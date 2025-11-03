Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Že by snad pořadí v čele tabulky zůstalo chvíli neměnné? Ne! Závody o první místo ve fotbalové lize nekončí, teď je zase vedoucím celkem Slavia, která po výhře 2:0 nad Baníkem o skóre přeskočila váhající Spartu v Karviné (1:2). Padl i Jablonec, jenž nezvládl domácí zápas s nováčkem ze Zlína. K překvapení výrazně přispěl skvělý výkon nového objevu. Jaké další nevšední zajímavosti nabídlo čtrnácté kolo?
Au, tam to bolí! Sylla ale za úder vyloučen nebyl

Olomoucký obránce Abdoulaye Sylla (vpravo) v souboji s mladoboleslavským Jiřím...

Vzpomínáte, jak nehezky udeřil slávista Tomáš Chorý do choulostivých míst slováckého gólmana Milana Heču? Dostal červenou kartu a trest na šest zápasů.

Podobně se zachoval i olomoucký Abdoulaye Sylla v Mladé Boleslavi, nicméně on tak přísně potrestaný nebyl. Za úder do rozkroku Filipa Matouška viděl žlutou kartu, videorozhodčí do situace nepromluvili.

Oba hráči se natěsno pošťuchovali před standardní situací, Matoušek se na Syllu natlačil a ten mu pohybem ruky vysvětlil, že se tak blízko lepit nemá.

Domácí obránce se následně skácel k zemi a realizační tým v čele s koučem Alešem Majerem vyběhli za čtvrtým sudím: „Vždyť to je červená!“

Sylla přežil jen se žlutou.

Přitom by se zákrok dal klasifikovat stejně jako ten od Chorého, tedy hrubé nesportovní chování. Nicméně v jeho případě vypadal úder mnohem hůř, slávistický útočník se napřáhl a vší silou Heču bouchl. To Sylla si počínal nenápadněji.

U další standardky byl v akci znovu, tentokrát se ohnal po protihráči loktem a otřel se o jeho hlavu.

I to mu prošlo.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Jakmile zjistil, že dostane od obránců na útočné polovině dost prostoru i času, aby se s balonem otočil, protože ho nikdo ze sparťanů natěsno nedostoupil, senegalský útočník Abdallah Gning neváhal....

3. listopadu 2025  9:15

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Může to být potřebná facka, řekl Haraslín po Karviné. Pískot fanoušků chápal

Zřejmě měl být tím esem na závěr, které nakonec zvrátí vývoj nepříjemného zápasu. Jenže uzdravený sparťanský kapitán Lukáš Haraslín jen sledoval, jak si Karviná vzala vedení zpět. „Byl to z naší...

3. listopadu 2025  7:27

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky...

3. listopadu 2025

Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Vítězná symfonie Martina Hyského v Plzni mohla poprvé doznít – a přece kabina zase zpívala. Po nedělní otočce na 2:1 v Teplicích si nástupce trenéra Miroslava Koubka zapsal pátou výhru v pátém zápase...

2. listopadu 2025  22:11

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy...

2. listopadu 2025  20:44

Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól...

2. listopadu 2025  20:12

