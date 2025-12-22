Chance Liga 2025/2026

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

  13:35
19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na kanálu Oneplay Sport.

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s pyrotechnikou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Z ligového fotbalu v Česku se stal produkt, který fanoušky dlouhodobě baví a na stadiony se kvůli němu rádi vrací,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která soutěž řídí.

„Díky příchodu nových a silných majitelů se neustále zvyšuje kvalita soutěže, o čemž svědčí také úspěchy českých klubů v pohárové Evropě. Tento pozitivní trend je pak patrný i přímo na samotných ligových zápasech.“

Průměrně je na utkání 6309 diváků, což je o 141 více než na podzim 2024. Návštěvnost táhnou obě pražská S, na Spartu chodí průměrně 17 033 diváků, na Slavii ještě o 1278 příznivců víc.

Solidní čísla dlouhodobě vykazuje Plzeň s Ostravou, ale jejich průměr je přibližně o devět tisíc nižší než v případě jejich pražských rivalů. Pátý v pořadí Hradec Králové (6268) je těsně pod celkovým průměrem.

Nejde však o nejvyšší čísla v historii, letošní sezona zatím za rekordy nepatrně zaostává. V ročníku 1996/1997 byl průměr 7155 diváků na zápas, což bylo především díky diváckému boomu na Zbrojovce Brno. Lepší to bylo i předminulou sezonu 2023/2024, kdy průměr na utkání činil 6435 diváků. To se však v jarní části ještě může změnit.

Podzimní návštěvnost Chance Ligy

Celková návštěvnost: 958 968
Průměr na utkání: 6309
Nejvyšší průměr doma: Slavia 18 311, Sparta 17 088, Plzeň 8942
Nejnižší průměr doma: Pardubice 2396, Ml. Boleslav 2605, Karviná 2880, Dukla 2930
Nejvyšší průměr venku: Slavia 13 463, Sparta 12 323, Ostrava 7 424
Nejnižší průměr venku: Ml. Boleslav 3857, Karviná 4396, Jablonec 4678

„Jsou to pěkná čísla, Chance Liga je dnes nejen sportovní soutěží, ale i silným společenským fenoménem. Vidíme, že investice do infrastruktury i práce s fanoušky mají konkrétní výsledky – a to je cesta, kterou chceme společně s LFA ligu dál posouvat. Pro nás je klíčové podporovat prostředí, které přináší fanouškům kvalitní zážitek a klubům prostor pro další rozvoj,“ řekl Jan Čumpelík, marketingový ředitel Chance, titulárního partnera ligy.

„Není otázkou, jestli se rekord podaří překonat, ale spíš kdy,“ poznamenal Hajný.

To televizní sledovanost už rekordy má. Na kanále Oneplay Sport proti minulému ročníku vzrostla o 23 procent. Loni po podzimu činil meziroční nárůst 11 procent.

„Je to významný skok, který je jasným důkazem, že ligovému fotbalu se daří držet nastavený směr a posouvat se nejen na stadionech, ale i před obrazovkami. Ukazuje, že se nám daří oslovovat stále širší publikum, pro které je sledování ligových zápasů přirozenou součástí víkendů,“ podotkl Hajný.

„Rekordní zájem potvrzuje, že fanoušci oceňují nejen samotné přímé přenosy, ale také studia, konferenční přenosy, doprovodné pořady a unikátní možnosti služby Oneplay, jako jsou automaticky generované sestřihy nebo funkce Klíčové momenty. Růst sledovanosti zaznamenala také zábavná show TIKI-TAKA, „ zdůraznil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice Oneplay Sport.

Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Nejsledovanějším utkáním podzimu bylo derby pražských „S“, které si 5. října pustilo 656 tisíc diváků. Šlo zároveň o historicky nejsledovanější přenos z Chance Ligy na stanici Oneplay Sport.

Druhým nejsledovanějším zápasem byl duel Plzně se Slavií, třetí příčku obsadilo utkání Sparta – Pardubice, čtvrtou Sparta – Liberec a pátou pak Sparta – Teplice.

„Pro ligu jsou podobná čísla nesmírně důležitá, protože potvrzují, že se daří dlouhodobou a systematickou prací, stejně jako neustálými inovacemi, budovat silnou a především stabilní fanouškovskou základnu, která se postupně rozšiřuje. Právě to je klíč k dalšímu úspěšnému rozvoji ligy,“ podotkl Hajný.

„Kluby vnímají práci s fanoušky jako jednu ze svých priorit a snaží se neustále zlepšovat celkový zážitek nejenom ze zápasového dne.“

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
22. prosince 2025  13:44

