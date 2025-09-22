NEJ Z LIGY: Sparťanské obraty i dietní Olomouc. Kováč prolomil zeď jménem JT

První gól i bod. Kováč poprvé vyzrál na Slavii
Tehdy ještě Lukáš Masopust, dnes liberecký kapitán, stál na druhé straně v sešívaném. Na severu Čech slavil před dvěma lety v říjnu vítězství 3:2 a zažil na dlouhou dobu poslední inkasované góly od Liberce.
Kouče Luboše Kozla loňského léta nahradil Radoslav Kováč, který si s sebou už s Pardubic nesl nepříjemnou statistiku. Jindřichu Trpišovskému jeho tým třikrát nevstřelil gól a nezískal ani bod.
V Liberci ji ještě o dva zápasy prodloužil.
Teď konečně zeď s kšiltovkou s iniciály JT prorazil.
Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali
Pomohl mu exsparťan Petr Hodouš, který zároveň oslavil premiérový ligový gól. A jaký! Zrovna proti Slavii. Vysmýkl se bránícímu Mbodjimu a z voleje na zadní tyči napral míč pod břevno.
„Před zápasem bychom bod samozřejmě brali, ale takhle jsme cítili trochu zklamání,“ nezastíral Kováč hořkost poté, co Liberec přišel o výhru až tři minuty před koncem.
„Sahali jsme po skvělém výsledku, nakonec máme jen bod. Zase ale musíme vzít v potaz, že je to Slavia.“
Což zrovna on moc dobře chápe.