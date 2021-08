Neuznaný gól Boleslavi: útočný faul, ale videoasistent zasahovat neměl

Slavia vyhrála 2:0, první gól dala po kiksu brankáře Šedy krátce poté, co domácím nebyla uznána trefa. Druhý přidala v závěru.

Když už hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka souboj boleslavského záložníka Jiřího Skaláka se slávistickým obráncem Oscarem Dorleym jako faul neposoudil, videoasistent Pavel Franěk mu změnu verdiktu doporučovat neměl.

„Útočný faul ano, tak jsme to viděli. Ale chceme, aby ho viděl hlavní rozhodčí na hřišti,“ řekl po analýze situace předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. „Videoasistent by v takové situaci zasahovat neměl.“

Jinými slovy: hlavní chyboval, když neodpískal faul. A VAR už ho neměl opravovat.

Že nechápete?

Videoasistent má do utkání vstupovat, jen pokud zjistí, že hlavní sudí na hřišti udělal zjevnou chybu, čili podle pravidel fotbalu došlo k opačnému a nesmyslnému verdiktu.

To však nebyl boleslavský případ.

Podle posledního vývoje řízení zápasů na mezinárodním poli se hře nechává víc volný průběh, především co se týče osobních soubojů ve hře tělem.

V 19. minutě za dlouhým míčem za slávistickou obranu běželi hostující Oscar a domácí Skalák, který ve snaze zmocnit se míče protivníka atakoval. Oscar ze souboje odpadl, Skalák lobem překonal brankáře Koláře a Zelinka ukázal na střed hřiště.

Boleslavští se radovali. Ne však dlouho. Videoasistent Franěk doporučil rozhodčímu na hřišti, aby verdikt změnil a gól neuznal. Zelinka po zhlédnutí záznamu dal na jeho pohled - gól neplatil.

„Přestupky jako vražení, strčení by měl posuzovat především rozhodčí na hřišti, protože on nejvíc cítí tu intezitu,“ zdůraznil Příhoda.

Podle videozáznamu ji tak dobře neodhalíte. Zvlášť, když si záběr zpomalíte. A podle něj to právě vyhodnotil videoasistent Franěk v Boleslavi.

Zpomalený záběr ukázal na viditelný přestupek, reálný pohled už tak přesvědčivý nebyl, byť na útočném faulu se komise shodla.

Když ho Zelinka neodpískal, zjevné chyby se však nedopustil.

„VAR mírně překročil hranici, za kterou nechceme, aby chodil, byť jednal v dobrém úmyslu. Protože příště se ta hranice posune zase o kousek dál a pak budou videoasistenti hledat lepší řešení. A tak to být nemá,“ řekl Příhoda.

Hlavní rozhodčí Zelinka, který souboj Skaláka s Oscarem jako přestupek nevyhodnotil, má omezenou delegaci na jedno kolo.

Nepomohlo mu, že o chvíli později udělil boleslavskému Smržovi za úder do hlavy slávisty Lingra jen žlutou kartu. Svůj verdikt z napomenutí na vyloučení změnil až po intervenci videoasistenta.

„On to neměl v zorném poli, hra pokračovala jinde. Viděl to jen periferně. Měl to nechat být, když to pořádně neviděl a reagovat až na doporučení VAR,“ poznamenal Příhoda.