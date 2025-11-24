NEJ Z LIGY: Baník na dně i Plechatého gólová premiéra. Probudil se Vojta?

Chance Liga 2025/2026

Po šestnácti kolech fotbalové ligy už není na dně tabulky Slovácko, ale Baník Ostrava, který prohrál i v Teplicích (0:1). V čele zůstává Slavia, která zvládla vršovické derby s Bohemians (3:1) i díky parádní trefě Lukáše Provoda. A co dalšího víkend nabídl?
Provod vyléčil zranění a dal krásný gól

Slávista Lukáš Provod slaví svůj gól s Michalem Sadílkem.

V přípravném zápase proti San Marinu Lukáš Provod nenastoupil, druhý den se od národního mužstva kvůli zdravotním potížím odpojil a pro závěrečný duel v kvalifikaci proti Gibraltaru už Lukáš Provod k dispozici nebyl. „Jeho aktuální zdravotní stav nasazení do zápasu neumožňuje,“ oznámilo národní mužstvo.

Během týdne se ale slávistický záložník uzdravil a v sobotu proti Bohemians zvládl i s nastavením 101 minut.

A v 73. minutě krásným obstřelem levačkou zpoza vápna zvyšoval na 3:0. Jelikož soupeř vzápětí snížil, byla jeho trefa o to důležitější.

„Po utkání s Plzní před dvěma týdny jsem šel do tréninku a cítil jsem zadní stehenní sval. Na nároďáku jsem trénoval do pátku, kdy jsme se to s kondičním trenérem snažili dát do kupy, ale nebylo to ono. Poslední týden jsem byl už ve Slavii a dělali jsme všechno pro to, abychom to dali dohromady,“ vysvětloval pak. „Jsem rád, že jsem dostal čas na doléčení, a i k mému překvapení to šlo líp, než jsem čekal.“

K brance navíc přidal už v prvním poločase asistenci na Chorého úvodní gól.

„Chvíli mi to trvalo, než jsem se do toho dostal, ve druhé půli už jsem se cítil dobře. Nejsem zvyklý na takové pauzy. Bylo tam hodně ztrát, hodně chyb. Myslím, že to bylo i tou zimou, hřiště bylo trochu namrzlé, ale hlavní je, že jsme to zvládli,“ doplnil.

Slavia díky výhře udržela dvoubodový náskok na čele.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
24. listopadu 2025  7:45

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:02

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu

Eberechi Eze z Arsenalu se spoluhráči slaví vstřelený gól.

Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:27

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Bílek versus útočníci 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.

Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...

23. listopadu 2025  12:55

Jubilejní derby Zlína se Slováckem má být mrazivé, novinkou je pohár kraje

Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka.

Nedělní derby Slovácka se Zlínem bude jubilejním třicátým vzájemným zápasem v nejvyšší ligové soutěži. Poprvé ale budou oba týmy hrát o pohár pro fotbalového vládce kraje, který vítězi věnuje...

23. listopadu 2025  10:18

Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje domácí utkání s Bohemians.

Ze všeho nejdřív tentokrát poděkoval fanouškům: „Super, že jich v takovém mrazu přišlo tolik. Dovedu si představit, že na těch plastových sedačkách to není zrovna easy.“ Až pak se Jindřich...

23. listopadu 2025  7:37

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou čtyři zápasy. Doma má před sebou ještě Bilbao a Barcelonu. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  22. 11. 23:17

