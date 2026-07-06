Dostal některou ze své sbírky červených karet nespravedlivě? Co ho naučila dlouhá léta v nejvyšší italské a anglické lize? Jak dokázal udržet top formu a kouřit dvě krabičky cigaret denně? Jak se dostával soupeřům do hlavy a jak se v něm svářil fotbalový a herecký talent? Jak se jakožto držitel nejvyšší trenérské licence dívá na dnešní fotbal?
Kolik červených karet jste za kariéru v nejvyšších soutěžích vlastně nasbíral?
Vy jste se nepřipravil!
Nebojte. Já jen, že české statistiky udávají 18, zatímco britské 20.
Proto všude tvrdím, že 19. Ale protože věřím spíš britským statistikám, asi to bude těch dvacet červených. Pokoušel jsem se spočítat i žluté, ale vzhledem k tomu, že ligovou kariéru jsem zahájil v šestnácti a půl v Baníku, fakt to nejde. Ale bude jich určitě přes sto. No masakr.
Když jsem věděl, že je ten útočník mnohem lepší než já, abych se ho nějakým způsobem zbavil, prostě jsem ho sestřelil. Dal jsem mu kosu.