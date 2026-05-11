Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Autor:
  9:03
Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při sparťanském tlaku. Ne, o nich tento text nebude. Nejzajímavější momenty 2. kola nadstavbové části Chance Ligy se netýkaly fotbalu, všechny jsme vybrali ze 317. derby. Nešlo jinak.
Část 1/5

Co vám ten Asger provedl, Tomáši?

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Co má Tomáš Chorý proti Asgeru Sörensenovi? Když ještě „válčil“ za Plzeň, dvakrát dánského stopera úmyslně udeřil hlavou do obličeje. Vymlouval se na ozáření reflektory nebo sluncem, klub ho hájil.

V sobotním derby u rohového praporku na sparťanské polovině hřiště Sörensen odehrál míč, Chorý vymrštil ruku a opět úmyslně protivníka trefil loktem do hlavy.

Pak se teatrálně svalil, předstíral zranění a válel se po zemi. Když vedle dopadaly světlice ze sektorů sparťanských fanoušků, odvalil se o kus dál.

Dostal žlutou kartu, což vzal. Ale když po chvíli sudí Rouček na upozornění videoasistenta verdikt změnil a vytáhl červenou kartu, Chorý vytřeštil oči a hodně se divil.

„Zřetelně není schopen ovládat své chování. Kdyby se dokázal ovládat, byl by legendou a velkým hráčem, ale s tímto chováním na trávník nepatří, ať je mimo hřiště jakýkoli,“ prohlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v rozhovoru na kanálu Odboru přátel Slavie. „Chorý a Douděra už za Slavii nenastoupí.“

O Douděrovi ještě řeč bude. Chorý, navzdory excesům v předchozích sezonách, obdržel červenou kartu v lize poprvé až loni v srpnu, kdy dal brankáři Milanu Hečovi ze Slovácka ránu pěstí do rozkroku. Dostal trest na šest zápasů, ale nepoučil se.

V duelu s Duklou ho sudí od červené karty ušetřili. Nedávno proti Plzni fauloval Dweha, pak se nad něj sklonil, seřval ho a z úst mu vylétly sliny. Byl vyloučen za plivnutí, ale disciplinárka neshledala úmysl a Chorému zastavila činnost na jeden zápas. A tak zase řádil v derby.

Po hodině hry to byl nejzbytečnější zákrok zápasu za stavu 3:2 pro Slavii, zvlášť když se předtím zapojil do akce před třetím gólem. Do té doby se míče skoro nedotkl, a tak z frustrace udeřil znovu.



Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Bývalé fotbalistky Lucia Ondrušová (vpravo) a Carmen Absolonová v podcastu...

Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming...

11. května 2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

10. května 2026  23:55

Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.

Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým...

10. května 2026  23:26

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bylo londýnské derby mezi West Hamem a Arsenalem. Hostům vystřelil výhru 1:0 Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  19:58

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

10. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.