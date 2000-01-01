náhledy
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod jedenadvacetiletého útočníka Matyáše Vojty do Sparty za těžko uvěřitelných sto milionů korun. Které ostatní štědré částky mezi týmy v nejvyšší soutěži tomu předcházely?
Autor: Michal Sváček, MAFRA
MATYÁŠ VOJTA: 4 mil. eur (100 mil. korun), Mladá Boleslav - Sparta (leden 2026). Čerstvý rekordman a ligová mládežnická kometa. Během dvou sezon v nejvyšší soutěži nasázel sedmnáct gólů (z toho hned tři Spartě) a patřil k nejžádanějšímu zboží letošní zimy. Letenští prý talentovaného reprezentanta do 21 let kontaktovali už v létě, částku přesahující sto milionů korun i s bonusy však utratili až v lednu, když Vojtu přesvědčili plánem, který s ním mají.
Autor: www.sparta.cz
ERIK PREKOP: 3,1 mil. eur (77 mil. korun), Baník Ostrava - Slavia (září 2025). Úřadující šampion dlouho hledal posilu na hrot útoku v zahraničí, v posledních dnech přestupového období ale nakonec sáhl po Eriku Prekopovi, jedné z opor Baníku Ostrava. Ten obdržel kromě nespecifikované finanční kompenzace ještě tři nadějné mladíky - Křičfalušiho, Planku a Šancla, což by mělo hodnotu slovenského útočníka dostat někam nad tři miliony eur. Zatím je patrné, že se dohoda mnohem víc vyplatila Baníku, ale kdo ví, jaká bude Prekopova role na jaře.
Autor: SK Slavia Praha
MICHAL BERAN: 3 mil. eur (75 mil. korun), Jablonec - Olomouc (září 2025). Aby se jeden z nejdražších ligových přestupů upekl, zaletěla si pro něj na reprezentační sraz olomoucká delegace dokonce helikoptérou. Fotografie šťastného Berana na sedačce ve sluchátkách pak obletěla sociální sítě. Sigma, která s novým majitelem v zádech neváhá investovat, zatím ze svého nejdražšího příchodu maximum netěží. Beran zapsal v novém angažmá jedinou asistenci, nicméně na hřišti má spíš jiné úkoly.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
TOMÁŠ CHORÝ: 3 mil. eur (75 mil. korun), Plzeň - Slavia (červenec 2024). Stejnou cenovku má i jiná výrazná ligová postava. Dvoumetrový reprezentační útočník se před rokem a půl stěhoval z Plzně do Slavie, což rozpoutalo vášně a někteří slávističtí fanoušci mu nemohli odpustit předchozí křivdy a provokace. Stal se však gólovým tahounem a v minulé sezoně vystřílel titul, což byl koneckonců hlavní důvod jeho příchodu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
VASIL KUŠEJ: 2,5 mil. eur (61 mil. korun), Mladá Boleslav - Slavia (leden 2025). Tehdy podobně jako Vojta jedno z nejžádanějších ligových zboží a stejně jako Vojta z Mladé Boleslavi. Kušeje nakonec koupila Slavia a nechybovala. Rychlé, hbité a kreativní křídlo jí na jaře pomohlo k titulu deseti góly ve třinácti zápasech. Na podzim pak skóroval nádherně v derby na Spartě. Během roku se stal i nedílnou součástí reprezentace.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
SANTIAGO ENEME: 2 mil. eur (49 mil. korun), Liberec - Sparta (červenec 2025). Ještě na severu Čech výrazná postava, která uměla zápasy zvrátit ve prospěch Slovanu. Po přesunu do Sparty si ale musel zvyknout na nové tempo i styl trenéra Briana Priskeho. Ten ho zezačátku sezony zkoušel i na křídle, pak se přesunul spíše jako náhradník do zálohy, kde během prosince odehrál nejvíc minut. Rodák z Rovníkové Guiney naskočil do čtyřiadvaceti soutěžních zápasů a postupně se s mužstvem sžívá.
Autor: ČTK
AHMAD GHALI: 2 mil. eur (49 mil. korun), Liberec - Olomouc (září 2025). Další velký přesun do Sigmy. A pro Slovan moc hezky vydělané peníze. Nigerijský útočník Ghali byl v Liberci od roku 2022, postupně se vypracoval ve stabilní součást základní sestavy, dohromady dal pět gólů. V září ho koupila Sigma, kde ve dvanácti zápasech skóroval čtyřikrát.
Autor: ČTK
EMMANUEL UCHENNA: 2 mil. eur (49 mil. korun), Baník Ostrava - Sparta (leden 2025). V Ostravě se dlouho neohřál, na životní přestup mu stačil jen půlrok v nejvyšší soutěži. Statného nigerijského obránce si vyhlédla Sparta do svého tříobráncového systému, kam nakonec zapadl náramně. V aktuální sezoně to byla stálice sparťanské základní sestavy, odehrál skoro všechny zápasy, dal dva góly, než se na začátku listopadu zranil. Od té doby marodí a měl by se vrátit během zimní přípravy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JINDŘICH STANĚK: 2 mil. eur (49 mil. korun), Plzeň - Slavia (leden 2024). Byl to první velký přesun na téhle trase. Před letním mistrovstvím Evropy si Slavia pořídila českou reprezentační jedničku, aby ji dovedla k titulu, což se nakonec nepodařilo. Za Staňka zapltila fixní částku 25 milionů korun plus dovolila Plzni získat dva hráče, na které měla předkupní právo - Lukáše Červa a Matěje Valentu, což Staňkovu hodnotu dostane ke zmíněným padesáti milionům korun.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
MICHAL TRÁVNÍK: 1,8 mil. eur (44 mil. korun), Jablonec - Sparta (červenec 2019). Dlouho to byl jeden z nejdražších přesunů v rámci ligy. Sparta potřebovala kreativního záložníka a našla ho v jabloneckém Trávníkovi. Ten však ve Spartě strávil jen dvě sezony, odehrál 46 ligových zápasů bez vstřeleného gólu a odešel hostovat do turecké Kasimpasy. Na další hostování zamířil do rodného Slovácka, které ho pak ze Sparty vykoupilo.
