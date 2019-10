Čekání na další góly? Mám teď trochu jiné úkoly, říká Kuzmanovič

Nemanju Kuzmanoviće těší, že se prosazují ostatní ostravští hráči. Gól jich vstřelilo už jedenáct... „Je to dobře. Je potřeba, aby branky střílelo více kluků. Filous má formu, Damé, Hrubec super, Jiras dal gól... Paráda,“ zmínil Kuzmanović Filla, Diopa, Hrubého a Jiráska.



A co vy?

Pokud jde o mě, tak jsem teď v sestavě posunutý na levou stranu. Ale i tak jsem se minule se Zlínem dostal do nějaké šance. Nevadí mi to. Mám teď trochu jiné úkoly, ale pořád se do vápna dostanu, takže to není tak špatné. Pořád to je lepší, než kdybych měl hrát beka. (směje se)

Musíte na levém kraji zálohy více bránit?

Brání se mi dobře, protože mám za sebou Flašku (Fleišmana), který na mě hodně mluví. Přebíráme si protihráče, není to tak náročné. Dobré je, že mám od něj i dopředu podporu. Když mám balon, hned vidím, jak utíká vedle mě a nabíhá si.

Jaké máte vlevo úkoly?

Tahat míč po straně, a jelikož mám míč zleva přes nohu, tak ho mohu zatáhnout i doprostřed. A snažím se klukům dávat nějaké balony i do vápna.

Zdá se, že ke středu běháte často.

Jak kdy, záleží na soupeři. Teď mi to dvakrát vycházelo, že jsem lajnu nechával Flaškovi.

Ostatně ta dvě utkání s Příbramí a Zlínem jste vyhráli 3:0 a 4:0.

Potřebovali jsme je zvládnout, abychom se v lize posunuli výše. Naštěstí nám v obou případech vyšel vstup do zápasů, i když se Zlínem nějakých prvních deset minut bylo nervózních. Zlín začal velice dobře. Pak jsme ale dali první gól, který nám to usnadnil. Chodili jsme do otevřené obrany, dobrá byla produktivita, dost dobře jsme vyřešili několik brejků a zaslouženě vyhráli.

V těch předchozích dvou zápasech jste všechny góly dali už v prvním poločase. Jako by vám stačil.

Proti Příbrami to bylo za devět minut, teď poločas. Ale někdy hrajeme i devadesát minut. (směje se) Samozřejmě dokud se vyhrává, je to super, ať je to 1:0, nebo 4:0.

Trenér Páník upozorňoval, že proti Zlínu těžko můžete zopakovat tak úžasný úvod jako s Příbramí. S nadsázkou – měl pravdu, protože třetí gól jste dali až po půlhodině hry.

(směje se) No, za deset minut to nyní bylo 0:0... Ale to je sranda. Nechceme nikoho urazit. Zlín byl silný na míči, ukazovali to, i když prohrávali. Spíše však hráli na vlastní půlce. Jak se chtěli dostat dopředu, ztráceli balony.

Dá se po 12 kolech říct, že vstup do ligy vám vyšel?

Ano, ale pořád mě mrzí začátek, ta dvě kola doma. S Libercem a Teplicemi to byly zbytečné ztráty. Naštěstí jsme to dohnali ve dvou zápasech venku.

Teď se to otočilo, jelikož vyhráváte doma, ale na cizích hřištích už ne.

Přesně tak. Většinou by se mělo ale vyhrávat doma a venku sbírat nějaké body. Je to fotbal. Nejde to naplánovat.