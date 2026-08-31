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Chance Liga 2026/2027

Nehrajte jak Rangers! Teplice se zpevnily a vynulovaly Jablonec

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  17:50
Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem.

Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem. | foto: MAFRA

Jablonecký kouč Luboš Kozel v Teplicích.
John Auta slaví se svými spoluhráči gól do sítě Jablonce.
Jablonecký gólman Mihelak zasahuje v zápase s Teplicemi.
Matěj Pulkrab hlavičkuje na bránu Jablonce.
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Prostá rada, jak uspět proti Jablonci? Nehrajte jak Glasgow Rangers! Fotbalovým Teplicím skotský velkoklub s nadsázkou daroval recept k nedělnímu ligovému úspěchu 2:0 i k návratu vítězné euforie po třízápasové odmlce.

„Při přípravě jsme čerpali hlavně z dvojutkání s Glasgow,“ přiznal teplický trenér Zdenko Frťala, že rozpitval úspěšný dvojboj Jablonce o Konferenční ligu.

A vysvětlil: „Na můj vkus jim Skotové dali hodně prostoru. Apeloval jsem na hráče, že jestli ho dáme Suchanovi, Zorvanovi nebo Jawovi, hrozí nebezpečné situace.“

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Nehrozily, Jablonec pod teplickou taktikou zkrotl a skláři, v posledních třech kolech rozbouraní 11 góly, ho pustili k jediné střele na branku. „Šli jsme do zápasu s tím, že nechceme inkasovat. Byli jsme si vědomi obdržených gólů, v defenzivě byl základní kámen úspěchu,“ považoval si Frťala čistého konta.

Tentokrát jeho tým nedržel míč tolik jako v minulých střetnutích. „Po pátém kole je čas něco změnit, protože soupeř se na vás připravuje. Udělali jsme částečnou změnu i proto, že známe kvalitu Jablonce a jeho schopnost zvládnout vysoký presink,“ odhalil kouč žluto-modrých taktický záměr. „Ale to neznamená, že jsme nechtěli kombinovat. Bohužel jsme v první půli měli hodně ztrát. A když kluci dali tři malé domů Trmalovi, náš fanoušek mohl být nervózní a nespokojený. A to my nechceme.“

Chance Liga 2026/27

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Nestalo se to, v závěru šikovný miniútočník Auta rozhodl jako žolík paradoxně hlavou a pak pečetil Radosta. „Johny má kvalitní hlavu, koordinačně to zvládnout není nic jednoduchého. Dal ji do protipohybu a míč se tam došoural. Radosta pak svou šanci vyřešil exkluzivně.“

Teplice se usadily v lepším středu tabulky, k tomu jim pomáhá i stabilní sestava. Nezvyk oproti minulosti. „Vyšel nám dobře vstup do sezony, není důvod do toho moc sahat. Je důležité, že se sestava ustálila, ale taky, že střídající hráči do toho vstupují kvalitně,“ kvituje Frťala.

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Proti Jablonci nasadil do útoku od úvodu hbitého junáka Hopiho a chválil ho. „Chtěli jsme soupeře překvapit aspoň jedním hráčem a Idris odehrál výborné utkání. Proti Cedidlovi, což je nadstandardní ligový obránce, měl dobré věci.“

Výhru nepomenšoval ani fakt, že Jablonec po čtvrteční pohárové slávě zamíchal sestavou. „Jestli u nich hraje Novák nebo Tekijaški, to je jedno – co hráč, to kvalita. Jablonci chci k postupu do Konferenční ligy pogratulovat.“ A Rangers nejspíš poděkovat, že sklářům dali návod na úspěch.

Radosta rozdává radost. „Letos hraju víc nahoře“

Fotbalovou radost rozdává v nové sezoně záložník Matěj Radosta. Za celý minulý ligový ročník dal tři góly a přidal dvě asistence, teď má po šesti zápasech bilanci 2+2. Jeho další trefa pojistila výhru Teplic nad dosud stoprocentním Jabloncem 2:0. „Snažím se hrát to samé co v minulých sezonách, ale teď se pohybuju trochu výš, proto to možná vypadá líp i bodově,“ zdůvodňoval svoji produktivitu ofenzivnějšími úkoly pětadvacetiletý středopolař.

Lamin Jawo hlavičkuje v zápase s Teplicemi.

Skláři se po skvělém ligovém rozjezdu zasekli, poslední dva zápasy prohráli na Spartě (1:4) i doma s Brnem (0:2). A moc přesvědčivě dlouho nepůsobili ani proti Jablonci, který v lize neztratil ještě ani bod a v týdnu postoupil přes věhlasné Rangers do Konferenční ligy.

„Byli jsme si vědomi síly Jablonce, mají skvěle zvládnutou výstavbu, proto jsme je chtěli nechat trošičku hrát a třeba z rychlých kontrů zaútočit,“ vysvětloval Radosta, proč Teplice nehrály tak ofenzivně jako třeba při přestřelce v Plzní (5:5).

Byť tentokrát držely míč méně, taktika se osvědčila, v závěrečné desetiminutovce se dvakrát prosadili.

„Nemyslím si, že bychom byli nějak moc opatrní, neúnavně jsme to chtěli zlomit na svoji stranu. Cítili jsme, že je potřeba odčinit ty dva nepovedené poslední zápasy. Viděl jsem na naší straně velkou sílu a nakonec se nám povedlo Jablonec zatlačit a vypracovat si gólovky.“

Pro Radostu ji připravil při brejkové situaci Matěj Pulkrab, i když do pokutového území mu nahrával trochu na paty. „Z mého pohledu to vypadalo docela plynule, nedostal jsem se do neřešitelné situace. Pokusil jsem se o zasekávačku, naštěstí jsem pak ještě rychle dokázal vystřelit,“ popisoval svoji trefu, díky níž Teplice ukončily třízápasovou sérii bez výhry. Příště jedou do Zlína, pak doma vyzvou mistra Slavii.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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