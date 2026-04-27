Chance Liga 2025/2026

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

  18:39
Fotbalistům Slavie k obhajobě titulu stačí sedm bodů bez ohledu na výsledky Sparty. Mladá Boleslav a Zlín ve skupině o záchranu mají jistotu, že neobsadí poslední příčku a přímý sestup je potkat nemůže. Jaké jsou další propočty před nadstavbovou částí sezony?

Po závěrečném dějství základní části Chance Ligy nastaly v tabulce, která se rozdělila na tři části, jen dva zásadní přesuny. Liberec uhájil šestou příčku před Olomoucí a hraje ve skupině o titul.

Bohemians se díky vítězství nad Spartou posunuli z jedenácté na desátou pozici a do skupiny záchranu poslali Zlín.

Skupina o titul

Mistrem se stane buď Slavia, nebo Sparta. Jelikož je mezi oběma rivaly rozdíl osmi bodů a ve hře jich jen patnáct, slávistům stačí například jen dvě výhry a remíza.

A to v případě, že sparťané ve všech zápasech zvítězí. Slávisté si tak mohou dovolit prohrát i derby, které je na programu v druhém kole.

Pokud v něm zvítězí, přímo na hřišti za asistence poražených sparťanů vypukne titulové veselí. Tedy za předpokladu, že Slavia v sobotu v úvodním kole nadstavby neprohraje v Liberci. Pokud zaváhá Sparta s Jabloncem, bude slávistům v derby stačit i remíza.

Aby se na konci sezony radovala Sparta, musí v nadstavbě získat o devět bodů víc než Slavia. Je to vůbec reálné? Při rovnosti bodů platí že první bude Slavia. Rozhoduje totiž lepší umístění po základní části.

Sparťané se spíš soustředí na to, aby co nejrychleji měli v kapse druhé místo a tím jistou minimálně účast v základní fázi Evropské ligy.

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ohrozit je může Plzeň, případně Jablonec. Ale oba mají na druhé místo nižší šanci než Sparta na titul. Plzeň ztrácí deset bodů, Jablonec ještě o dva víc.

Plzeň k tomu, aby Spartu přeskočila, potřebuje v nadstavbě vydolovat o jedenáct bodů víc než protivník. Když Sparta získá pět bodů, Plzeň ji už nepředstihne.

Jak do Evropy

1. místo – přímý postup do Ligy mistrů

2. místo – 3. předkolo Ligy mistrů nemistrovské větve (jistá účast v Evropské lize)

3. místo – 2. předkolo Evropské ligy

4. místo – 2. předkolo Konferenční ligy

Vítěz poháru – 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize

Poznámka: Pokud ve finále poháru Jablonec porazí Karvinou a zároveň ve skupině o titul obsadí nejhůř čtvrtou příčku, tak o Evropu bude hrát i pátý tým skupiny o titul a to od 2. předkola Konferenční ligy.

Viktoria si tak spíš bude hledět toho, aby uhájila třetí příčku. Z ní půjde do kvalifikace o Evropskou ligu. Aby se dostala do základní fáze, potřebuje vyřadit tři protivníky. Když se jí povede zdolat jen dva, dostane se do Konferenční ligy. Když jen jednoho, na podzim hrát poháry nebude.

Pro Jablonec je nejdůležitější finále Mol Cupu, které se uskuteční mezi čtvrtým a závěrečným kolem nadstavby ve středu 20. května na stadionu v Hradci Králové. Tři dny předtím se severočeský klub představí v Plzni...

Pohár je pro Jablonec priorita, po prvním a druhém místě v lize znamená nejvýhodnější pozici vzhledem k evropským pohárům. Jako účastník čtvrtého předkola Evropské ligy má jistotu účasti v Konferenční lize.

Hradec Králové se pěti výhrami za sebou probil nejen do skupiny o titul, ale zároveň se dostal do boje o Evropu. Je jen dva body od čtvrté příčky a čtyři od třetí.

Když Jablonec vyhraje pohár a obsadí nejhůř čtvrtou příčku, tak do kvalifikace evropských pohárů půjde i pátý tým pořadí. Proti šestému Liberci má Hradec výhodu v tříbodovém náskoku a také vzájemném utkání na domácím hřišti.

Liberec hraje doma se Slavií a se Spartou, s ostatními soupeři skupiny o titul venku.

Prostřední skupina

Čtyři kluby si systémem play off zahrají o finanční prémii tři miliony korun a přímý postup do 3. kola českého poháru v příští sezoně. Semifinálové dvojice tvoří Olomouc - Bohemians a Pardubice - Karviná.

Skupina o záchranu

Čtyři kluby se třesou, aby přímo nespadly do druhé ligy.

Obavy naopak nemusí mít Mladá Boleslav a Zlín. Ani jeden z nich nemůže skončit na poslední příčce, takže ho přímý sestup nepotká. A jeden z nich neobsadí ani barážovou příčku, takže už nyní má jistou záchranu. Jen se před startem nadstavby neví, který.

Třinácté Teplice už v klidu být nemohou. Na baráž mají jen šest bodů náskok, na poslední Baník ještě o jeden víc. Velký krok k záchraně mohou udělat už v neděli v prvním duelu proti Slovácku.

Současná situace naznačuje, že přímý sestupující vzejde z trojice Slovácko, Dukla a Ostrava, která má nejhorší pozici. Jednak hraje s oběma konkurenty venku a za druhé v případě bodové shody na konci soutěže skončí za Slováckem i Duklou.

Baník s novým trenérským štábem, v jehož čele je jeho někdejší stoper a dosavadní kouč rezervy Josef Dvorník, potřebuje k záchraně dostat pod sebe tři soupeře, čili i Teplice, za kterými zaostává o sedm bodů. Pravděpodobnější je, že si účast mezi elitou vybojuje v baráži.

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Nejčtenější

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Titulová radost fotbalistů Slavie.

Fotbalistům Slavie k obhajobě titulu stačí sedm bodů bez ohledu na výsledky Sparty. Mladá Boleslav a Zlín ve skupině o záchranu mají jistotu, že neobsadí poslední příčku a přímý sestup je potkat...

27. dubna 2026  18:39

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce.

Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na...

27. dubna 2026  15:21

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Momentka z amatérského fotbalu.

Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji...

27. dubna 2026  13:52

Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů.

I když by se mohlo zdát, že Světová fotbalová federace FIFA nepohrdne dalším megalomanským plánem, v otázce vyvážení domácích soutěží je spíš zdrženlivá. Po předchozích zkušenostech s návrhy odehrát...

27. dubna 2026  13:20

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza.

Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...

27. dubna 2026  9:52

Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?

Premium
Adam Ševínský a Lukáš Haraslín protestují u sudího Karla Roučka kvůli vyloučení...

Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...

27. dubna 2026

NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě

Skončila základní část fotbalové Chance Ligy. A jestli se v posledních týdnech rýsovalo titulové drama, teď už je nejspíš hotovo. Slavia po obratu porazila Olomouc 2:1 a odskočila Spartě, která v...

26. dubna 2026  18:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.