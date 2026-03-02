Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Posměšky na Baník, neomylný Chorý i Godwinova bizarní červená

  9:15
Dvě výhry na čele tabulky, ale už příští týden půjdou pražská S proti sobě. Domácí slávističtí fotbalisté budou hájit sedmibodový náskok po vítězství 2:0 na Dukle, hostující Sparta zase přijede po demolici 5:2 proti ostravskému Baníku. Zdramatizuje se ještě ligový finiš? Než se příští víkend přiblíží, zrekapitulujte si zajímavé události toho předcházejícího, 24. kola, v tradičním výběru.
Druhá liga, taky liga? Baníku se sparťané smáli

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se chytá s koučem Baníku Ondřejem Smetanou.

Zaplněným stadionem na Letné ten pokřik zněl několikrát.

„Druhá liga, taky liga, FCB!“ do rytmu známého pokřiku ostravských fanoušků.

Nic příjemného pro klub, který v loňské sezoně skončil třetí a v létě hrál předkolo Konferenční ligy. Jenže se nezvládl vyrovnat s odchodem opor, momentálně je patnáctý a slova o druhé lize se klidně mohou naplnit.

„Co vám k tomu pokřiku mám říct? Lehké pošťuchování nebo vysmívání do sportu patří, což jsem říkal i klukům. Naším největším problémem jsme teď my a jen my si teď můžeme pomoct. Ale je konec února a máme před sebou dva a půl měsíce práce,“ přesvědčoval novináře po sobotním utkání kouč Ondřej Smetana.

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Je už třetím trenérem Baníku v této sezoně.

Rozjel ji Pavel Hapal, kterého na podzim nahradil Tomáš Galásek, a poslední dvě kola má tým na povel Smetana. Začal bezbrankovou remízou s Boleslaví a tento víkend následovala porážka 2:5 na Spartě.

A jelikož Boleslav se Slováckem své zápasy 24. kola vyhrály, má na ně Baník aktuálně čtyřbodové, respektive tříbodové manko. Jistě, na přímý sestup to v tuhle chvíli nevypadá, ale i účast v baráži by byla dostatečně velkou ostudou.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