Autor: Michal Šula, MAFRA
KAREL SPÁČIL: 1,6 mil. eur (39 mil. korun), Hradec Králové - Plzeň (leden 2025). I o něj stálo na začátku zimy několik zájemců, nakonec si ale talentovaný krajní obránce vybral Plzeň. Ta ho ve zbytku minulé sezony ještě nechala hostovat v Hradci, než se v létě naplno připojil k týmu. A hned se stal jeho klíčovou součástí. Prokázal, že je gólový, když se trefil ve všech soutěžích včetně Evropské ligy. Nový kouč Martin Hyský se ho navíc nebojí využít ani ve středu zálohy.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
TOMÁŠ HOLEŠ: 1,6 mil. eur (39 mil. korun), Jablonec - Slavia (červenec 2019). Cena, která se v průběhu let vyplatila. Na tu dobu byl Holešův přesun pořádně nákladný, on sám toho navíc v první sezoně za Slavii tolik neodehrál. Teď je z něj klíčový pilíř obrany. A to přicházel původně jako záložník. Ve Slavii je sedmou sezonu, v posledním půlroce si nakonec zahrál i základní část Ligy mistrů, což mu předtím uteklo, protože v roce 2019 zůstal pouze náhradníkem. Během let se vypracoval i ve stabilní součást seniorské reprezentace.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JAN MATOUŠEK: 1,55 mil. eur (38 mil. korun), Příbram - Slavia (srpen 2018). Dnešní optikou se chápe jen těžko, že se částka pohybovala tak vysoko. Tehdy dvacetiletý talent vnímala Slavia jako investici do budoucna, jenže Matoušek v jejím dresu odehrál jen sedm ligových zápasů. Rychlonohý křídelník původně zaujal svými výkony v dresu Příbrami, které pomohl k postupu mezi elitu. Sám byl tehdy nejlepším hráčem druhé ligy. Jenže po přestupu do Slavie v létě 2018 doplatil i na velkou konkurenci, do sestavy se i kvůli zraněním nikdy natrvalo neprosadil a chodil po hostováních. Poté hrál za Jablonec i Liberec, v prosinci 2022 pak Slavii opustil natrvalo a upsal se Bohemians, kde hraje doteď.
Autor: Michal Šula, MAFRA
DOMINIK HOLLÝ: 1,5 mil. eur (36 mil. korun), Jablonec - Sparta (červen 2025). Další přestup, na který se nebude nahlížet jako na povedený. Slovenský ofenzivní záložník odehrál na podzim jen jeden zápas v lize a druhý v poháru. Většinu sezony strávil zraněný a na startu zimní pauzy ho Sparta poslala zpět do Jablonce na hostování.
Autor: AC Sparta Praha
DAVID ZIMA: 1,3 mil. eur (31 mil. korun), Olomouc - Slavia (leden 2020). V lize měl tehdy odehráno jen něco přes 150 minut, přesto už za pořádnou částku odcházel do Slavie. Bylo mu devatenáct, reprezentoval v mládeži, vyhrál juniorskou ligu a měl starty i v juniorské verzi Ligy mistrů, kde vstřelil dva góly. A nebyl to jeho jediný příchod do Slavie. Když se před dvěma lety vracel z italského Turína, zaplatila za něj Slavia sto milionů korun. V první sezoně ještě k titulu nepomohl, v té další už slavil, a to shodou okolností v Olomouci.
Autor: Petr Topič, MAFRA
MUHAMED TIJANI: 1,26 mil. eur (30 mil. korun), Baník Ostrava - Slavia (červen 2023). Další z nevýrazných přestupů za pořádné peníze. Slavia si od vytáhlého nigerijského útočníka slibovala spousty gólů a nebezpečí ve vápně. Jenže Tijani během svého působení v červenobílém dresu odehrál celkem 33 zápasů, v sezoně dal dva ligové góly a další dvě branky přidal v Evropské lize. A po jediné sezoně se stěhoval na hostování do druholigového anglického Plymouthu. Do ligy ho vytáhl Baník Ostrava, pak hrál ještě v Třinci či Karviné. V současnosti působí na hostování v Olomouci, protože je stále kmenovým hráčem Slavie. Ani na Hané se mu však nedaří.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
KRYŠTOF DANĚK: 1,2 mil. eur (29 mil. korun), Olomouc - Sparta (červen 2022). Do Prahy šel coby velký talent olomouckého fotbalu. V Sigmě patřil do základní sestavy, kde začal i v první sezoně za Spartu, získal titul, ale postupně jeho herní vytížení klesalo. Trenér Brian Priske mu nedokázal najít vhodnou pozici, a tak ho poslal na hostování do Pardubic. Prorazit zkoušel ve Spartě i podruhé, ale zasáhl jen do devíti ligových zápasů, a tak šel před rokem hostovat do rakouského Lince, kde v současnosti stále pokračuje. Za podobnou sumu jako Daněk přestupovali také stoper Eduardo Santos z Karviné, Yira Sor z Baníkuči David Hovorka z Jablonce, všichni zamířili do Slavie.
Autor: Michal Sváček, MAFRA