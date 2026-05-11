NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Co vám ten Asger provedl, Tomáši?
Co má Tomáš Chorý proti Asgeru Sörensenovi? Když ještě „válčil“ za Plzeň, dvakrát dánského stopera úmyslně udeřil hlavou do obličeje. Vymlouval se na ozáření reflektory nebo sluncem, klub ho hájil.
V sobotním derby u rohového praporku na sparťanské polovině hřiště Sörensen odehrál míč, Chorý vymrštil ruku a opět úmyslně protivníka trefil loktem do hlavy.
Pak se teatrálně svalil, předstíral zranění a válel se po zemi. Když vedle dopadaly světlice ze sektorů sparťanských fanoušků, odvalil se o kus dál.
Dostal žlutou kartu, což vzal. Ale když po chvíli sudí Rouček na upozornění videoasistenta verdikt změnil a vytáhl červenou kartu, Chorý vytřeštil oči a hodně se divil.
„Zřetelně není schopen ovládat své chování. Kdyby se dokázal ovládat, byl by legendou a velkým hráčem, ale s tímto chováním na trávník nepatří, ať je mimo hřiště jakýkoli,“ prohlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v rozhovoru na kanálu Odboru přátel Slavie. „Chorý a Douděra už za Slavii nenastoupí.“
O Douděrovi ještě řeč bude. Chorý, navzdory excesům v předchozích sezonách, obdržel červenou kartu v lize poprvé až loni v srpnu, kdy dal brankáři Milanu Hečovi ze Slovácka ránu pěstí do rozkroku. Dostal trest na šest zápasů, ale nepoučil se.
V duelu s Duklou ho sudí od červené karty ušetřili. Nedávno proti Plzni fauloval Dweha, pak se nad něj sklonil, seřval ho a z úst mu vylétly sliny. Byl vyloučen za plivnutí, ale disciplinárka neshledala úmysl a Chorému zastavila činnost na jeden zápas. A tak zase řádil v derby.
Po hodině hry to byl nejzbytečnější zákrok zápasu za stavu 3:2 pro Slavii, zvlášť když se předtím zapojil do akce před třetím gólem. Do té doby se míče skoro nedotkl, a tak z frustrace udeřil znovu.