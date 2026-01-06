Chance Liga 2025/2026

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Autor:
  14:35
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod jedenadvacetiletého útočníka Matyáše Vojty do Sparty za těžko uvěřitelných sto milionů korun. Které ostatní štědré částky mezi týmy v nejvyšší soutěži tomu předcházely?
Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty. Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi. Slovenský útočník Erik Prekop posílil pražskou Slavii. Michal Beran zpracovává míč. Tomáš Chorý proměňuje penaltu ve 38. minutě a vrací Slavii do vedení v zápase... Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě. Sparťanský záložník Santiago Eneme. Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů. Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna slaví svůj druhý gól proti Dukle. Brankář Slavie Jindřich Staněk kryje balon během utkání proti Spartě. Michal Trávník, sparťanský záložník, během utkání Evropské ligy s Lille. Plzeňský obránce Karel Spáčil slaví trefu do brány Malmö.

20. kolo

19. kolo

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejčtenější

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče

Kevin Behrens z Lugana (vpravo) během zápasu švýcarské ligy proti Curychu.

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě...

9. ledna 2026  17:48

Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes

Michael Keane z Evertonu se diví, sudí Thomas Kirk mu na doporučení...

David Moyes, trenér fotbalistů Evertonu, se diví. „Jak ho mohli potrestat? Proč to nesmetli ze stolu?“ Důležitý stoper Michael Keane dostal trest na tři zápasy, protože ve středečním duelu proti...

9. ledna 2026  16:59

Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii

Jakub Dobiáš, nový výkonný ředitel sportovního úseku FK Viagem Ústí nad Labem.

Patří mezi průkopníky datových analýz v českém fotbale, které zavedl v pražské Slavii, naposledy pracoval pro Pardubice. Teď Jakub Dobiáš nastupuje do druholigového ústeckého Viagemu jako výkonný...

9. ledna 2026  16:32

9. ledna 2026  16:05

Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů...

Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal...

9. ledna 2026  15:40

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

