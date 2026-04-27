Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Po závěrečném dějství základní části Chance Ligy nastaly v tabulce, která se rozdělila na tři části, jen dva zásadní přesuny. Liberec uhájil šestou příčku před Olomoucí a hraje ve skupině o titul.
Bohemians se díky vítězství nad Spartou posunuli z jedenácté na desátou pozici a do skupiny záchranu poslali Zlín.
Skupina o titul
Mistrem se stane buď Slavia, nebo Sparta. Jelikož je mezi oběma rivaly rozdíl osmi bodů a ve hře jich jen patnáct, slávistům stačí například jen dvě výhry a remíza.
A to v případě, že sparťané ve všech zápasech zvítězí. Slávisté si tak mohou dovolit prohrát i derby, které je na programu v druhém kole.
Pokud v něm zvítězí, přímo na hřišti za asistence poražených sparťanů vypukne titulové veselí. Tedy za předpokladu, že Slavia v sobotu v úvodním kole nadstavby neprohraje v Liberci. Pokud zaváhá Sparta s Jabloncem, bude slávistům v derby stačit i remíza.
Aby se na konci sezony radovala Sparta, musí v nadstavbě získat o devět bodů víc než Slavia. Je to vůbec reálné? Při rovnosti bodů platí že první bude Slavia. Rozhoduje totiž lepší umístění po základní části.
Sparťané se spíš soustředí na to, aby co nejrychleji měli v kapse druhé místo a tím jistou minimálně účast v základní fázi Evropské ligy.
Ohrozit je může Plzeň, případně Jablonec. Ale oba mají na druhé místo nižší šanci než Sparta na titul. Plzeň ztrácí deset bodů, Jablonec ještě o dva víc.
Plzeň k tomu, aby Spartu přeskočila, potřebuje v nadstavbě vydolovat o jedenáct bodů víc než protivník. Když Sparta získá pět bodů, Plzeň ji už nepředstihne.
Jak do Evropy
1. místo – přímý postup do Ligy mistrů
2. místo – 3. předkolo Ligy mistrů nemistrovské větve (jistá účast v Evropské lize)
3. místo – 2. předkolo Evropské ligy
4. místo – 2. předkolo Konferenční ligy
Vítěz poháru – 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize
Poznámka: Pokud ve finále poháru Jablonec porazí Karvinou a zároveň ve skupině o titul obsadí nejhůř čtvrtou příčku, tak o Evropu bude hrát i pátý tým skupiny o titul a to od 2. předkola Konferenční ligy.
Viktoria si tak spíš bude hledět toho, aby uhájila třetí příčku. Z ní půjde do kvalifikace o Evropskou ligu. Aby se dostala do základní fáze, potřebuje vyřadit tři protivníky. Když se jí povede zdolat jen dva, dostane se do Konferenční ligy. Když jen jednoho, na podzim hrát poháry nebude.
Pro Jablonec je nejdůležitější finále Mol Cupu, které se uskuteční mezi čtvrtým a závěrečným kolem nadstavby ve středu 20. května na stadionu v Hradci Králové. Tři dny předtím se severočeský klub představí v Plzni...
Pohár je pro Jablonec priorita, po prvním a druhém místě v lize znamená nejvýhodnější pozici vzhledem k evropským pohárům. Jako účastník čtvrtého předkola Evropské ligy má jistotu účasti v Konferenční lize.
Hradec Králové se pěti výhrami za sebou probil nejen do skupiny o titul, ale zároveň se dostal do boje o Evropu. Je jen dva body od čtvrté příčky a čtyři od třetí.
Když Jablonec vyhraje pohár a obsadí nejhůř čtvrtou příčku, tak do kvalifikace evropských pohárů půjde i pátý tým pořadí. Proti šestému Liberci má Hradec výhodu v tříbodovém náskoku a také vzájemném utkání na domácím hřišti.
Liberec hraje doma se Slavií a se Spartou, s ostatními soupeři skupiny o titul venku.
Prostřední skupina
Čtyři kluby si systémem play off zahrají o finanční prémii tři miliony korun a přímý postup do 3. kola českého poháru v příští sezoně. Semifinálové dvojice tvoří Olomouc - Bohemians a Pardubice - Karviná.
Skupina o záchranu
Čtyři kluby se třesou, aby přímo nespadly do druhé ligy.
Obavy naopak nemusí mít Mladá Boleslav a Zlín. Ani jeden z nich nemůže skončit na poslední příčce, takže ho přímý sestup nepotká. A jeden z nich neobsadí ani barážovou příčku, takže už nyní má jistou záchranu. Jen se před startem nadstavby neví, který.
Třinácté Teplice už v klidu být nemohou. Na baráž mají jen šest bodů náskok, na poslední Baník ještě o jeden víc. Velký krok k záchraně mohou udělat už v neděli v prvním duelu proti Slovácku.
Současná situace naznačuje, že přímý sestupující vzejde z trojice Slovácko, Dukla a Ostrava, která má nejhorší pozici. Jednak hraje s oběma konkurenty venku a za druhé v případě bodové shody na konci soutěže skončí za Slováckem i Duklou.
Baník s novým trenérským štábem, v jehož čele je jeho někdejší stoper a dosavadní kouč rezervy Josef Dvorník, potřebuje k záchraně dostat pod sebe tři soupeře, čili i Teplice, za kterými zaostává o sedm bodů. Pravděpodobnější je, že si účast mezi elitou vybojuje v baráži.