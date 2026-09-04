Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Autor: ,
  13:20
Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní. | foto: ČTK

Mladoboleslavský Martin Šubert zasekává míč v souboji s Tichomirem Kostadinovem...
Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.
Slávista Martin Šubert v akci v druholigovém utkání proti Táborsku.
Liberecký trenér Branislav Fodrek
8 fotografií
Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezoně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

Šubert je jedním z největších překvapení dosavadního průběhu nového ročníku. Čtyřiadvacetiletý křídelník zaznamenal v dosavadních pěti zápasech ligového ročníku tři branky a jednu asistenci a ztrácí jeden gól na čelo tabulky kanonýrů. Mladoboleslavští odehráli o kolo méně, neboť je před týdnem postihla střevní viróza v týmu.

Šubert v hlasování fanoušků porazil libereckého obránce Azize Kayonda a slávistického záložníka Wiktora Nowaka. Polská letní posila Pražanů vede střeleckou tabulku soutěže spolu s týmovým spoluhráčem Mojmírem Chytilem.

Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.

Fodrek prožívá po příchodu do Liberce velmi povedený vstup do nového angažmá. Se Slovanem v dosavadních šesti kolech jen jednou prohrál a obral o body obhájce titulu Slavii i Plzeň. Pětačtyřicetiletý kouč předčil mezi trenéry v hlasování fanoušků mladoboleslavského Aleše Majera a slávistického Jindřicha Trpišovského.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

6. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Sparťanský křídelník John Mercado se raduje ze svého gólu v utkání proti Artisu.

Do osmi utkání v základní fázi Evropské ligy půjdou sparťanští fotbalisté bez zraněné dvojice Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen. Na pohárovou soupisku naopak český vicemistr zapsal i Siverta...

4. září 2026  10:27,  aktualizováno  13:24

Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezoně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav...

4. září 2026  13:20

Jen Slovácko? Nelitoval jsem, říká Rambo. Hrdina poháru teď kope v šesté lize

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Z vyrovnání se...

Celou svoji prvoligovou kariéru spojil se Slováckem, které ho teď za výjimečnou věrnost odmění. Petr Reinberk, který na jaře ukončil profesionální kariéru, bude před sobotním domácím zápasem s...

4. září 2026  9:15

ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu...

4. září 2026  7:40

Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň

Zleva prezident FIFA Gianni Infantino, předseda UEFA Aleksander Čeferin a...

Mezinárodní fotbalová federace FIFA obvinila evropskou unii UEFA z očerňovací kampaně kvůli sporu o plánovaný prodej podílu na právech k mistrovství světa.

3. září 2026  22:19

Nejdražší prodej v historii Arsenalu. Martinelli odchází do Saúdské Arábie

Gabriel Martinelli z Arsenalu slaví gól do sítě Sportingu Lisabon.

Brazilský útočník Gabriel Martinelli po sedmi letech opustil Arsenal a přestoupil do al-Hilálu. Podle médií celek ze Saúdské Arábie za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatil 60 milionů liber (1,7...

3. září 2026  21:23

Pyro a další prohřešky. Disciplinární komise se zabývá chováním fandů v derby

Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech.

Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slavií kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

3. září 2026  18:13

Ženským fotbalem proudí peníze. Kluby utratily za přestupy rekordní sumu

ilustrační snímek

Ženský fotbal má za sebou rekordní přestupové období. Kluby za hráčky v létě utratily 24,6 milionu eur, což je dvojnásobek oproti loňsku.

3. září 2026  16:46

Potvrzeno. Bývalý sparťan Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu.

Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové.

3. září 2026  13:29,  aktualizováno  13:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara po kvalifikačním duelu v Polsku kyne fanouškům.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

3. září 2026  13:22

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Douděra se loučí se Slavií: Víc než jen zaměstnání. Tvrdík mi nastavil zrcadlo

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Rozloučil se podobně emotivně, jak to umí během svého působení na trávníku. Slávistický bek David Douděra se před odchodem do amerického Cincinnati ohlédl za čtyřmi lety v pražském klubu. „Milí...

3. září 2026  11:52

Bez Staňka, zato s Chorým i posilami. Slavia zveřejnila soupisku pro Ligu mistrů

Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Jablonci.

V průběhu středečního odpoledne se objevily spekulace o jeho odchodu, fotbalová Slavia ale nabídky Plzně na útočníka Tomáše Chorého odmítla a ten tak figuruje na 25členné soupisce pro Ligu mistrů....

3. září 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.