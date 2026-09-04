Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Šubert je jedním z největších překvapení dosavadního průběhu nového ročníku. Čtyřiadvacetiletý křídelník zaznamenal v dosavadních pěti zápasech ligového ročníku tři branky a jednu asistenci a ztrácí jeden gól na čelo tabulky kanonýrů. Mladoboleslavští odehráli o kolo méně, neboť je před týdnem postihla střevní viróza v týmu.
Šubert v hlasování fanoušků porazil libereckého obránce Azize Kayonda a slávistického záložníka Wiktora Nowaka. Polská letní posila Pražanů vede střeleckou tabulku soutěže spolu s týmovým spoluhráčem Mojmírem Chytilem.
Fodrek prožívá po příchodu do Liberce velmi povedený vstup do nového angažmá. Se Slovanem v dosavadních šesti kolech jen jednou prohrál a obral o body obhájce titulu Slavii i Plzeň. Pětačtyřicetiletý kouč předčil mezi trenéry v hlasování fanoušků mladoboleslavského Aleše Majera a slávistického Jindřicha Trpišovského.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.