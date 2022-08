Takto doma ztrácet body je ostudné. Ostravský Kuzmanović se nezdráhá kritizovat

V první půli hned po vyrovnání jste byl v dobré pozici, ale brankář Filip Mucha vaši střelu vyrazil. Co se stalo?

Chtěl jsem střílet křížem na zadní tyč, ale netrefil jsem balon přesně a šel doprostřed, do gólmana.

Při druhé jste byl sám před brankou po přihrávce vzduchem od Buchty.

To jsem chtěl nejprve míč zpracovat. Nedokážu říct, proč jsem se v poslední chvíli rozhodl střílet z první, ale míč mi podjel pod nohou. Byl tam střet myšlenek. Špatné řešení. Tu druhou šanci si vyčítám víc.

Pokud jde o šance, byl to nejlepší výkon Baníku v sezoně. Souhlasíte?

Ano, měli jsme jich asi nejvíc ze všech zápasů. Doplatili jsme na tu produktivitu. Ale špatné to je i směrem dozadu. Není možné, abychom prohráli každý souboj a dostávali góly z autu, z rohu, zase ze standardky. To jsou takové chyby... Dnes jsme to bohužel prohráli v naší koncovce.

Teplice utkání rozhodly, když se jejich dva hráči prosadili mezi čtyřmi fotbalisty Baníku...

Byl tam od nás malý důraz, oni si míč narazili. Ve vápně pak byl neobsazený útočník. Byly to dvě zásadní chyby.

Začátek ligy je hodně špatný.

Je. Většinu bodů jsme si prohráli doma. Zvládli jsme jen Zlín.

Co s tím?

Dneska musím začít u sebe, ale asi každý z nás bude muset začít u sebe. Musíme víc přidat, více makat. Takto doma ztrácet body je ostudné.

Trenér po vás chce, abyste byli fotbaloví, abyste hráli kombinačně. Jenže zatím to nefunguje. Proč?

Už tam je vidět, co trenér chce hrát. Jen je otázka, proč jeho pokyny neplníme. Jestli tomu neodpovídá kvalita hráčů... Při těch dnešních šancích byla už nějaká ta práce znát. Bohužel jsme je neproměnili.

Útoky jste táhl většinou vy s Jiřím Klímou, Davidem Buchtou a Petrem Jaroněm. Jak se vám v takovém složení hraje?

Po takovém zápase se to blbě hodnotí. Ale rád hraji s Klimičem. Má velký potenciál, je na tom postavou i rychlostně dobře. Je to fotbalista. U vyrovnávacího gólu, který jsem dal, udělal všechno, co se dalo, a ještě mi balon podkopl na hlavu, takže jsem měl před sebou prázdnou branku. Ale i s Buchtičem a Péťou se mi hraje dobře. To naše složení v útoku bylo správné. Jen je mi líto, že jsme neproměnili šance. To mě moc mrzí.