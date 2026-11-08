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Chance Liga 2026/2027

Nepřijatelné, zuřil trenér Svědík po další porážce Zbrojovky. Omluvil se fanouškům

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  8:00
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Brněnský trenér Martin Svědík na lavičce během zápasu s Baníkem Ostrava.

Brněnský trenér Martin Svědík na lavičce během zápasu s Baníkem Ostrava. | foto: ČTK

Štěpán Langer slaví gól na 1:2 v utkání proti Baníku Ostrava.
Brněnský útočník Tadeáš Vachoušek (uprostřed) u míče během utkání proti Baníku...
Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý během zápasu s brněnskou Zbrojovkou.
Ostravský útočník Abdullahi Bewene (vpravo) s míčem před Denisem Granečným ze...
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Ještě před několika týdny patřila pevná defenziva k největším přednostem fotbalistů Zbrojovky, zato teď se jim rozpadá před očima. Po další porážce od ostravského Baníku (1:3), kterou hattrickem zařídil Kubala, neskrýval brněnský trenér Martin Svědík zklamání. „Chybí herní disciplína, trpělivost, ale hlavně kvalita,“ kritizoval.

Když po závěrečném hvizdu zamířili hráči Zbrojovky k domácímu kotli, mnoho důvodů k radosti neměli. Prohráli čtvrté z posledních šesti ligových utkání a po nadějném vstupu do sezony se začínají propadat tabulkou.

„Pro mě je to velké zklamání. Mrzí mě to hlavně kvůli domácím fanouškům, za poslední čtyři zápasy, včetně poháru se Slavií, jsme dostali dvanáct gólů. Tam vidím příčinu toho, proč máme takové výsledky a proč jsme se dostali do herní krize,“ líčil Svědík.

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Jeho mužstvo přitom chtělo do utkání vstoupit aktivně, jenže úvod patřil hostům. Ve 23. minutě se po Kohútově přihrávce prosadil Filip Kubala. A za další tři minuty se ostravský útočník radoval z gólu podruhé.

„Je to pořád stejný scénář. Dostaneme první gól a u některých hráčů odpadne herní disciplína i kvalita. Myslím si, že je to způsobené strachem. Když máte strach, nejdou vám nohy a neděláte to, co máte.“

Chance Liga 2026/27

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Svědíka zvlášť rozčílil způsob, jakým jeho svěřenci inkasovali. Podle něj se z týmu vytratila zodpovědnost, na které dlouhodobě stavěl svou trenérskou filozofii.

„Zakládám si na precizní defenzivě. Vždycky to byl základní stavební kámen našeho výkonu. Když jsme ale takhle nezodpovědní, dopadá to přesně takhle. V posledních třech ligových utkáních jsme dostali sedm gólů. I když jsme hráli se Slavií, Olomoucí a Baníkem, je to pro mě nepřijatelné.“

Kubalův životní večer. A co kapitánská páska?

Na druhé straně hřiště panovala opačná nálada. Sedmadvacetiletý Filip Kubala se stal prvním ostravským hráčem v letošní ligové sezoně, který v jednom utkání skóroval více než jednou. Nakonec se zastavil až na třech trefách.

Tu poslední přidal v 75. minutě, kdy po standardní situaci zakončil efektními nůžkami.

„Balon letěl dlouho, byl jsem už trochu natočený bokem. Všichni na mě řvali, že jsem sám, ale věřil jsem si a zkusil to,“ usmíval se Kubala po zápase.

Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Pro ostravského útočníka šlo o první hattrick v nejvyšší soutěži. A jak sám přiznal, nad třetí brankou po úvodních gólech pak během utkání přemýšlel.

„Pro útočníka je to meta. Už jsem měl několik zápasů, kdy jsem dal dva góly, a když útočník dá dva, chce dát i třetí. Cítím se teď dobře na tréninku i v zápasech, věřil jsem si. Tým je pro pořád nejdůležitější, ale útočník chce prostě víc a víc.“

Jeho výkon pak ocenil trenér Baníku Roman Skuhravý. Ten navíc naznačil, že by Kubala mohl v budoucnu převzít i výraznější vůdčí roli v kabině. Na otázku, zda si útočník svým výkonem neřekl o kapitánskou pásku, reagoval s úsměvem.

Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý během zápasu s brněnskou Zbrojovkou.

„Podezřívám vás, že máte nějakou štěnici v mé hlavě,“ vtipkoval jednapadesátiletý kouč.

„Filip je jeden z pěti šesti hráčů, kteří od začátku chtějí tenhle způsob práce a hry. Dnešní zápas je pro něj odměnou za to, jakým způsobem se vrací po těžkém zranění. V tuhle chvíli je společně s Frydrychem, Boulou a Kohútem důležitou spojkou k týmu.“

Kubala dlouhé měsíce totiž laboroval s přetrženým křížovým vazem. „Během pauzy jsem pracoval na věcech, které chci ve své hře zlepšit. Pomáhá mi herní vytížení, styl hry i důvěra trenéra. Všechno se to teď spojuje a jde dobrým směrem,“ přiblížil.

