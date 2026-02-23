NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

Na Spartě penaltu zavinil, doma ji neproměnil
Loni v září po jeho faulu na Preciada dala Sparta rozhodující gól z penalty, za surovou hru byl navíc vyloučen a Plzeň prohrála 1:2. Mimochodem, gól Viktorie dal právě on.
V neděli večer v domácí odvetě plzeňský kapitán Matěj Vydra pokutový kop proti Spartě neproměnil a Viktoria s rivalem jen remizovala 0:0.
„Proti Spartě mi to prostě nějak nejde,“ ulevil si v televizním rozhovoru Oneplay Sport.
Viktoria potřebovala nutně vyhrát, aby se druhé Spartě přiblížila na tři body. Už v první půli měla tři slibné možnosti, které zlikvidoval brankář Jakub Surovčík. Největší šanci však měl Vydra. „A ze Surovčíka jsem udělal muže zápasu,“ posteskl si. „Byl jsem dopředu rozhodnutý, kam budu kopat. Snažil jsem se to dát co nejvíc k tyči, ale vystihl mi to a jak je vysoký, tak na míč dosáhl.“
Za Plzeň zahrával druhou penaltu, loni v létě proti Karviné proměnil. Předtím během angažmá v Anglii jedenáctkrát dal, třikrát selhal. „I lepší fotbalisti, než jsem já, penaltu nedali. Co nejrychleji to musím hodit za hlavu, už ve čtvrtek nás čeká důležitý zápas v poháru proti Panathinaikosu,“ podotkl. „Proti Spartě jsme dva body ztratili, měl jsme víc šancí, k tomu ta moje penalta.“