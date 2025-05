Neakceptovatelné chování, zlobí se Sparta. Vyhodila lékaře, který dal soupeři facku

Sparta mladého lékaře s okamžitou platností propustila. Na vlastním webu ve čtvrtek odpoledne zveřejnila jednoduchý, ale výstižný vzkaz: Odchod z klubu za facku.

Hrdličkovi ujely nervy.

Neomlouvá ho, že olomoucký Král svému pádu přidal ani to, že se předtím u laviček strhla nepřehledná mela. Sparťanský lékař udeřil soupeře do tváře pravačkou, na které měl naraženou modrou gumovou rukavici. Čeká ho disciplinární řízení a přišel o práci.

Filip Hrdlička (vlevo), vedoucí lékařské péče ve fotbalové Spartě, doprovází zraněného kapitána Filipa Panáka během přípravného utkání proti Malmö.

„Sparta se za toto jednání svého zástupce omlouvá jak hráči Janu Královi, tak i celému klubu SK Sigma Olomouc.“

Hrdlička přišel do Sparty ještě za trenéra Briana Priskeho, loni v zimě se stal vedoucím zdravotního úseku. Při zápasech byl tím, kdo běhal na trávník a staral se a ošetřoval zraněné fotbalisty.

Ve středu to ale přehnal.

Poté, co Rrahmani před střídačkou v plné rychlosti srazil olomouckého Pokorného, zůstali oba hráči ležet na trávníku. Členové domácího realizačního týmu okamžitě vylétli a protestovali u rozhodčího, Hrdlička mezitím vkleče zjišťoval, jaký je aktuální stav útočníka Rrahmaniho, který se svíjel v bolestech.

Jan Král inkasoval během zápasu facku od člena realizačního týmu Sparty. 🙄 pic.twitter.com/hUpsh6YOzx — Sporťák (@SportakCZ) May 14, 2025

Když k nim přiběhl domácí Král a zblízka na ně začal křičet, sparťanský lékař zvedl hlavu a rukou trefil soupeře do tváře, což bylo zřetelné i z televizního přenosu.

„Omlouvám se, ale neviděl jsem přesně, co se tam stalo. Jestli to bylo tak, jak říkáte, tak to je něco, co nelze. Takhle se prezentovat nechceme. Nevypovídá to o tom, jací jsme,“ reagoval už bezprostředně po utkání sparťanský kouč Lars Friis, kterého klub kvůli špatným výsledkům i výkonům ve čtvrtek odpoledne odvolal.

Ve stejný den končí také Hrdlička, mladý lékař, který v minulosti působil rovněž v zahraničí.

Zkušenosti sbíral na stážích ve West Hamu, Sportingu Lisabon, Bayernu Mnichov či v Betisu Sevilla. Pracoval také v pražské Slavii, konkrétně v roli šéfa zdravotního úseku v akademii, či v mládežnických reprezentacích.