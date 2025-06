Liberecký zájem ho překvapil, ale současně potěšil. „Nevím, jestli vůbec někdy někdo přestupoval přímo z Jablonce do Liberce nebo obráceně,“ zamyslel se. „Když klub jako Liberec projeví zájem, samozřejmě to potěší, ale zároveň mě to ještě víc motivuje. Je to náš největší rival. Chci derby s Libercem vyhrát.“

Jablonecký trenér Luboš Kozel ani na minutu nevěřil, že by Tekijaški do sousedního Liberce odešel. „Já můžu taky říct, že bych bral Haraslína, ale je to stejně nereálné, jako by Teki šel do Liberce, to vám řeknu na rovinu,“ prohlásil.

A Tekijaškiho spoluhráč Michal Beran se přidal: „Četl jsem to, ale vůbec nemám strach, že by odešel. Myslím si, že Teki je tady spokojený a ví, že tenhle tým má sílu bojovat o vršek tabulky. A navíc – přestup z Jablonce do Liberce? To si fakt nemyslím.“

Liberecký trenér Radoslav Kováč dotaz na zájem o kapitána konkurenčního Jablonce na tiskové konferenci odrazil strohou odpovědí: „Necítím vůbec žádnou potřebu se k tomu vyjadřovat. Je to hráč Jablonce, a tak to zůstane.“

Srbský stoper patří k největším oporám Jablonce, který v minulé sezoně skončil v lize pátý a těsně mu unikla pohárová Evropa. O jeho pevném místě v týmu svědčí i fakt, že za dva roky strávené na severu Čech chyběl jen ve třech zápasech, z toho dvakrát kvůli karetnímu trestu.

Nemanja Tekijaški (vlevo) z Jablonce a Santiago Eneme z Liberce se přetlačují v souboji o balon.

Z dovolené se vrátil opálený, odpočatý a v dobré náladě. „Já se vždycky vrátím do Jablonce opálený, už si kvůli tomu ze mě dělají srandu,“ usmál se. „Potřebovali jsme ten odpočinek pro hlavu i tělo. Minulá sezona byla náročná – hodně zápasů, hodně emocí až do úplného konce.“

Když se na dovolené dozvěděl, že majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta byl pravomocně odsouzený na pět a půl roku, v první chvíli v něm hrklo. Pak však mluvil s Peltou po telefonu a uklidnil se. „Den nebo dva jsme nevěděli, co se bude dít, jak to dopadne. Pak jsme měli rozhovor s panem Mírou a řekl nám, že to bude v klidu. Já mu věřím. Všichni víme, jaký je – schopný udělat to nejlepší jak pro Jablonec, tak i pro sebe,“ konstatoval.

Jablonecký šéf měl řeč i v kabině na startu přípravy. K hráčům mluvil asi čtvrt hodiny. „Ubezpečil nás, že všechno bude dobré, a že Jablonec bude pokračovat. Máme ambice – chceme zase být v top čtyřce nebo pětce,“ řekl srbský fotbalista.

Vzhledem k potížím majitele ostatní kluby vycítily, že by mohlo být nyní snadnější jablonecké hráče získat. Pokud přijde výhodná nabídka, některé opory pořád můžou odejít. „Jsem tady a mám smlouvu,“ poznamenal.

„Neřešil jsem přestup, nevím, jestli přišla nějaká nabídka pro klub, ale já se soustředím jen na Jablonec a zůstávám tady.“