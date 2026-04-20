Chance Liga 2025/2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

  11:04
Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si zahraje jaké evropské poháry. Jak vypadá los?

1. místo Přímý postup do Ligy mistrů

Jistota, která přichází podruhé v řadě. Mistr dostane vstupenku přímo do milionářské soutěže, čímž mu v létě odpadne povinnost hrát dlouhá předkola. Za odměnu ho čeká osm zápasů na nejslavnějším evropském jevišti.

Na prvním místě bude po základní části jistě Slavia, která hájí náskok před druhou Spartou.

Rozpis zápasů Slaviedatum
1. kolo: 6. místo – Slavia2.5. 18:00
2. kolo: Slavia – Sparta9.5. 19:00
3. kolo: Slavia – 4. místo13.5. 20:00
4. kolo: 5. místo – Slavia17.5. 17:00
5. kolo: Slavia – 3. místo24.5. 14:00

2. místo Postup do 3. předkola nemistrovské části Ligy mistrů

Rozdíl proti minulému roku. A podstatný. Vicemistr ligy má totiž jistotu, že si zahraje minimálně základní fázi Evropské ligy, což naposledy neměl – dokonce tehdy neměl jistotu žádnou, mohl se systémem propadnout až mimo poháry.

Aby se probil až do Ligy mistrů, musí porazit dva silnější soupeře, protože téměř jistě bude nenasazený. Pokud ve třetím či čtvrtém předkole neuspěje, ukáže se rovnou v Evropské lize, což je lákavé.

Druhému místu je zatím nejblíž Sparta, která z něj také už jistě do nadstavbové části vstoupí.

Rozpis zápasů Spartydatum
1. kolo: Sparta – 4. místo3.5. 18:30
2. kolo: Slavia – Sparta9.5. 19:00
3. kolo: Sparta – 3. místo12.5. 20:00
4. kolo: 6. místo – Sparta17.5. 17:00
5. kolo: Sparta – 5. místo24.5. 14:00

3. místo Postup do 2. předkola Evropské ligy

Třetího z ligy čeká druhé předkolo Evropské ligy, což je sice tři dvojzápasy od základní části, ale má možnost jednou selhat. Kdyby však třetí příčku nakonec udržel Jablonec, má pro něj mnohem vyšší cenu zvítězit v domácím poháru. Proč?

Vítěz MOL Cupu totiž postoupí rovnou do závěrečného předkola Evropské ligy, je tak krůček od její základní fáze a navíc má jistotu minimálně Konferenční ligy.

Kdyby takový scénář nastal, výhoda třetí pozice přejde na čtvrtého v tabulce.

Rozpis zápasů 3. místadatum
1. kolo: 3. místo – 5. místo3.5. 15:30
2. kolo: 3. místo – 6. místo9.5. 16:00
3. kolo: Sparta – 3. místo12.5. 20:00
4. kolo: 3. místo – 4. místo17.5. 17:00
5. kolo: Slavia – 3. místo24.5. 14:00

4. místo Postup do 2. předkola Konferenční ligy

Čtvrté místo zajišťuje pouze 2. předkolo Konferenční ligy. Zatím ho ke konci základní fáze drží Plzeň – vzhledem k tomu, že je mimo hru o domácí pohár, je v jejím případě rozdíl mezi čtvrtou a třetí příčkou zásadní.

Nebo může doufat, že MOL Cup ovládne Jablonec, a druhé předkolo Evropské ligy připadne jí.

A získá kromě evropské soutěže také místo pro jedno zaváhání. Z předkol o Konferenční ligu se vypadává rovnou. O tom, jak těžké je projít ze druhého předkola do základní fáze, se loni v létě přesvědčila Sparta, která to po třech dvojzápasech nakonec dokázala.

Rozpis zápasů 4. místadatum
1. kolo: Sparta – 4. místo3.5. 18:30
2. kolo: 4. místo – 5. místo10.5. 18:30
3. kolo: Slavia – 4. místo13.5. 20:00
4. kolo: 3. místo – 4. místo17.5. 17:00
5. kolo: 4. místo – 6. místo24.5. 14:00

5. místo Šance na 2. předkolo Konferenční ligy

Tým na pátém místě spoléhá na to, že se vítěz domácího poháru umístí na čtvrtém či lepším místě. Jedině tak může proniknout do evropských pohárů, protože mu své místo přenechá právě vítěz MOL Cupu, jenž si tím zajistí lepší pozici.

