Kuzmanovič opět vyhrál slezské derby: Žádné oslavy nebudou, máme zákaz

„Utkání bylo náročné hlavně fyzicky,“ prohlásil fotbalista, který v zimě do Baníku přestoupil. „Ve druhém poločase jsem odpadl. Možná to bylo i tím, že jsem do čtvrtka netrénoval (kvůli drobnému zranění – pozn. red.), navíc mi nepomohlo ani počasí.“



Nebylo to utkání až příliš opatrné?

Je to derby, bylo to spíš bojovné z obou stran, ale to k tomu patří. Stejně jako Opava jsme nechtěli chybovat, aby nás soupeř nepotrestal. Důležité byly odražené míče a naštěstí jsme si pomohli standardkou. Ve druhé půli to Hrubas (Robert Hrubý) krásně uklidil k tyči a bylo rozhodnuto.

A na první gól jste Diopovi nahrál výborně kopnutým přímým kopem...

Těší mě to, protože to byl důležitý gól. Opava na nás byla dobře nachystaná, couvala, nenechala nás rozběhnout se za obranu, takže ta branka nám pomohla. Když se tam nemůžete dostat, je vždy příjemné si takhle pomoci.

K tomu jste hodně opavských standardních situací ubránili, že?

Výborná práce, protože dřív jsme skoro pokaždé inkasovali právě po standardce. Dnes to od nás bylo v obranné fázi povedené, kluci si pohlídali náběhy a všechno odvrátili.

Jak jste derby prožíval?

Než začal zápas, bylo to zvláštní... Jenže, jak začneme hrát, už nejsme s protihráči kamarádi. Bojujeme o tři body, které chce každý. Jsem šťastný, že je máme my.

Nebyl jste přemotivovaný?

Ani ne, celý týden jsem se hlídal. Už jsem asi dost starý na to, abych udělal nějakou blbost, že bych třeba někoho praštil (smál se). K tomu by ale vůbec nikdy nedošlo, protože s klukama z Opavy se máme rádi. Přeju jim, aby se v klidu zachránili. Věřím, že se jim to povede.

Zaznamenal jste nějaké reakce opavských fanoušků směrem k vám?

Během zápasu ne, soustředil jsem se na hru. Možná něco řvali, ale fakt nevím.

Po zápase jste k nim chtěl jít, ale rozmyslel jste si to. Proč?

Zatleskal jsem jim před odchodem do šatny.

Co na to oni?

Asi se jim to moc nelíbilo.

Budete výhru slavit?

Máme zákaz, takže asi ne (smál se).

Už máte jisté umístění v první šestce. Takže cíl jste splnili?

Uvidíme, kam se ještě můžeme posunout, ale teď se soustředíme na středeční pohárový zápas s Bohemkou. Jde o semifinále, je to fáze, kterou nejde brát jinak než vážně. Jeden zápas nás dělí od finále, což by bylo krásné.