Tři změny o poločase. Svědík přiznal chybu

Zatímco hosté měli po prvním poločase dvoubrankový náskok, Svědík hledal způsob, jak mužstvo probudit. O přestávce proto sáhl hned ke třem střídáním.

„Když v poločase třikrát střídáte, je jasné, že jste se do sestavy úplně netrefili. Vsadili jsme na špatného koně,“ přiznal.

Jeho zásah přitom přinesl téměř okamžitý efekt. Už ve 48. minutě nacentroval střídající Antonín Vaníček a další náhradník Štěpán Langer zblízka snížil na 1:2.

Štěpán Langer slaví gól na 1:2 v utkání proti Baníku Ostrava.

„Měli jsme oživit hru, vnést do ní energii a pokusit se zápas otočit. Když prohráváte o poločase 0:2, něco není v pořádku. Pokyny byly jednoduché a účelné,“ popisoval Langer.

Domácí poté převzali iniciativu, vytvořili si několik příležitostí, vyrovnání se ale nedočkali.

„Měli jsme hodně natažené hřiště a při každém nákopu, který jsme nedokázali nahoře uhrát, chodil Baník do brejku. Měli jsme strašně otevřenou obranu, nešly nám centry tak, jak bychom si představovali,“ dodal.

Svědík si přes zlepšený výkon po změně stran neodpustil další kritiku.„Nejsme důrazní ani důslední v pokutovém území. Nejsme kvalitní v centrech ani finálních přihrávkách. Spoustu toho zahodíme. A místo toho, abychom vyrovnali a dostali soupeře pod psychický tlak, dovolíme mu takovou věc, jako byl třetí gól ze standardní situace,“ zlobil se.

Brněnský Tadeáš Vachoušek v zápase s Baníkem.

Jednoho hráče však přece jen pochválil. Tadeáš Vachoušek podle něj jako jeden z mála dokázal převzít odpovědnost a dostávat se do nebezpečných situací.

„Byl to jediný světlý výkon z naší ofenzivy. Nebál se jít jeden na jednoho, vyvážel balony v rychlosti, rozdával je. Takových hráčů bychom potřebovali víc.“

Pro Baník představuje vítězství vítanou vzpruhu. Před utkáním v Brně totiž ostravští fotbalisté neskórovali v lize 300 minut a v předchozích třinácti kolech nasázeli pouhých sedm branek.

„Ani jsme se nebavili o tom, že chceme vyhrát. To chceme každý zápas. Hlavním motivem bylo dát gól, protože to je věc, která nás dlouhodobě trápí,“ líčil Skuhravý.

Filip Vedral ze Zbrojovky hlavičkuje v zápase s Baníkem.

Přesto odmítal, že by jej výhra nad Zbrojovkou výrazně uklidnila.

„Vůbec. Někdy můžete dělat sebelepší práci, ale efekt to nemá. To, že to není vidět už teď, mě trápí nejvíc. Pokud to nebude stačit, půjdu o dům dál. Já ale splním to, co jsem řekl. Vyvedu Baník z téhle krize a budu vítěz já. Bolí to, dře to, ale budeme dobří.“

Jeho protějšek na brněnské lavičce nyní řeší opačný problém. Zbrojovka po vydařeném úvodu sezony ztrácí sebevědomí a podle Svědíka se současné potíže projevují i v tréninkovém procesu.

„Nejsem spokojený s některými věcmi ohledně týmu. Možná to vidím i v tréninku. Říkáme si to, ale ne všichni hráči si to ještě úplně uvědomili. To je také příčina herní nedisciplinovanosti a věcí, které nás stojí zápasy,“ upozornil.

Reprezentační pauza? Raději bychom hráli, shodují se Brňané

Přicházející reprezentační přestávku příliš nevítá. Podle něj by mužstvu prospěla spíše možnost co nejrychleji napravit další výsledkový propad.

„Raději bych hrál a snažil se z toho rychle dostat. Něco jiného je, když před reprezentační pauzou vyhrajete, a něco jiného, když máte takovou negativní šňůru. Teď se to zase o čtrnáct dní prodlužuje a nemáte možnost to napravit.“

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A podobně situaci vnímá i Langer. „Zklamání tam určitě je a je na místě. Ale nikdo jiný nám z toho nepomůže. Není čas být v nějakých depresích. Je potřeba začít každý sám od sebe a vrátit se k bojovnosti, která nás zdobila od začátku sezony.“

„Pro mě je nepříjemné, když se musíme fanouškům omlouvat. A nejsmutnější je, že je to zasloužené. Za sebe jako trenéra se omlouvám všem, kteří se museli zase dívat na porážku a na to, jakou máme sérii. Musíme makat všichni, nejen hráči, ale i realizační tým. Musíme být opravdu tým,“ neskrýval Svědík.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
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