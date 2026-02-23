NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

Chance Liga 2025/2026

Změna v boji o titul ve fotbalové lize: Sparta remizovala v Plzni a Slavia po vítězství nad Libercem vede už o sedm bodů. Mohla mít i lepší pozici, kdyby plzeňský Vydra v nedělním šlágru 23. kola proměnil penaltu. Právě pokutový kop odsoudil k další porážce poslední Duklu na Bohemians, kteří si svou pozici v boji o záchranu hodně vylepšili.
Část 1/5

Na Spartě penaltu zavinil, doma ji neproměnil

Plzeňský kapitán Matěj Vydra se rozebíhá k pokutovému kopu, který proti Spartě...

Loni v září po jeho faulu na Preciada dala Sparta rozhodující gól z penalty, za surovou hru byl navíc vyloučen a Plzeň prohrála 1:2. Mimochodem, gól Viktorie dal právě on.

V neděli večer v domácí odvetě plzeňský kapitán Matěj Vydra pokutový kop proti Spartě neproměnil a Viktoria s rivalem jen remizovala 0:0.

„Proti Spartě mi to prostě nějak nejde,“ ulevil si v televizním rozhovoru Oneplay Sport.

Viktoria potřebovala nutně vyhrát, aby se druhé Spartě přiblížila na tři body. Už v první půli měla tři slibné možnosti, které zlikvidoval brankář Jakub Surovčík. Největší šanci však měl Vydra. „A ze Surovčíka jsem udělal muže zápasu,“ posteskl si. „Byl jsem dopředu rozhodnutý, kam budu kopat. Snažil jsem se to dát co nejvíc k tyči, ale vystihl mi to a jak je vysoký, tak na míč dosáhl.“

Za Plzeň zahrával druhou penaltu, loni v létě proti Karviné proměnil. Předtím během angažmá v Anglii jedenáctkrát dal, třikrát selhal. „I lepší fotbalisti, než jsem já, penaltu nedali. Co nejrychleji to musím hodit za hlavu, už ve čtvrtek nás čeká důležitý zápas v poháru proti Panathinaikosu,“ podotkl. „Proti Spartě jsme dva body ztratili, měl jsme víc šancí, k tomu ta moje penalta.“



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
