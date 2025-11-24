NEJ Z LIGY: Baník na dně i Plechatého gólová premiéra. Probudil se Vojta?

Provod vyléčil zranění a dal krásný gól
V přípravném zápase proti San Marinu Lukáš Provod nenastoupil, druhý den se od národního mužstva kvůli zdravotním potížím odpojil a pro závěrečný duel v kvalifikaci proti Gibraltaru už Lukáš Provod k dispozici nebyl. „Jeho aktuální zdravotní stav nasazení do zápasu neumožňuje,“ oznámilo národní mužstvo.
Během týdne se ale slávistický záložník uzdravil a v sobotu proti Bohemians zvládl i s nastavením 101 minut.
A v 73. minutě krásným obstřelem levačkou zpoza vápna zvyšoval na 3:0. Jelikož soupeř vzápětí snížil, byla jeho trefa o to důležitější.
„Po utkání s Plzní před dvěma týdny jsem šel do tréninku a cítil jsem zadní stehenní sval. Na nároďáku jsem trénoval do pátku, kdy jsme se to s kondičním trenérem snažili dát do kupy, ale nebylo to ono. Poslední týden jsem byl už ve Slavii a dělali jsme všechno pro to, abychom to dali dohromady,“ vysvětloval pak. „Jsem rád, že jsem dostal čas na doléčení, a i k mému překvapení to šlo líp, než jsem čekal.“
K brance navíc přidal už v prvním poločase asistenci na Chorého úvodní gól.
„Chvíli mi to trvalo, než jsem se do toho dostal, ve druhé půli už jsem se cítil dobře. Nejsem zvyklý na takové pauzy. Bylo tam hodně ztrát, hodně chyb. Myslím, že to bylo i tou zimou, hřiště bylo trochu namrzlé, ale hlavní je, že jsme to zvládli,“ doplnil.
Slavia díky výhře udržela dvoubodový náskok na čele.