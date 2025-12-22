Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

„Z ligového fotbalu v Česku se stal produkt, který fanoušky dlouhodobě baví a na stadiony se kvůli němu rádi vrací,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která soutěž řídí.
„Díky příchodu nových a silných majitelů se neustále zvyšuje kvalita soutěže, o čemž svědčí také úspěchy českých klubů v pohárové Evropě. Tento pozitivní trend je pak patrný i přímo na samotných ligových zápasech.“
Průměrně je na utkání 6309 diváků, což je o 141 více než na podzim 2024. Návštěvnost táhnou obě pražská S, na Spartu chodí průměrně 17 033 diváků, na Slavii ještě o 1278 příznivců víc.
Solidní čísla dlouhodobě vykazuje Plzeň s Ostravou, ale jejich průměr je přibližně o devět tisíc nižší než v případě jejich pražských rivalů. Pátý v pořadí Hradec Králové (6268) je těsně pod celkovým průměrem.
Nejde však o nejvyšší čísla v historii, letošní sezona zatím za rekordy nepatrně zaostává. V ročníku 1996/1997 byl průměr 7155 diváků na zápas, což bylo především díky diváckému boomu na Zbrojovce Brno. Lepší to bylo i předminulou sezonu 2023/2024, kdy průměr na utkání činil 6435 diváků. To se však v jarní části ještě může změnit.
Podzimní návštěvnost Chance Ligy
Celková návštěvnost: 958 968
„Jsou to pěkná čísla, Chance Liga je dnes nejen sportovní soutěží, ale i silným společenským fenoménem. Vidíme, že investice do infrastruktury i práce s fanoušky mají konkrétní výsledky – a to je cesta, kterou chceme společně s LFA ligu dál posouvat. Pro nás je klíčové podporovat prostředí, které přináší fanouškům kvalitní zážitek a klubům prostor pro další rozvoj,“ řekl Jan Čumpelík, marketingový ředitel Chance, titulárního partnera ligy.
„Není otázkou, jestli se rekord podaří překonat, ale spíš kdy,“ poznamenal Hajný.
To televizní sledovanost už rekordy má. Na kanále Oneplay Sport proti minulému ročníku vzrostla o 23 procent. Loni po podzimu činil meziroční nárůst 11 procent.
„Je to významný skok, který je jasným důkazem, že ligovému fotbalu se daří držet nastavený směr a posouvat se nejen na stadionech, ale i před obrazovkami. Ukazuje, že se nám daří oslovovat stále širší publikum, pro které je sledování ligových zápasů přirozenou součástí víkendů,“ podotkl Hajný.
„Rekordní zájem potvrzuje, že fanoušci oceňují nejen samotné přímé přenosy, ale také studia, konferenční přenosy, doprovodné pořady a unikátní možnosti služby Oneplay, jako jsou automaticky generované sestřihy nebo funkce Klíčové momenty. Růst sledovanosti zaznamenala také zábavná show TIKI-TAKA, „ zdůraznil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice Oneplay Sport.
Nejsledovanějším utkáním podzimu bylo derby pražských „S“, které si 5. října pustilo 656 tisíc diváků. Šlo zároveň o historicky nejsledovanější přenos z Chance Ligy na stanici Oneplay Sport.
Druhým nejsledovanějším zápasem byl duel Plzně se Slavií, třetí příčku obsadilo utkání Sparta – Pardubice, čtvrtou Sparta – Liberec a pátou pak Sparta – Teplice.
„Pro ligu jsou podobná čísla nesmírně důležitá, protože potvrzují, že se daří dlouhodobou a systematickou prací, stejně jako neustálými inovacemi, budovat silnou a především stabilní fanouškovskou základnu, která se postupně rozšiřuje. Právě to je klíč k dalšímu úspěšnému rozvoji ligy,“ podotkl Hajný.
„Kluby vnímají práci s fanoušky jako jednu ze svých priorit a snaží se neustále zlepšovat celkový zážitek nejenom ze zápasového dne.“