Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

  11:30
Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s Plzní. Letenští zase zvítězili 1:0 v Teplicích díky ráně kapitána Haraslína, kterému jako by přihrával jeho kamarád ze slovenské reprezentace.
Hugo? Hraje jako Stano Lobotka!

Bezesporu je největším sparťanským objevem sezony.

Sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek. S nervy na něj nechoďte, jakmile se pískne, jako by se zavřel do bubliny, kam nic kromě vzduchu nepronikne.

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

„Hraje, jako by měl za sebou sto zápasů v lize a padesát v evropských pohárech. A to nastoupil jen párkrát,“ nešetřil chválou sparťanský kapitán Lukáš Haraslín.

Právě on jediným gólem rozhodl poté, co mu kolmicí předal míč Sochůrek. Ten zapsal druhou asistenci v řadě, když proti Karviné před týdnem nabídl gól Mercadovi.

„Hugo si zaslouží šanci. Bije se o ni na tréninku. Připomíná mi spoluhráče z reprezentace Stana Lobotku, nebojí se hrát,“ líčil Haraslín, který na tiskové konferenci odrážel označení šéf týmu.

„Šéf nejsem, za chvíli přijde trenér, a to je teprve můj nadřízený,“ usmál se.

I dánský šéf Brian Priske si Sochůrka vychvaloval: „Je jako voják! Momentálně si vede fantasticky, a to měl v tréninku špatný týden. Má zdravou kuráž mladíka.“



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým.

Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli...

13. dubna 2026

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

13. dubna 2026  7:05

Exkluzivní vila 2+kk v tropickém ráji na Filipínách
Exkluzivní vila 2+kk v tropickém ráji na Filipínách

Samal Island, Island Garden City of Samal, Filipín, Samal Island, Island Garden City of Samal, Filipíny, Filipíny
2 400 000 Kč

Více z nabídky 104 545 nemovitostí

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

12. dubna 2026  22:45,  aktualizováno  22:55

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

12. dubna 2026  22:15

