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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Skupina o titul - 5. kolo
16
OF
ČF
SF
FIN
SF
ČF
OF
16
O třetí místo
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3.
|Jižní KoreaJižní Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4.
|ČeskoČesko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2.
|KanadaKanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4.
|KatarKatar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|MarokoMaroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3.
|SkotskoSkotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4.
|HaitiHaiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3.
|ParaguayParaguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4.
|TureckoTurecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|3
|2
|0
|1
|10:4
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3.
|EkvádorEkvádor
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4.
|CuraçaoCuraçao
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|3
|2
|1
|0
|10:4
|7
|2.
|JaponskoJaponsko
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|3
|1
|1
|1
|7:7
|4
|4.
|TuniskoTunisko
|3
|0
|0
|3
|2:12
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BelgieBelgie
|3
|1
|2
|0
|6:2
|5
|2.
|EgyptEgypt
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3.
|ÍránÍrán
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|2.
|KapverdyKapverdy
|3
|0
|3
|0
|2:2
|3
|3.
|UruguayUruguay
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|4.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2.
|NorskoNorsko
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|3.
|SenegalSenegal
|3
|1
|0
|2
|8:6
|3
|4.
|IrákIrák
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2.
|RakouskoRakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4.
|JordánskoJordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|2.
|PortugalskoPortugalsko
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2.
|ChorvatskoChorvatsko
|3
|2
|0
|1
|5:5
|6
|3.
|GhanaGhana
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4.
|PanamaPanama
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
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