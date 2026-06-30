Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Autor:
  11:01
Toumani Diakité a Ange N’Guessan Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól. Toumani Diakité posiluje Slavii. Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi. Slovenský útočník Erik Prekop posílil pražskou Slavii. Michal Beran zpracovává míč. Tomáš Chorý proměňuje penaltu ve 38. minutě a vrací Slavii do vedení v zápase... Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě. Sparťanský záložník Santiago Eneme. Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů. Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna slaví svůj druhý gól proti Dukle.
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou libereckých hráčů Angeho N’Guessana a Toumaniho Diakitého do Slavie, což dohromady vyšlo na více než 250 milionů korun. Které ostatní štědré částky mezi týmy v nejvyšší soutěži tomu předcházely?

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Nejdřív bouřka, pak už zelená bouře. Jak fanoušci i ohňostroje ovládli ulice Mexika

FANOUŠCI POD PĚNOU. V Mexiku bouřlivě oslavují postup fotbalistů do osmifinále...

Největší šťastlivci obsadili místa na mohutném Aztéckém stadionu, další stovky tisíc se tísnily v ulicích hlavního města Mexico City. A pochopitelně i v dalších částech země. Kvůli bouřce si mexický...

1. července 2026  15:05

Ministr USA se radoval, že Íránci vypadli z MS. A možná si i zatančil. Nepřítel nechápe

Fotbalisté Íránu slaví gól proti Egyptu na mistrovství světa.

Po vyřazení fotbalistů Íránu v základní skupině mistrovství světa se pustili do slovní přestřelky i americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí....

1. července 2026  14:05

Nečekané duo superhrdinů. Lionel Messi létal se Spider-Manem mezi mrakodrapy

Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...

Lionel Messi je fotbalová superstar, jeden z nejlepších hráčů všech dob. Teď se slavný Argentinec objevil ve světě, kde je předpona „super“ téměř povinností. Zahrál si v upoutávce k chystanému filmu...

1. července 2026  13:40

Čemu se divíte? Komise sudích vysvětluje, proč rozhodčí Němcům gól neuznal

Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem.

Fotbalové Německo na to má sice jiný názor, ale gól Jonathana Taha v prodloužení utkání proti Paraguay marocký sudí Džalál Džájid na doporučení nikaragujské videoasistentky Tatiany Guzmánové neuznal...

1. července 2026  12:51

MS 2010: Kim určil taktiku a Severokorejci schytali debakl. Dřív přitom svět okouzlili

Premium
Zklamaní severokorejští fotbalisté během zápasu s Portugalskem na MS 2010.

První čtyři balony v síti brankáře Ri Mjong-kuka se ještě zaskočený komentátor snažil divákům nějak vysvětlit. Ale pak už se raději odmlčel a dost možná si i zakrýval oči. Šance za šancí. Gól za...

1. července 2026

KOMENTÁŘ: Spíkr Tribuny Sever se ohání střelbou na FF UK. Bolí to, vy nejste Slavie

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Občas fakt bolí být slávistou. Jak řekl můj oblíbený soutěžící v jednom z dílů AZ-kvízu: „Mým koníčkem je hlavně fotbal, jsem slávista, takže jsem si té radosti v životě moc neužil.“ Prošli jsme si...

1. července 2026  11:37

Děkujeme za vše, Milánku. Slovácko se rozloučilo s rekordmanem Petrželou

Milan Petržela, záložník fotbalistů Viktorie Žižkov. (17. května 2025)

Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub z Uherského Hradiště informoval na sociální síti X, že s třiačtyřicetiletým veteránem neprodloužil smlouvu.

1. července 2026  10:44

Pojďte do nás, hledejte problémy, vybídl Deschamps novináře. Proč nechce klid?

Didier Deschamps, kouč Francie, po výhře na MS prot Švédsku, která přinesl...

Jiní od novinářů vyžadují klid, další loajálnost, někteří dokonce podporu pro svůj tým. Ne tak trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps. „Chlapi, jen do toho, pojďte do nás. Hledejte...

1. července 2026  10:10

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

1. července 2026,  aktualizováno  9:57

Olomouc ulovila mladého Kamerunce, přichází z francouzské ligy

Stephane Noumbissie poprvé v dresu Sigmy.

Na trase francouzská liga - Olomouc příliš fotbalových transferů nevzniká, v úterý se ovšem jeden takový obchod podařilo dotáhnout. Sigma představila druhou letní posilu. Po islandském útočníku...

1. července 2026  9:39

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

1. července 2026  9:26

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

1. července 2026  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.