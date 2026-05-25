NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Mládí v Edenu
Celkem šest hráčů pod 20 let, po třech na každé straně, zasáhlo do nedělního utkání Slavie s Plzní (3:0).
Samozřejmě se sluší dodat, že to umožnily také okolnosti, kdy ani jednomu z týmů už o nic nešlo.
Slavia poslala rovnou do základu debutanta Kolíska (18 let), v základu hrál po delší době také záložník Suleiman (19), jenž dal i gól, ale po půlhodině musel střídat. A ve druhé půli dostal šanci také útočník Kohout (19), jenž se před týdnem gólově prosadil v Hradci Králové.
To Plzeň sázela na teenagery až po změně stran. Po hodině hry přišel do hry Chalupa (19) a několik málo minut dostali také obránci Paidar a Büchner (oba 19).
Oba týmy pak měly na trávníku i jednoho dvacetiletého borce – Plzeň útočníka Tourého, Slavia dalšího debutanta krajního obránce Pitáka.
Dostanou v příštím ročníku další příležitosti?