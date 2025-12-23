Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

V nové aktualizaci tabulky specializovaného serveru transfermarkt.com, která se obnovuje každé tři měsíce, najdete všechny hráče seřazené podle jejich odhadované hodnoty na trhu.
Jako nejdražšího sice stále uvádí Christose Zafeirise s hodnotou 11 milionů eur (268 milionů korun), nicméně řecký záložník Slavii po podzimu definitivně opouští, protože je od léta hráčem PAOK Soluň.
I proto má česká liga v této kategorii nového lídra.
A je přinejmenším překvapivý.
Jedenadvacetiletý nigerijský záložník David Moses, který před rokem přišel do Slavie, vystřelil o dva miliony eur na současnou cenovku 9 milionů (219 mil. korun).
V aktuální sezoně naskočil do 23 zápasů, včetně čtyř v Lize mistrů. Zapsal dvě asistence v domácí soutěži. Trenér Jindřich Trpišovský ho využívá ve středu zálohy či na pravém kraji. Zaujal především svým pohybem, technikou a univerzálností v ofenzivě i defenzivě.
Za něj klesl jiný nigerijský hráč Igoh Ogbu, jehož cenovka se snížila o 1,5 milionu eur na 8,5 milionu (206 mil. korun). Pětadvacetiletý stoper toho moc neodehrál, stihl kvůli zranění jen sedm ligových zápasů a jeden v Lize mistrů.
Nejhodnotnější hráči Chance Ligy
podle serveru transfermarkt
1. David Moses (Slavia) – 9 milionů eur (+2 miliony)
2. Igoh Ogbu (Slavia) – 8,5 milionu eur (-1,5 milionu)
3. Lukáš Provod (Slavia) – 8 milionů eur
3. Oscar – 8 milionů eur (Slavia) (-2 miliony)
5. Michal Sadílek (Slavia) – 7,5 milionu eur (-0,5 milionu)
5. Albion Rrahmani (Sparta) – 7,5 milionu eur (-0,5 milionu)
5. Rafiu Durosinmi (Plzeň) – 7,5 milionu eur (+1 milion)
8. David Zima (Slavia) – 7 milionů eur (+1 milion)
9. Štěpán Chaloupek (Slavia) – 6 milionů eur (+3 miliony)
9. Lukáš Haraslín (Sparta) – 6 milionů eur (-1 milion)
9. Kaan Kairinen (Sparta) – 6 milionů eur (+0,5 milionu)
9. Lukáš Červ (Plzeň) – 6 milionů eur (+0,5 milionu)
9. Sampson Dweh (Plzeň) – 6 milionů eur (-0,5 milionu)
10. Tomáš Vlček (Slavia) – 5,5 milionu eur (+1,5 milionu)
Brankáři:
1. Jindřich Staněk (Slavia) – 3 miliony eur
1. Jan Koutný (Olomouc) – 3 miliony eur (+1,5 milionu)
3. Peter Vindahl (Sparta) – 2,8 milionu eur (-0,7 milionu)
Pak už v tabulce najdete první českou vlajku, záložník Lukáš Provod si udržel svou hodnotu osmi milionů eur (195 mil. korun) a vévodí českým ligovým zástupcům. Ve Slavii patří k nejlepším hráčům aktuální sezony, za 26 startů nasbíral pět gólů a deset asistencí, dvě z toho v milionářské soutěži. Zároveň je oporou reprezentace, která bojuje o účast na mistrovství světa.
Následují ještě dva slávisté. Oscar na 8 milionech eur a také Michal Sadílek (7,5 milionu eur), na jehož hodnotě se objevuje i první sparťan.
Kosovský střelec Albion Rrahmani, jehož hodnota klesla o půlmilion eur na 7,5 milionu (183 mil. korun). Ve Spartě v současnosti hraje útočníka číslo jedna, ve 32 utkáních vstřelil 12 gólů a přidal dvě asistence. Třemi brankami v Konferenční lize přispěl k tomu, že Letenští postoupili přímo do osmifinále soutěže. V domácí soutěži zaostávají o sedm bodů právě za Slavií.
Stejnou cenovku jako Rrahmani má i plzeňský nigerijský útočník Rafiu Durosinmi, jehož hodnota vzrostla o jeden milion eur. Dvaadvacetiletý bijec zaznamenal na podzim 13 gólů napříč všemi soutěžemi.
Největším skokanem je jednoznačně slávistický obránce Štěpán Chaloupek, který vylétl o tři miliony eur na 6 milionů (146 mil. korun). V aktuální sezoně začal hrát stabilně, naskočil do třiadvaceti zápasů, a v lize dokonce třikrát skóroval a přidal dvě asistence. Jeho výkony mu vynesly i premiérovou pozvánku do národního týmu, kde debutoval v listopadu proti Gibraltaru (6:0).
Naopak největší propad registroval už zmíněný Oscar, který spadl z 10 milionů eur na současných 8 milionů, což ho zároveň stálo prvenství v tabulce.
Jako první hráč mimo Slavii, Spartu a Plzeň nyní se objevuje liberecký stoper Ange N‘Guessan z Francie, který poskočil o dva a půl milionu eur na cenovku 3,5 milionu (85 mil. korun). Brankářům pak vévodí slávista Jindřich Staněk s olomouckým Janem Koutným, kteří mají shodnou hodnotu 3 miliony eur, za nimi je sparťan Peter Vindahl na 2,8 milionu eur.
Dohromady česká liga poskočila o sedm procent na celkovou hodnotu 402,96 milionu eur, tedy 9 miliard a 810 milionů korun českých.