Náš tým je neskutečně silný, tvrdí posila Baníku Reiter

Baník doplatil na chyby jednotlivců. „Prohráli jsme jako tým,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Reiter a chyby u spoluhráčů nehledal, byť při prvním z gólů hostů Fleišman nedůrazně přihrával brankáři Budinskému a poté Hrubý nedal pokutový kop.



Jenže nebýt těch zbytečných chyb, neprohráli byste...

První gól jsme si dali v podstatě sami, připravili jsme jim ho, ale to se stane. A ta penalta? Viděl jsem už světové hráče, jak ji neproměnili. Spíš nás to utlumilo, místo abychom pokračovali v naší hře. Přestali jsme hrát, v závěru dostali druhý gól a bylo hotovo.

Nechyběla vám větší souhra s týmem, protože spoluhráči vás moc nevyužívali?

Nevím, těžko se to hodnotí po jednom zápase. Teď jsme všichni naštvaní, bylo to hodně hořké. Ale je to pořád jen první zápas. V základní části nás jich čeká ještě dvacet devět. Musíme na tu prohru rychle zapomenout a napravit to hned v Karviné (v pondělí od 18.00 – pozn. red.).

Čekal jste, že budete hned v základní sestavě?

To nevím, těžko na to odpovědět. Trenér se tak rozhodl.

Co chybělo k tomu, abyste přidali druhý gól?

To kdybych věděl... Druhý gól by utkání definitivně rozhodl, ale bylo to od nás příliš hektické. Škoda, že soupeř hned po přestávce vyrovnal. Kdybychom déle udrželi jednobrankové vedení, mohlo se nám to vpředu víc otvírat.

Co vám ten první zápas ukázal?

Že se musíme tlačit víc do šestnáctky. Kolikrát jsme přitom mohli centrovat, ale my jsme to furt zasekávali někam pod sebe. Máme tam vysokou devítku (hrotový útočník Tomáš Smola – pozn. red.), ale nevyužívali jsme ji.

Takže start do sezony vám vůbec nevyšel.

To je jasné, tohle je Baník. Bere se jen výhra, takže jsme všichni zklamaní.

Ligová pauza byla mimořádně krátká, jen čtyřicet dnů. Neprojevilo se to na výkonu?

To si nemyslím, všichni ji měli stejnou. Naopak možná bylo i lepší, že jsme zase hned vletěli do ligy.

Jak vůbec vidíte sílu nynějšího Baníku?

Náš tým je neskutečně silný. Je jen otázka času, kdy se sehrajeme a sedne si to. Síla je tady obrovská.