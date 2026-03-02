NEJ Z LIGY: Posměšky na Baník, neomylný Chorý i Godwinova bizarní červená

Druhá liga, taky liga? Baníku se sparťané smáli
Zaplněným stadionem na Letné ten pokřik zněl několikrát.
„Druhá liga, taky liga, FCB!“ do rytmu známého pokřiku ostravských fanoušků.
Nic příjemného pro klub, který v loňské sezoně skončil třetí a v létě hrál předkolo Konferenční ligy. Jenže se nezvládl vyrovnat s odchodem opor, momentálně je patnáctý a slova o druhé lize se klidně mohou naplnit.
„Co vám k tomu pokřiku mám říct? Lehké pošťuchování nebo vysmívání do sportu patří, což jsem říkal i klukům. Naším největším problémem jsme teď my a jen my si teď můžeme pomoct. Ale je konec února a máme před sebou dva a půl měsíce práce,“ přesvědčoval novináře po sobotním utkání kouč Ondřej Smetana.
Je už třetím trenérem Baníku v této sezoně.
Rozjel ji Pavel Hapal, kterého na podzim nahradil Tomáš Galásek, a poslední dvě kola má tým na povel Smetana. Začal bezbrankovou remízou s Boleslaví a tento víkend následovala porážka 2:5 na Spartě.
A jelikož Boleslav se Slováckem své zápasy 24. kola vyhrály, má na ně Baník aktuálně čtyřbodové, respektive tříbodové manko. Jistě, na přímý sestup to v tuhle chvíli nevypadá, ale i účast v baráži by byla dostatečně velkou ostudou.