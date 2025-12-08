Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Autor:
  9:49
Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko smetlo Plzeň, vyhrála předposlední Boleslav i Pardubice, aspoň bod uzmuly Baník a Dukla. Co v zápasech zaujalo?
Olomoucké déjà vu

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje ze svého gólu v Olomouci.

Možná si ten gól ještě vybavíte.

Padl totiž letos v březnu také na olomouckém Andrově stadionu a rovněž se u něj řešil těsný ofsajd. Victor Olatunji se tehdy po dlouhém Sörensenově nákopu postavení mimo hru vyhnul o osm centimetrů a rozhodl o sparťanské výhře 2:1.

Albion Rrahmani ho v sobotu večer trumfnul. Při Mercadově centru hrálo v jeho prospěch podle kalibrované čáry dokonce pouhých pět centimetrů.

„Byl jsem přesvědčený že gól bude platit, protože jsem viděl, že Mercado byl s balonem trochu přede mnou. Ale když jsem pak čekal na video, byl jsem dost nervózní,“ přiznal útočník po cenné výhře 1:0.

Sparta mohla Rrahmanimu děkovat podruhé v týdnu. Ve středu totiž pro změnu v závěru proměnil rozhodující penaltu v osmifinále poháru s brněnským Artisem (2:1).

Předtím se ale kosovský útočník naposledy trefil na začátku října v derby. Pak se trápil stejně jako celá Sparta, která aktuálně ztrácí na vedoucí Slavii už pět bodů. Na podzim ji jistě nedožene, na jaře se o to ale pokusí.

A bude k tomu potřebovat i Rrahmaniho góly.



19. kolo

18. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
