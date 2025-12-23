Chance Liga 2025/2026

Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

Autor:
  12:44
Pět slávistů, až poté první sparťan. Tabulka nejhodnotnějších fotbalistů české nejvyšší soutěže hovoří jednoznačně ve prospěch stávajícího lídra. Což logicky ovlivňuje zejména jeho účast v Lize mistrů. Kteří hráči jsou v první desítce? Kdo nejvíce vylétl? A kdo je nejdražším Čechem?
Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Královéhradecký Mick van Buren brání míč před slávistickým Igohem Ogbuem.
Slávistický záložník Lukáš Provod (vlevo) napadá rozehrávku Bilbaa.
Ederson (vlevo) z Atalanty v souboji se slávistou Oscarem Dorleyem.
Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.
17 fotografií

V nové aktualizaci tabulky specializovaného serveru transfermarkt.com, která se obnovuje každé tři měsíce, najdete všechny hráče seřazené podle jejich odhadované hodnoty na trhu.

Jako nejdražšího sice stále uvádí Christose Zafeirise s hodnotou 11 milionů eur (268 milionů korun), nicméně řecký záložník Slavii po podzimu definitivně opouští, protože je od léta hráčem PAOK Soluň.

I proto má česká liga v této kategorii nového lídra.

A je přinejmenším překvapivý.

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Jedenadvacetiletý nigerijský záložník David Moses, který před rokem přišel do Slavie, vystřelil o dva miliony eur na současnou cenovku 9 milionů (219 mil. korun).

V aktuální sezoně naskočil do 23 zápasů, včetně čtyř v Lize mistrů. Zapsal dvě asistence v domácí soutěži. Trenér Jindřich Trpišovský ho využívá ve středu zálohy či na pravém kraji. Zaujal především svým pohybem, technikou a univerzálností v ofenzivě i defenzivě.

Za něj klesl jiný nigerijský hráč Igoh Ogbu, jehož cenovka se snížila o 1,5 milionu eur na 8,5 milionu (206 mil. korun). Pětadvacetiletý stoper toho moc neodehrál, stihl kvůli zranění jen sedm ligových zápasů a jeden v Lize mistrů.

Nejhodnotnější hráči Chance Ligy

podle serveru transfermarkt

1. David Moses (Slavia) – 9 milionů eur (+2 miliony)

2. Igoh Ogbu (Slavia) – 8,5 milionu eur (-1,5 milionu)

3. Lukáš Provod (Slavia) – 8 milionů eur

3. Oscar – 8 milionů eur (Slavia) (-2 miliony)

5. Michal Sadílek (Slavia) – 7,5 milionu eur (-0,5 milionu)

5. Albion Rrahmani (Sparta) – 7,5 milionu eur (-0,5 milionu)

5. Rafiu Durosinmi (Plzeň) – 7,5 milionu eur (+1 milion)

8. David Zima (Slavia) – 7 milionů eur (+1 milion)

9. Štěpán Chaloupek (Slavia) – 6 milionů eur (+3 miliony)

9. Lukáš Haraslín (Sparta) – 6 milionů eur (-1 milion)

9. Kaan Kairinen (Sparta) – 6 milionů eur (+0,5 milionu)

9. Lukáš Červ (Plzeň) – 6 milionů eur (+0,5 milionu)

9. Sampson Dweh (Plzeň) – 6 milionů eur (-0,5 milionu)

10. Tomáš Vlček (Slavia) – 5,5 milionu eur (+1,5 milionu)

Brankáři:

1. Jindřich Staněk (Slavia) – 3 miliony eur

1. Jan Koutný (Olomouc) – 3 miliony eur (+1,5 milionu)

3. Peter Vindahl (Sparta) – 2,8 milionu eur (-0,7 milionu)

Pak už v tabulce najdete první českou vlajku, záložník Lukáš Provod si udržel svou hodnotu osmi milionů eur (195 mil. korun) a vévodí českým ligovým zástupcům. Ve Slavii patří k nejlepším hráčům aktuální sezony, za 26 startů nasbíral pět gólů a deset asistencí, dvě z toho v milionářské soutěži. Zároveň je oporou reprezentace, která bojuje o účast na mistrovství světa.

