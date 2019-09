Výkop, odraz od zad a gól. Proč branka Olomouce správně neplatila

Utkání se pomalu přelévalo do své poslední třetiny, když si jablonecký brankář Vlastimil Hrubý počkal na nepřesný centr, chytil ho do rukavic a pokusil se o rychlou rozehrávku. Doběhl na hranu pokutového území, balon si nadhodil a výkopem trefil do zad olomouckého Beneše, jenž mu záměrně křižoval cestu a dva metry před ním vyskočil.

Co se píše v pravidlech Bránění brankáři v rozehrání míče Pravidlo porušuje hráč, který aktivně překáží soupeřovu brankáři, aby se zbavil míče, nebo se snaží hrát míčem, který si brankář nadhodil, aby ho mohl vykopnout. Jestliže např. hráč poskakuje nebo pobíhá před brankářem, a tím ho nutí, aby míč držel v rukou déle, než dovolují pravidla, porušuje pravidlo. Za porušení pravidla se nepovažuje, jestliže se hráč před brankáře pouze postaví, brankář má totiž možnost míč vyhodit.

Míč se přes bezmocného Hrubého odrazil do brány, ale gól, který by v té chvíli poslal hosty do vedení 2:1, neplatil.

„Trochu mě mrzí, že se jen písklo a hrálo se rovnou dál. Nevím, proč se to nekontrolovalo, když tady bylo video,“ divil se olomoucký trenér Radoslav Látal.

Ale kontrolovalo, stejně jako každý jiný gól, což rozhodčím předepisuje protokol. Protože ale sudí Marek rozhodl podle pravidel, nebylo nutné jeho verdikt dál řešit a hru zdržovat.

„Byla to pravidlová situace a správně posouzená. Šlo o zabránění brankáři v rozehrání míče, protože útočící hráč udělal aktivní pohyb a nevadí, že se mu míč odrazil od zad,“ vysvětlil spornou situaci videorozhodčí Jiří Adam.

Beneš se i se spoluhráči rozčilovali marně, především olomoucký Houska se vehementně dožadoval u sudího vysvětlení, ale Marek ho přesvědčivě odmítl. A nechal navázat hru.