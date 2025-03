NEJ Z LIGY: Plná Juliska, šokovaný Jawo. Klíma čekal sedm let, kdo je další na řadě?

Klímova gólová premiéra: Vůbec jsem nevěděl, co se v takových situacích dělá

Co na tom, že to bylo v zápase s týmem, který v této sezoně ještě nevyhrál. To obránce Hradce Králové Jakuba Klímu nijak trápit nebude.A nejen proto, že jeho gól byl nakonec jediný a tím i vítězný.