Následují ještě dva slávisté. Oscar na 8 milionech eur a také Michal Sadílek (7,5 milionu eur), na jehož hodnotě se objevuje i první sparťan.

Kosovský střelec Albion Rrahmani, jehož hodnota klesla o půlmilion eur na 7,5 milionu (183 mil. korun). Ve Spartě v současnosti hraje útočníka číslo jedna, ve 32 utkáních vstřelil 12 gólů a přidal dvě asistence. Třemi brankami v Konferenční lize přispěl k tomu, že Letenští postoupili přímo do osmifinále soutěže. V domácí soutěži zaostávají o sedm bodů právě za Slavií.

Stejnou cenovku jako Rrahmani má i plzeňský nigerijský útočník Rafiu Durosinmi, jehož hodnota vzrostla o jeden milion eur. Dvaadvacetiletý bijec zaznamenal na podzim 13 gólů napříč všemi soutěžemi.

Největším skokanem je jednoznačně slávistický obránce Štěpán Chaloupek, který vylétl o tři miliony eur na 6 milionů (146 mil. korun). V aktuální sezoně začal hrát stabilně, naskočil do třiadvaceti zápasů, a v lize dokonce třikrát skóroval a přidal dvě asistence. Jeho výkony mu vynesly i premiérovou pozvánku do národního týmu, kde debutoval v listopadu proti Gibraltaru (6:0).

Naopak největší propad registroval už zmíněný Oscar, který spadl z 10 milionů eur na současných 8 milionů, což ho zároveň stálo prvenství v tabulce.

Jako první hráč mimo Slavii, Spartu a Plzeň nyní se objevuje liberecký stoper Ange N‘Guessan z Francie, který poskočil o dva a půl milionu eur na cenovku 3,5 milionu (85 mil. korun). Brankářům pak vévodí slávista Jindřich Staněk s olomouckým Janem Koutným, kteří mají shodnou hodnotu 3 miliony eur, za nimi je sparťan Peter Vindahl na 2,8 milionu eur.

Dohromady česká liga poskočila o sedm procent na celkovou hodnotu 402,96 milionu eur, tedy 9 miliard a 810 milionů korun českých.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.

Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...

23. prosince 2025  11:47

Fulham vyzrál na Nottingham, proměněnou penaltou rozhodl Jiménez

Raúl Jiménez a Antonee Robinson z Fulhamu slaví gól proti Nottinghamu.

Pondělní dohrávku 17. kola Premier League, která byla zároveň posledním prvoligovým zápasem v Anglii před Štědrým dnem, ovládl Fulham. V duelu dvou týmů bojujících o záchranu porazil 1:0 Nottingham...

22. prosince 2025  20:57,  aktualizováno  23:53

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17

Zranění kotníku, fraktura lýtkové kosti. Isak je po operaci, oznámil Liverpool

Alexander Isak, útočník, Liverpoolu, opouští zápas s Tottenhamem.

Útočník Alexander Isak z Liverpoolu má zlomenou nohu a v pondělí se podrobil úspěšné operaci. Úřadující mistři anglické Premier League oznámili na svém webu, že švédský fotbalista utrpěl v sobotním...

22. prosince 2025  23:03

Neapol v italském Superpoháru přehrála Boloňu, Vitík zůstal jen na lavičce

Brazilský křídelník David Neres z Neapole slaví gól v italském Superpoháru...

Fotbalisté mistrovské Neapole získali potřetí italský Superpohár, vítězství 2:0 nad Boloňou zařídil góly David Neres. Obránce poražených Martin Vitík se po nedávném zranění na hřiště v Rijádu...

22. prosince 2025  22:14

Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má první zimní posilu z Karviné

Sledujeme online
José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce.

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  22. 12. 17:52

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.