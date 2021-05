Nevraživost mezi Zlínem a Slováckem nebývala jako nyní, míní Červenka

„Nepřišlo mi, že by to byl až tak prestižní zápas. Rivalita mezi Zlínem a Uherským Hradištěm nebyla taková jako teď,“ vzpomíná Červenka na duel, který se odehrál 5. listopadu 1995 v Uherském Hradišti a skončil nerozhodně 1:1.

Takže to byl zápas jako každý jiný?

Vnímali jsme, že je to derby, ale bylo to specifické, protože jsme hráli oba o záchranu. Nedařilo se ani jednomu mančaftu, takže ani fotbal nebyl moc líbivý. Samozřejmě, zápas měl náboj, přišlo asi pět tisíc diváků, atmosféra byla dobrá, ale oba týmy se potýkaly s herní výkonností a bylo to napjaté. Nakonec sezona vyústila v sestup obou mančaftů.

Co si ještě vybavíte z prvního derby?

Zápas byl ovlivněný vyloučením Miry Hlahůlka. Červenou dostal snad v páté minutě. Zlín byl lepší celý první poločas, tlačil nás. Potom se to srovnalo, ve druhé půlce byl vyloučený jeden Zlíňák a mohli jsme výsledek otočit.

Když jste za dalších šest let nastoupil do derby za Zlín, nepředhazoval vám někdo hradišťskou minulost?

V Hradišti jsem odehrál dorosteneckou kategorii a pak jednu sezonu ve druhé a první lize, po které jsem přestoupil do Drnovic. Do Zlína jsem šel po šesti letech, takže časový odstup byl docela velký. Až tolik jsem nevnímal, že by to pro mě mělo být prestižnější, i když kluky z tehdejšího Synotu jsem znal.

Tehdy, na začátku nového milénia, derby ještě nebyla tak vyžhavená, že?Vzájemné zápasy měly vždycky náboj, ale nevraživost a napjatost ve vztazích se objevily až v posledních letech. Myslím, že je to od návratu Zlína do první ligy (roku 2015 – pozn. autora). Jako hráč jsem to tolik nevnímal, ale jako asistent trenéra ve Zlíně jsem seděl na lavce a najednou všechno slyšel. Fanoušci nevraživost přenášeli na hráče a z ničeho nic začalo být derby ostré. Netuším, jestli měli mezi sebou nějaký konflikt mimo stadion. Je škoda, že takhle proti sobě bojují. Fanoušci obou klubů dokážou být slušní a dobře podporovat svůj mančaft.

Půjdete na sobotní derby?

Nebudu na stadionu, ale v televizi si ho pustím.

A komu budete fandit?

Zlínu. Jsou tam kluci, kteří se mnou hrávali a nebo jsou v realizačním týmu. Teď to vede Honza Jelínek, se kterým jsme fungovali u béčka Zlína a pak jsem pod ním hrával v Luhačovicích. Zápas bude pro Zlín velmi obtížný, protože Slovácko je v lepší formě. Sezonu zvládli velmi dobře, nadstandardně. Ale je to derby a bude rozhodovat, kdo bude poctivější, kdo bude mít štěstí. Možná rozhodne jeden gól.

Jak ovlivní derby fakt, že ani jednomu mužstvu už o nic nejde?

I tak bude mít zápas náboj. Je to poslední kolo. Kdo ho zvládne, půjde se mu lépe do pauzy. Je dobře, že na stadionu bude i pár diváků (povolených je 20 % kapacity – pozn. autora), i když atmosféra nebude bouřlivá. Může to být dobrý zápas. Věřím, že Zlín si nějaký bod z Hradiště odveze.

Favoritem jsou ale domácí, kteří postoupili do Evropské konferenční ligy, zatímco Zlín se ještě nedávno zachraňoval.

Takový rozdíl mezi soupeři před derby nebýval. Většinou se pohybovali ve středu tabulky pár bodů od sebe. Slovácko podává pod trenérem Svědíkem dlouhodobě velmi kvalitní výkony a dá se na jeho fotbal dívat. Nedokážu říct, proč to Zlínu delší dobu nešlape. Ale bylo vidět, že když tým převzal Jelda (nový trenér Jan Jelínek), tak byl v jeho hře vidět posun. Zlín proto neberu jako outsidera.