V tuhle chvíli záleží na třetím Jablonci, který pokud domácí trofej získá, pátý celek ligy půjde do 2. předkola Konferenční ligy. Tím je zatím v závěru základní části Hradec Králové.

Faktor MOL CUP

Vítěz MOL Cupu má zajištěné závěrečné předkolo Evropské ligy a zároveň minimální účast v základní fázi Konferenční ligy, tedy jistotu pohárového podzimu.

Pátý tým konečného pořadí nadstavby si tedy za příhodných okolností může zahrát 2. předkolo Konferenční ligy, čtvrtý tým 2. předkolo Evropské ligy a třetí tým play off Evropské ligy.

Rozpis zápasů 5. místadatum
1. kolo: 3. místo – 5. místo3.5. 15:30
2. kolo: 4. místo – 5. místo10.5. 18:30
3. kolo: 5. místo – 6. místo13.5. 17:30
4. kolo: 5. místo – Slavia17.5. 17:00
5. kolo: Sparta – 5. místo24.5. 14:00.

6. místo Bez evropských pohárů

Šesté místo zůstane jediné definitivně bez šance na evropské poháry. Před koncem základní části ho zatím drží Liberec, ale rozdíly jsou minimální.

Rozpis zápasů 6. místadatum
1. kolo: 6. místo – Slavia2.5. 18:00
2. kolo: 3. místo – 6. místo9.5. 16:00
3. kolo: 5. místo – 6. místo13.5. 17:30
4. kolo: 6. místo – Sparta17.5. 17:00
5. kolo: 4. místo – 6. místo24.5. 14:00.

Kde sledovat nadstavbu fotbalové ligy živě:

Televizní vysílací práva na nejvyšší českou fotbalovou soutěž vlastní platforma Oneplay, která stejně jako základní část nabídne na svých programech i nadstavbu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

NEJ Z LIGY: Bořilův výlev i další šance pro Mihelaka. A Matoušek by neměl přemýšlet!

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Boj o titul v české fotbalové lize má kolo před koncem základní části novou zápletku. Druhá Sparta si bez problémů poradila s Jabloncem (3:1) a stáhla Slavii na rozdíl pěti bodů. Ta poprvé v sezoně...

20. dubna 2026

Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Fotbalisté Hradce porazili po Spartě a Jablonci i vedoucí Slavii a v této sezoně tak vybojovali výhru nad aktuálně třemi nejlepšími týmy v soutěži. Navíc je výhra potvrzuje ve skupině, v níž se bude...

20. dubna 2026  9:56

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Tři slávistické hlouposti. A najednou je to o pět! Souboj o titul znovu slibuje drama

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Pořád to zní nepravděpodobně, ale teď už o něco méně než před pár týdny. Stáhnout pět bodů za zbývajících šest kol? Fuška. Ale stát se to může. Zvlášť když vezmete v úvahu rozpoložení, v jakém se...

20. dubna 2026  8:13

Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Když měl říct, co ho po domácí porážce s Pardubicemi (0:1) na mužstvu zklamalo nejvíc, trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský se na chvíli zamyslel, pak nadechl a spustil: „Přístup, výkon bez...

19. dubna 2026  22:35

Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví zisk mistrovského titulu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů.

19. dubna 2026  20:27,  aktualizováno  22:08

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

19. dubna 2026  20:52

Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno se výhrou 2:1 v Jihlavě ve 24. kole druhé fotbalové ligy přiblížila postupu do nejvyšší soutěže. Slavit by ho mohla již v pondělí, pokud druhé Táborsko neporazí v dohrávce čtvrtý Artis...

19. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  20:44

City zvládlo šlágr s Arsenalem a zamotává boj o titul. Liverpool slaví v derby

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City střílí vítězný gól v utkání proti...

Situace o titul v anglické fotbalové lize se opět zdramatizovala. Druhý Manchester City totiž ve šlágru 33. kola porazil vedoucí Arsenal 2:1. Odstup na soupeře tak snížil na tři body, navíc má zápas...

19. dubna 2026  20:24

