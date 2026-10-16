NEOKOUKANÍ: Nejnebezpečnější tvůrce Glossoa. Proč by ho Slavia měla chtít zpět?

„Až se z hostování vrátí, věřím, že jeho kariéra půjde nahoru,“ předeslal po utkání v Hradci trenér Roman Nádvorník. Právě na východě Čech se Glossoa podílel na výhře 4:2 gólem a dvěma asistencemi.
Z pozice pravého beka!
Obecně Glossoa na své pozici září. Celkovým počtem připravených šancí sice rekordy netrhá, a ani by to na jeho pozici nikdo nečekal. Naopak když už se do útoku pustí, je velice nebezpečný.
Když po jeho přihrávce spoluhráč vystřelí, bývá to z velmi dobré pozice.
Pokusy po jeho pasech mají dohromady nejvyšší hodnotu xG ze všech hráčů ligy (2,9 xG), celkem i v přepočtu na 90 minut (0,33 xG). Jeho průměrná šance je také zhruba dvakrát nebezpečnější než u typického hráče ligy (0,21 xG proti 0,10).
A pozor: všechno nejsou centry. Většinu šancí připraví přízemní přihrávkou nebo obloukem za obranu. Když ale centruje, povede se mu 42 % centrů ze hry, průměrnému ligovému beku jen 22 %.
Podobně vychází i xT, tedy metrika očekávané ohrožení, která měří, o kolik akce přiblížila tým ke gólu. Glossoa svými přihrávkami vytvoří víc ohrožení než kterýkoli jiný hráč v poli, zhruba sedmkrát víc než typický bek!
A není to dílo pár šťastných akcí: i když jsme u každého beka včetně Glossoy ubrali jejich čtyři nejcennější přihrávky, zůstal první. Je tedy velice konzistentní.