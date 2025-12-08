NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Olomoucké déjà vu
Možná si ten gól ještě vybavíte.
Padl totiž letos v březnu také na olomouckém Andrově stadionu a rovněž se u něj řešil těsný ofsajd. Victor Olatunji se tehdy po dlouhém Sörensenově nákopu postavení mimo hru vyhnul o osm centimetrů a rozhodl o sparťanské výhře 2:1.
Albion Rrahmani ho v sobotu večer trumfnul. Při Mercadově centru hrálo v jeho prospěch podle kalibrované čáry dokonce pouhých pět centimetrů.
𝐀𝐋𝐁𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐑𝐀𝐇𝐌𝐀𝐍𝐈 vystřelil v závěru sparťanské vítězství. 😯— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) December 6, 2025
Jeho trefa byla ještě z důvodu ofsajdu zkoumána u videa, nakonec rozhodlo pouhých pět centimetrů! 🤏#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/4qZtCZymog
„Byl jsem přesvědčený že gól bude platit, protože jsem viděl, že Mercado byl s balonem trochu přede mnou. Ale když jsem pak čekal na video, byl jsem dost nervózní,“ přiznal útočník po cenné výhře 1:0.
Sparta mohla Rrahmanimu děkovat podruhé v týdnu. Ve středu totiž pro změnu v závěru proměnil rozhodující penaltu v osmifinále poháru s brněnským Artisem (2:1).
Předtím se ale kosovský útočník naposledy trefil na začátku října v derby. Pak se trápil stejně jako celá Sparta, která aktuálně ztrácí na vedoucí Slavii už pět bodů. Na podzim ji jistě nedožene, na jaře se o to ale pokusí.
A bude k tomu potřebovat i Rrahmaniho góly.