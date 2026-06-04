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Chance Liga 2025/2026

Konkurence na kraj obrany. Slavia vítá francouzského mladíka Glossou z Pau FC

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  20:31
Má teprve roční zkušenost ze druhé francouzské ligy a už jedenadvacetiletý mladík s charakteristickými dredy Neil Glossoa zaujal pražskou Slavii. Ta s ním podepsala smlouvu do roku 2031. Krajní obránce z Pau FC je už pátou letní posilou českého mistra.
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Neil Glossoa, nová posila Slavie | foto: Slavia.cz

„Neil je dalším hráčem, kterého jsme si vybrali na základě rychlostních i dalších předpokladů z pro nás lehce netypického trhu,“ líčí pro klubový web Jakub Mareš, slávistický sportovně-technický ředitel.

Glossoa odehrál ve druhé lize 27 utkání, ve kterých si připsal tři asistence. Dva starty má také ve Francouzském poháru.

Rodák z Orsay na předměstí Paříže je odchovancem akademie Auxerre, z jehož rezervy se před rokem stěhoval na úpatí Pyrenejí. V Pau je sportem číslo jedna ragby, místní klub s názvem Section Paloise se chlubí jednou z nejlepších akademií ve Francii. I proto musí fotbalový soused mladíky nakupovat.

„Glossoa nejdřív nastupoval na pozici středního záložníka, ale v Pau byl „předělán“ na krajního obránce a rozkvetl – uplatnil své mimořádné parametry co se týče dynamiky na prvních metrech nebo lokomoční rychlosti. Věříme, že ⁠do české ligy se bude hodit svoji výškou, ve vzdušných soubojích umí být dominantní, stejně tak ve hře 1 na 1,“ zdůraznil Mareš.

„Zároveň se jedná o hráče, který na nejvyšší úrovni začíná, bude třeba jej v řadě činností rozvíjet. Na nás je, abychom mu pomohli s adaptací a vymáčkli maximum potenciálu,“ doplnil.

Neil Glossoa s rodinou po přestupu do Slavie

V Pau zakončil 188 centimetrů vysoký obránce sezonu druhé ligy na devátém místě.

„Zažívám den D. Hrozně se těším, až naše společná cesta začne,“ uvedl Glossoa. „Slavia mi dala neuvěřitelnou šanci, takhle vysoko, na tak prestižní adrese, jsem dosud nehrál. Nová výzva, klub, nový realizační tým, spoluhráči... Musím to všechno vstřebat, ale jsem extrémně nadšený, natěšený do práce.“

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„Počítáme s ním na pravou stranu hřiště, kde cítíme, že potřebujeme zvýšit konkurenci,“ řekl sportovní ředitel Přemysl Kovář. „Jsme rádi, že se nám podařilo ho přivést, skauting odvedl výbornou práci. Určitě půjde do přípravy s áčkem a uvidíme, jak se mu bude dařit. Po měsíci si vše vyhodnotíme a rozhodneme o dalším plánu jeho rozvoje.“

Glossoa se přidává ke čtyřem dosavadním letním akvizicím. Do Slavie během června přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm a brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova.

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1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
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Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
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3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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