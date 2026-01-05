Chance Liga 2025/2026

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel sedm gólů, by měla zaplatit víc než 100 milionů korun.
Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Matyáš Vojta střílí gól ve 43. minutě v zápase proti Hradci Králové.
Matyáš Vojta (Mladá Boleslav) u míče v zápase proti Hradci Králové.
Český útočník Vojta (v bílém) propálil portugalský blok. Na brankáře Carvalha...
Boleslavský Matyáš Vojta se snaží dostat před soupeře z Karviné.
Urostlý útočník s výborným pohybem.

Zvlášť po podzimu byl žádaným zbožím, nabídku měla kromě Sparty poslat také Plzeň, nicméně Vojtu přesvědčila vize, kterou mu nabídli v Praze.

„Nechtěli jsme ho pustit, protože nás čeká těžké jaro. Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty. Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se českého hráče,“ prohlásil boleslavský sportovní ředitel Josef Jinoch.

Dosud se jako nejdražší přestupy berou příchody Michala Berana z Jablonce do Olomouce z loňského léta a Tomáše Chorého z Plzně do Slavie z července 2024. U obou se mluví o částce kolem 75 milionů korun.

Vysoko stojí také další příchod do Slavie, za Erika Prekopa dal úřadující mistr loni nespecifikovanou částku a tři mladé hráče Kričfalušiho, Planku a Šancla, což mohlo celkem vyjít na víc než 75 milionů korun.

Jedenadvacetiletý hráč, který reprezentuje Česko v mládežnické jedenadvacítce, kromě sedmi gólů přidal ještě tři asistence. V minulé sezoně se trefil celkem desetkrát.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň dotahuje gólmana, do Slavie zázračný mladík z Norska

Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

5. ledna 2026  15:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň dotahuje gólmana, do Slavie zázračný mladík z Norska

Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

5. ledna 2026  12:29,  aktualizováno  14:55

Plzeň si koupila zpátky Sojku z Hradce, novým gólmanem je Ťapaj z Ružomberoku

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z fotbalového Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého záložníka. Sojka už s týmem...

5. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  14:35

Byl v těsném ofsajdu, ale gól přesto platil. Proč? Ani jsem neslavil, přiznal pak Wirtz

Florian Wirtz z Liverpoolu střílí gól proti Fulhamu.

Anglická liga a videorozhodčí spolu mají dlouhou historii. Komplikovanou, plnou chyb, naštvání i nařčení. Jenže tentokrát, ač na první pohled mnoho fanoušků nesouhlasí, se v utkání mezi Fulhamem a...

5. ledna 2026

Manchester vyhodil kouče Amorima. Jsou důvodem neshody s vedením?

Rúben Amorim během utkání s Wolverhamptonem.

Čtrnáct měsíců a dost. Fotbalový Manchester United odvolal trenéra Rúbena Amorima. Jde o překvapivý čin, protože tým v poslední době neměl špatné výsledky a v tabulce Premier League je tři body za...

5. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  13:13

Žádný Mbappé, žádný problém. Mladík zastoupil hvězdu a zazářil hattrickem

Útočník Realu Madrid Gonzalo García se zápasovým míčem po hattricku do sítě...

Je to v podstatě stejná situace jako v létě. Kylian Mbappé kvůli zranění nemůže hrát, a tak šanci dostává jedenadvacetiletý Gonzalo García. Zatímco tehdy vtrhl na scénu čtyřmi góly v šesti zápasech...

5. ledna 2026  11:33

Fotbalistky Slavie mají nového trenéra. Do boje o titul je povede bývalý hráč Klapka

Filip Klapka, bývalý hráč Hradce Králové či Jablonce, je novým trenérem...

Fotbalistky Slavie začaly přípravu na jarní část sezony pod novým hlavním trenérem. Tím je Filip Klapka, dosavadní asistent kouče Jiřího Vágnera, který po dohodě s klubem zamířil na Slovensko k...

5. ledna 2026  11:20

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Pořád jsme v realitě. Hoftych o zlínských ambicích, přestupech i trapném stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

