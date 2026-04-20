1. místo Přímý postup do Ligy mistrů
Jistota, která přichází podruhé v řadě. Mistr dostane vstupenku přímo do milionářské soutěže, čímž mu v létě odpadne povinnost hrát dlouhá předkola. Za odměnu ho čeká osm zápasů na nejslavnějším evropském jevišti.
Na prvním místě bude po základní části jistě Slavia, která hájí náskok před druhou Spartou.
|Rozpis zápasů Slavie
|datum
|1. kolo: 6. místo – Slavia
|2.5. 18:00
|2. kolo: Slavia – Sparta
|9.5. 19:00
|3. kolo: Slavia – 4. místo
|13.5. 20:00
|4. kolo: 5. místo – Slavia
|17.5. 17:00
|5. kolo: Slavia – 3. místo
|24.5. 14:00
2. místo Postup do 3. předkola nemistrovské části Ligy mistrů
Rozdíl proti minulému roku. A podstatný. Vicemistr ligy má totiž jistotu, že si zahraje minimálně základní fázi Evropské ligy, což naposledy neměl – dokonce tehdy neměl jistotu žádnou, mohl se systémem propadnout až mimo poháry.
Aby se probil až do Ligy mistrů, musí porazit dva silnější soupeře, protože téměř jistě bude nenasazený. Pokud ve třetím či čtvrtém předkole neuspěje, ukáže se rovnou v Evropské lize, což je lákavé.
Druhému místu je zatím nejblíž Sparta, která z něj také už jistě do nadstavbové části vstoupí.
|Rozpis zápasů Sparty
|datum
|1. kolo: Sparta – 4. místo
|3.5. 18:30
|2. kolo: Slavia – Sparta
|9.5. 19:00
|3. kolo: Sparta – 3. místo
|12.5. 20:00
|4. kolo: 6. místo – Sparta
|17.5. 17:00
|5. kolo: Sparta – 5. místo
|24.5. 14:00
3. místo Postup do 2. předkola Evropské ligy
Třetího z ligy čeká druhé předkolo Evropské ligy, což je sice tři dvojzápasy od základní části, ale má možnost jednou selhat. Kdyby však třetí příčku nakonec udržel Jablonec, má pro něj mnohem vyšší cenu zvítězit v domácím poháru. Proč?
Vítěz MOL Cupu totiž postoupí rovnou do závěrečného předkola Evropské ligy, je tak krůček od její základní fáze a navíc má jistotu minimálně Konferenční ligy.
Kdyby takový scénář nastal, výhoda třetí pozice přejde na čtvrtého v tabulce.
|Rozpis zápasů 3. místa
|datum
|1. kolo: 3. místo – 5. místo
|3.5. 15:30
|2. kolo: 3. místo – 6. místo
|9.5. 16:00
|3. kolo: Sparta – 3. místo
|12.5. 20:00
|4. kolo: 3. místo – 4. místo
|17.5. 17:00
|5. kolo: Slavia – 3. místo
|24.5. 14:00
4. místo Postup do 2. předkola Konferenční ligy
Čtvrté místo zajišťuje pouze 2. předkolo Konferenční ligy. Zatím ho ke konci základní fáze drží Plzeň – vzhledem k tomu, že je mimo hru o domácí pohár, je v jejím případě rozdíl mezi čtvrtou a třetí příčkou zásadní.
Nebo může doufat, že MOL Cup ovládne Jablonec, a druhé předkolo Evropské ligy připadne jí.
A získá kromě evropské soutěže také místo pro jedno zaváhání. Z předkol o Konferenční ligu se vypadává rovnou. O tom, jak těžké je projít ze druhého předkola do základní fáze, se loni v létě přesvědčila Sparta, která to po třech dvojzápasech nakonec dokázala.
|Rozpis zápasů 4. místa
|datum
|1. kolo: Sparta – 4. místo
|3.5. 18:30
|2. kolo: 4. místo – 5. místo
|10.5. 18:30
|3. kolo: Slavia – 4. místo
|13.5. 20:00
|4. kolo: 3. místo – 4. místo
|17.5. 17:00
|5. kolo: 4. místo – 6. místo
|24.5. 14:00
5. místo Šance na 2. předkolo Konferenční ligy
Tým na pátém místě spoléhá na to, že se vítěz domácího poháru umístí na čtvrtém či lepším místě. Jedině tak může proniknout do evropských pohárů, protože mu své místo přenechá právě vítěz MOL Cupu, jenž si tím zajistí lepší pozici.
V tuhle chvíli záleží na třetím Jablonci, který pokud domácí trofej získá, pátý celek ligy půjde do 2. předkola Konferenční ligy. Tím je zatím v závěru základní části Hradec Králové.
Faktor MOL CUP
Vítěz MOL Cupu má zajištěné závěrečné předkolo Evropské ligy a zároveň minimální účast v základní fázi Konferenční ligy, tedy jistotu pohárového podzimu.
Pátý tým konečného pořadí nadstavby si tedy za příhodných okolností může zahrát 2. předkolo Konferenční ligy, čtvrtý tým 2. předkolo Evropské ligy a třetí tým play off Evropské ligy.
|Rozpis zápasů 5. místa
|datum
|1. kolo: 3. místo – 5. místo
|3.5. 15:30
|2. kolo: 4. místo – 5. místo
|10.5. 18:30
|3. kolo: 5. místo – 6. místo
|13.5. 17:30
|4. kolo: 5. místo – Slavia
|17.5. 17:00
|5. kolo: Sparta – 5. místo
|24.5. 14:00.
6. místo Bez evropských pohárů
Šesté místo zůstane jediné definitivně bez šance na evropské poháry. Před koncem základní části ho zatím drží Liberec, ale rozdíly jsou minimální.
|Rozpis zápasů 6. místa
|datum
|1. kolo: 6. místo – Slavia
|2.5. 18:00
|2. kolo: 3. místo – 6. místo
|9.5. 16:00
|3. kolo: 5. místo – 6. místo
|13.5. 17:30
|4. kolo: 6. místo – Sparta
|17.5. 17:00
|5. kolo: 4. místo – 6. místo
|24.5. 14:00.
Kde sledovat nadstavbu fotbalové ligy živě:
Televizní vysílací práva na nejvyšší českou fotbalovou soutěž vlastní platforma Oneplay, která stejně jako základní část nabídne na svých programech i nadstavbu.