NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Au, tam to bolí! Sylla ale za úder vyloučen nebyl
Vzpomínáte, jak nehezky udeřil slávista Tomáš Chorý do choulostivých míst slováckého gólmana Milana Heču? Dostal červenou kartu a trest na šest zápasů.
Podobně se zachoval i olomoucký Abdoulaye Sylla v Mladé Boleslavi, nicméně on tak přísně potrestaný nebyl. Za úder do rozkroku Filipa Matouška viděl žlutou kartu, videorozhodčí do situace nepromluvili.
Oba hráči se natěsno pošťuchovali před standardní situací, Matoušek se na Syllu natlačil a ten mu pohybem ruky vysvětlil, že se tak blízko lepit nemá.
Sylla za tento incident mimo hru viděl žlutou kartu
Domácí obránce se následně skácel k zemi a realizační tým v čele s koučem Alešem Majerem vyběhli za čtvrtým sudím: „Vždyť to je červená!“
Sylla přežil jen se žlutou.
Přitom by se zákrok dal klasifikovat stejně jako ten od Chorého, tedy hrubé nesportovní chování. Nicméně v jeho případě vypadal úder mnohem hůř, slávistický útočník se napřáhl a vší silou Heču bouchl. To Sylla si počínal nenápadněji.
U další standardky byl v akci znovu, tentokrát se ohnal po protihráči loktem a otřel se o jeho hlavu.
I to mu prošlo.