NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Hugo? Hraje jako Stano Lobotka!
Bezesporu je největším sparťanským objevem sezony.
Sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek. S nervy na něj nechoďte, jakmile se pískne, jako by se zavřel do bubliny, kam nic kromě vzduchu nepronikne.
„Hraje, jako by měl za sebou sto zápasů v lize a padesát v evropských pohárech. A to nastoupil jen párkrát,“ nešetřil chválou sparťanský kapitán Lukáš Haraslín.
Právě on jediným gólem rozhodl poté, co mu kolmicí předal míč Sochůrek. Ten zapsal druhou asistenci v řadě, když proti Karviné před týdnem nabídl gól Mercadovi.
„Hugo si zaslouží šanci. Bije se o ni na tréninku. Připomíná mi spoluhráče z reprezentace Stana Lobotku, nebojí se hrát,“ líčil Haraslín, který na tiskové konferenci odrážel označení šéf týmu.
„Šéf nejsem, za chvíli přijde trenér, a to je teprve můj nadřízený,“ usmál se.
I dánský šéf Brian Priske si Sochůrka vychvaloval: „Je jako voják! Momentálně si vede fantasticky, a to měl v tréninku špatný týden. Má zdravou kuráž mladíka.“