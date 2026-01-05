Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Urostlý útočník s výborným pohybem.
Zvlášť po podzimu byl žádaným zbožím, nabídku měla kromě Sparty poslat také Plzeň, nicméně Vojtu přesvědčila vize, kterou mu nabídli v Praze.
„Nechtěli jsme ho pustit, protože nás čeká těžké jaro. Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty. Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se českého hráče,“ prohlásil boleslavský sportovní ředitel Josef Jinoch.
Dosud se jako nejdražší přestupy berou příchody Michala Berana z Jablonce do Olomouce z loňského léta a Tomáše Chorého z Plzně do Slavie z července 2024. U obou se mluví o částce kolem 75 milionů korun.
Vysoko stojí také další příchod do Slavie, za Erika Prekopa dal úřadující mistr loni nespecifikovanou částku a tři mladé hráče Kričfalušiho, Planku a Šancla, což mohlo celkem vyjít na víc než 75 milionů korun.
Jedenadvacetiletý hráč, který reprezentuje Česko v mládežnické jedenadvacítce, kromě sedmi gólů přidal ještě tři asistence. V minulé sezoně se trefil celkem desetkrát.