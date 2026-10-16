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Chance Liga 2026/2027

NEOKOUKANÍ: Nejnebezpečnější tvůrce Glossoa. Proč by ho Slavia měla chtít zpět?

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  13:50
V brněnském Artisu patří mezi ty, kteří vynikají. A už teď se z Moravy linou hlasy, že by si francouzského krajního obránce Neila Glossou mohla Slavia stáhnout z hostování zpět předčasně už v zimě. Proč? Na to se pokusí odpovědět nový datový seriál Neokoukaní, který se zaměří na zajímavé fotbalisty u nás i v zahraničí.
Část 1/4

„Až se z hostování vrátí, věřím, že jeho kariéra půjde nahoru,“ předeslal po utkání v Hradci trenér Roman Nádvorník. Právě na východě Čech se Glossoa podílel na výhře 4:2 gólem a dvěma asistencemi.

Z pozice pravého beka!

Obecně Glossoa na své pozici září. Celkovým počtem připravených šancí sice rekordy netrhá, a ani by to na jeho pozici nikdo nečekal. Naopak když už se do útoku pustí, je velice nebezpečný.

Když po jeho přihrávce spoluhráč vystřelí, bývá to z velmi dobré pozice.

Jak a odkud tvoří Neil Glossoa své šance?

Pokusy po jeho pasech mají dohromady nejvyšší hodnotu xG ze všech hráčů ligy (2,9 xG), celkem i v přepočtu na 90 minut (0,33 xG). Jeho průměrná šance je také zhruba dvakrát nebezpečnější než u typického hráče ligy (0,21 xG proti 0,10).

A pozor: všechno nejsou centry. Většinu šancí připraví přízemní přihrávkou nebo obloukem za obranu. Když ale centruje, povede se mu 42 % centrů ze hry, průměrnému ligovému beku jen 22 %.

Podobně vychází i xT, tedy metrika očekávané ohrožení, která měří, o kolik akce přiblížila tým ke gólu. Glossoa svými přihrávkami vytvoří víc ohrožení než kterýkoli jiný hráč v poli, zhruba sedmkrát víc než typický bek!

Z čeho hrozí Neil Glossoa?

A není to dílo pár šťastných akcí: i když jsme u každého beka včetně Glossoy ubrali jejich čtyři nejcennější přihrávky, zůstal první. Je tedy velice konzistentní.



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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 5 2 3 17:13 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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