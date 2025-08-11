Chance Liga 2025/2026

Přes 9 tisíc lidí na zápas. Liga se přiblížila diváckému rekordu, ten je z devadesátek

Autor:
  9:00
Čistý čas hry sice klesá, což bylo (nejen) o víkendu tématem pro ligové trenéry. Přesto se na tribuny stadionů fanoušci valí v rekordních počtech. Víkendové čtvrté kolo nejvyšší soutěže toho bylo důkazem: v součtu 75 840 diváků, což mimo jiné znamená, že průměr na zápas se poprvé od roku 1997 přehoupl přes devět tisíc.
Sparťanští fanoušci během utkání s Olomoucí.

Sparťanští fanoušci během utkání s Olomoucí. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Děkovačka sparťanských fotbalistů po domácí výhře nad Olomoucí.
Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla se drží za hlavu po neproměněné šanci...
Sparťanský kouč Brian Priske udílí pokyny Kadeřábkovi s Birmančevičem během...
Sparťanský útočník Jan Kuchta se ve skluzu snaží dostat k balonu v utkání s...
93 fotografií

Přispěl k tomu pochopitelně příhodný los, neboť týmy s dlouhodobě nejvýraznější fanouškovskou základnou hrály doma.

Na Slavii proti Teplicím dorazilo 18 498 lidí. Na Spartu s Olomoucí 17 434. Slezské derby mezi Baníkem a Karvinou sledovalo 10 135 diváků a východočeský souboj Hradce Králové a Pardubic 8 540. Připočtěte nahlášených 9 086 fanoušků v Plzni nebo 5 408 diváků v Ďolíčku na Bohemians a takřka třicetileté ligové maximum je na světě.

„Sezonu jsme odstartovali brandovou kampaní, která odkazuje na skutečnost, že Chance Liga je dlouhodobě nejnavštěvovanější a nejsledovanější ligovou soutěží v České republice napříč všemi sporty,“ říká šéf obchodu a marketingu Ligové fotbalové asociace (LFA) Daniel Hajný.

Choreo hradeckých fanoušků v derby s Pardubicemi.

Přes pět tisíc se v uplynulém kole nedostali jen ve Zlíně, kam na Mladou Boleslav dorazilo 3 712 fanoušků, a v Liberci, kde domácímu vítězství nad pražskou Duklou přihlížela nejnižší návštěva kola: 3 021 diváků.

I tak platí, že na ligový fotbal v Česku si jak v absolutních číslech, tak v průměru, který se vyšplhal na 9 480 lidí, našlo cestu nejvíc fanoušků v novém tisíciletí.

Pozor, nejde o absolutní rekord samostatné ligy.

Ten dosud drží osmý hrací víkend sezony 1996/97, kdy stadiony navštívilo přes 84 tisíc fanoušků a průměr na zápas se tehdy jedinkrát v historii dostal nad 10 tisíc.

Sparta jedničkou u televizních diváků. Za čísla sledovanosti liga rozdává prémie

Čísla tenkrát vytáhla na dnešní poměry ustřelená návštěva v Brně, kam na stadion Za Lužánkami sledovalo remízový zápas domácího Boby se Slavií (1:1) 44 120 lidí. Přes 11 tisíc tehdy bylo také v Karviné na utkání s Opavou (1:1), ale třeba na Spartu s Hradcem Králové se přišlo podívat jen 4 203 fanoušků, což bylo méně, než ve stejném kole v Drnovicích na Baník.

Mimochodem, víc diváků než o uplynulém víkendu bylo na stadionech také ve čtvrtém a v sedmnáctém kole stejné sezony 1996/97, ale od té doby už ne.

„Je to jasný signál, že se klubům i celé soutěži daří oslovovat stávající i nové příznivce – nejen hrou, ale i děním okolo: atmosférou, komunikací i aktivitami na či kolem stadionu,“ věří Hajný.

Liga je opravdu jiná než dřív.

Atraktivnějším vizuálem napříč kluby po celé republice svěží, atmosférou (zejména) na větších stadionech lákavá. Všimli jste si, jak často se v posledních měsících objevují nápaditá chorea a další zmínky o fanoušcích z Česka i v zahraničních médiích?

Ultras roku 2024. Fanoušci Slavie získali ocenění za svá chorea na tribunách

Naposledy o víkendu zase zaujali fanoušci Slavie, kteří na konci minulého roku získali ocenění Ultras roku. Na víkendovém utkání s Teplicemi se na Tribuně sever sešli všichni v černém a ti, kteří se během druhého poločasu svlékli do půl těla, vytvořili nápis EDEN.

„Je úžasné, jak se stadiony plní. I my v klubu máme problém sehnat lístky. Potřebujeme lidi na tribunách udržet, i proto je nutné něco dělat s čistým časem,“ vrátil debatu zase na začátek slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Z odborných analýz švýcarského CIES Football Observatory totiž vyplynulo, že ze všech deseti nejlepších lig v Evropě se v Česku hraje nejméně. Čistého času jen 49:36, což je mírný pokles i proti předchozím ročníkům.

Je jedním z důvodem novinka ohledně podavačů míčů, kteří nově balony pokládají na kužely okolo hřiště, odkud si je fotbalisté sami zvedají?

„Dost jsme analyzovali poslední zápasy a největší prostoje jsou právě při autech. Nechci nic kritizovat, spíš dávám podnět k zamyšlení. Byla by přece škoda, abychom se v tomto ohledu, tedy v čistém čase, vrátili zpátky tam, kde jsme byli před pár lety,“ řekl Trpišovský.

„Česká liga je hodně kvalitní. Máme tu spoustu dobrých týmů, které hrají poháry. Ta soutěž jde pořád nahoru, ale je pravda, že čistého času je opravdu málo,“ uznal také Brian Priske, Trpišovského největší konkurent ze Sparty.

Kolik minut se vlastně (ne)hraje? Bída ve srovnání s Evropou, z ligy zaujme Zlín

Ten se po nedělním utkání s Olomoucí (1:0) zčásti opřel i do rozhodčích.

„Je to taky o nich. Mám rád, když se hraje fyzicky, taky to od hráčů chci, ale nesmí to překročit čáru,“ narážel na bezohledný a tvrdý faul olomouckého Šípa na sparťana Birmančeviče. „Trefil ho po odehrání míče, Birma byl v šatně pěkně otřesený. Jasně, hlavní sudí nebo asistent to nemusí vidět, ale u videa sedí další lidé, kteří mají za úkol tyhle situace hlídat. I v tom vidím příčinu, proč se hraje méně čistého času.“

Ale zpátky k divákům, kteří lize holdují navzdory jejím občasným sportovním neduhům.

Nejvíc jich v aktuální sezoně dorazilo na zápas Slavia – Hradec Králové (18 780), naopak nejméně na duel Karviná – Dukla (2 242).

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

