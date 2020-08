Naší hloupostí jsme ztratili vyhraný zápas, smutnil opavský kapitán Žídek

11:21 , aktualizováno 11:21

Jan Žídek, kapitán a stoper Slezského FC, je přesvědčený, že Opavští s Karvinou ztratili vyhraný zápas. „Je to pro mě obrovské zklamání. Do prvního gólu Karvinští měli snad jen jednu hlavičku Papadopulose, ale jinak žádnou větší šanci, kdežto my dvě tři stoprocentní,“ povzdechl si Žídek.