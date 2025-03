NEJ Z LIGY: Hattrick à la Hanuš i lempl Olatunji. A za Slavií se začínají dít věci

Do třetice brankářských minel

Slávistický stoper Igoh Ogbu střílí gól po chybě jabloneckého brankáře Jana Hanuše.

Králem chybujících brankářů byl zcela jednoznačně jablonecký Jan Hanuš.

Začal špatnou rozehrávkou, při níž namazal na gól Ogbuovi. Pokračoval faulem na Douděru, po kterém z nařízené penalty zvýšil Chorý. A pak si po rohu nešťastně rukou plácl balon přímo do nohy, od níž se odrazil do sítě. 34 minut, 0:3 a ukázkový hattrick.

Pro šestatřicetiletého gólmana je přitom pikantní, že právě ve Slavii svou kariéru začal a mezi lety 2009 a 2011 za ni odchytal deset zápasů. Nejvíc jí ale paradoxně pomohl až teď, v barvách Jablonce.

Ale třeba Hanušovi uleví, že chybovali i jiní brankáři, byť ani zdaleka ne v takové míře. Třeba olomoucký Tadeáš Stoppen, jenž neudržel slabou Vlkanovovu střelu a pustil ji za sebe jako Loris Karius pokus Garetha Balea ve finále Ligy mistrů 2018. A tahle situace nakonec Hradci vyhrála důležitý zápas.

Nebo Jakub Lapeš z Karviné. Po střele českobudějovického Adedirana z úhlu chtěl rychle secvaknout nohy, ale místo toho si balon pravou patou poslal do vlastní sítě. Za takové zakončení by se nestyděl kdejaký forvard! Na rozdíl od Stoppena se však Lapeš mohl po utkání radovat z výhry.

Klasik by řekl, že holt ani Stoppen nezvládne stopnout vše a některé střely ani Lapeš nelapí...

Titul? Nuda! Táhne boj o druhé místo

Hráči ostravského Baníku slaví gól proti Plzni.

Dvě ztráty a místo druhé příčky jste na čtvrté. Tak vyrovnaný je boj o to, kdo (nejspíš) skončí druhý za mistrovskou Slavií.

Na vlastní kůži to pocítila Plzeň, která po bezbrankové remíze s Pardubicemi vyšla gólově naprázdno i ve šlágru s Baníkem (0:1).

Co naplat, že v týdnu sahala po prodloužení v osmifinále Evropské ligy s Laziem (1:1). V lize jako by to byla úplně jiná Viktoria. Za současné situace by navíc ani netěžila z výhody, ke které sama pomohla četnými příspěvky do národního koeficientu – tedy, že vicemistr půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, což mu zaručí účast minimálně v základní fázi Evropské ligy.

A že by z toho těžil Baník?

„Máme jistou šestku, jdeme zápas od zápasu. Nad ničím jiným nepřemýšlíme, a o Lize mistrů už vůbec ne. Nicméně jsme samozřejmě rádi, že si upevňujeme pozici v první čtyřce,“ pronesl skromně ostravský kouč Pavel Hapal.

Doteď byli jeho svěřenci spíš nenápadnými vyzyvateli v pozadí, ale rázem je možnost, že by skončili druzí, víc než reálná.

Vždyť na jaře má Baník spolu se Spartou a Slavií nejlepší formu, padl pouze na půdě ligového lídra. Výhrou v Plzni, mimochodem první po dlouhých 17 letech, to jenom potvrdil. A to považte, že mu od konce února chybí zraněný Ewerton, tahoun týmu.

Kde je Victor?

Hráči Olomouce křičí na Victora Olatunjiho ze Sparty.

Před dvěma týdny rozhodl těžký souboj v Olomouci a Spartě vystřelil tři body. Kvůli přísné žluté kartě pak nemohl nastoupit v následujícím vítězném derby. A ani v Liberci sparťanský útočník Victor Olatunji nehrál.

„V týdnu přišel pozdě na sraz, proto nebyl v nominaci,“ vysvětlil sparťanský trenér Lars Friis v rozhovoru pro O 2 TV.

Můžeme jen spekulovat, jestli by robustní Nigerijec bezradnou týmovou ofenzivu zvedl. Jestli by se proti bývalému klubu předvedl a mužstvu pomohl. Sparta se v Liberci v útoku neprosadila, nevytvořila si takřka žádnou šanci, neměla z čeho dát gól a nečekaně podlehla 0:1. „Ano, scházel mi,“ přiznal kouč. „Nebylo to žádné drama, ale ve věcech, ke kterým nepotřebujete talent, musíte být stoprocentní.“

Za dva týdny po reprezentační přestávce už by ale proti Plzni chybět neměl. „Bude zpátky s čistým štítem,“ snažil se předejít spekulacím Friis.

Vítej zpátky, Matěji!

Obránce Matěj Hybš z Bohemians postupuje s míčem.

Těžko budete hledat v českém fotbalovém prostředí hezčí moment uplynulého víkendu, respektive celého týdne.

Obránce Bohemians Matěj Hybš, jenž od podzimu bojoval s rakovinou, se ve středu poprvé zapojil do tréninku.

A když pak Pražané v sobotu slavili výhru v Boleslavi (2:1), brankář Michal Reichl, jenž byl vyhlášen hráčem utkání, místo aby strhl pozornost na sebe, nakoukl za dveře a zavolal uzdraveného beka do šatny.

„Tu cenu bych chtěl věnovat jednomu našemu hráči. Protože muž zápasu a celé sezony je tenhle kluk,“ říká ve videu, které klub umístil na sociální sítě, zatímco Hybše plácá po zádech a vede ho mezi spoluhráče.

Hybš, jenž byl viditelně v rozpacích, se zase rychle uklidil ze scény za hlasitého skandování „Matěj Hybš ahu nananana.“

Tak snad brzy na viděnou v ligovém zápase.

Když zvoní tyče a břevna

Frustrovaní pardubičtí fotbalisté v zápase s Duklou.

Málokdy se stává, aby jeden tým v zápase třikrát v zápase trefil břevno nebo tyč. Za sobotu to dokázali dokonce hráči dvou mužstev. Ale zatímco Teplickým to vadit nemuselo, Pardubičtí se chytali za hlavu.

„Nemám slov, tohle se prostě musí dotáhnout k vítězství. Vytvořili jsme si spoustu vyložených šancí a nakonec je z toho porážka. Jsme naštvaní,“ čertil se kouč David Střihavka.

V 57. minutě Sychra z hranice šestnáctky trefil tyč. Jen o dvě minuty později skončila Vackova rána na břevně. Šancl pak v 69. minutě spíš centroval před bránu, ale i díky zákroku gólmana Dukly míč znovu narazil do břevna. V závěru Pardubice inkasovaly z přísné penaltě a prohrály 0:1.

I brankáři Heča ze Slováka měl pořádnou kliku. Jen se ohlédl, když teplický Gning v úvodu trefil břevno. Po půlhodině si Beran srazil centr Trubače na tyč vlastní brány a po hodině Harušťák pálil z dálky zase do tyče. Minutu před koncem teplickou smůlu protrhl Trubač nádhernou střelou pod břevno.

„Kluci ukázali nesmírnou bojovnost, i střídající hráči. Odměnou za to, jak jsme k tomu dnes přistoupili, byl gól v závěru,“ pochvaloval si teplický kouč Zdenko Frťala.