se možném restartu nejvyšší soutěže či případném boji Liberce, který je v neúplné tabulce na sedmém místě, o pohárovou Evropu hovořila brankářská jednička Slovanu Filip Nguyen v rozhovoru pro klubovou televizi.

O současném tréninku brankářů. Pro nás se toho moc nezměnilo. My gólmani trénujeme i za normálních okolností v pětičlenné skupině, takže je to stejné. Nebyla to ale od začátku úplně klasická příprava, protože jsme nevěděli, kdy se přesně zase začne a v tom to bylo specifické. Takže šlo spíš o takovou udržovací formu.

O termínech prvních zápasů.

Od té doby, co oznámili, že by se mohlo začít okolo 25. května, to pro nás bylo příjemnější. A jak se ta doba zkracuje, je to lepší a lepší. Každý fotbalista se samozřejmě těší, až bude zase moct hrát fotbal, od toho jsme tady a jsme natěšení, až to vypukne.

O nahuštěném zápasovém programu. Myslím, že fotbalisti mají rádi, když se víc hraje než trénuje, zápasy nás baví. Důležité spíš bude nedostat se pod nějaký psychický tlak, udržet si čistou hlavu a opravdu jít zápas od zápasu, protože pak to všechno půjde ráz na ráz.

O spekulacích, že někdo sezonu dohrávat nechce. Mám pocit, že v našem týmu chtějí hrát všichni a věřím, že by to takhle měli mít i všichni kluci a všechny kluby po celé republice. Že by někdo už hrát nechtěl, to mi přijde směšné.

O boji o pohárovou Evropu. I když nikdo neví, co tady bude v červenci, v srpnu a těžko teď spekulovat, jak to bude s hranicemi, tak poháry jsou pro nás určitě motivace.

O trénincích s přítelkyní v době zavřených hřišť. Musím říct, že ji ty domácí tréninky bavily, protože ona ráda kope do míče, takže se i sama zdokonalovala. A možná ji i mrzí, že teď nemůže trénovat s námi, takže to musím napravit a zase si půjdeme spolu zakopat.