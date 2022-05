Pardubice - Zlín 1:1, hosté se zachránili, domácí ještě jistotu nemají

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Na Bohemians 1905 mají Pardubice tříbodový náskok, po základní části však byli hůře postavení. Nadstavbu zakončí v sobotu v Teplicích, Bohemians doma se sestupující Karvinou.

Východočechy poslal v jejich azylu v pražském Ďolíčku v 39. minutě do vedení Vojtěch Patrák premiérovou ligovou trefou. Za Zlín srovnal v 75. minutě Dominik Simerský. Pardubice ztratily body po sérii tří výher.

„Připadalo mi, že po vyrovnání šlo utkání do útlumu. Pro nás hrál výsledek významnou roli, ale měli jsme ještě šance na to, abychom utkání otočili. Škoda, že jsme to nezvládli. Bod ale bereme, znamená pro nás záchranu, to je teďka nejdůležitější,“ řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Jako první zahrozili hosté. V osmé minutě po Dramého centru hlavičkoval před brankou nad Fantiš. Až ve 24. minutě se k první šanci dostali i domácí, Černého střelu však brankář Rakovan vyrazil na roh. Na opačné straně si s Čanturišviliho pokusem poradil Markovič.

V 39. minutě Pardubice udeřily. Kapitán Jeřábek z otočky přisunul míč do běhu ve vápně Patrákovi a ten prostřelil Rakovana. Jednadvacetiletý záložník zaznamenal první ligový gól v kariéře. „Abych pravdu řekl, strašně mi ta první trefa zhořkla. Vůbec si neuvědomuju, že jsem dal gól. Strašně mě mrzí, že ještě nejsme zachránění a musíme jet bojovat do Teplic,“ prohlásil Patrák. V závěru úvodního dějství Čanturišvili zpoza vápna zamířil těsně vedle.

Po změně stran Zlínští přidali na tempu a Pardubice zatlačili. Dramé z úhlu nepřekonal domácího brankáře a o chvilku později ani Čanturišvili nevyzrál na Markoviče tváří v tvář. Kostka na druhé straně z úhlu vypálil do boční sítě.

V 75. minutě se hosté dočkali vyrovnání. Kapitán Procházka našel před brankou hlavou zakončujícího stopera Simerského, který si připsal druhý gól v ligové sezoně. Pardubice inkasovaly po třech kolech.

„Pár gólů už jsem dal. Tenhle bude určitě patřit k těm důležitějším. Zápas byl nervózní, nebylo moc šancí ani na jedné straně. Věděli jsme, že by nám měl stačit bod. Jsme rádi, že jsme ho získali. Zápas byl z obou stran nic moc,“ uvedl Simerský. „Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, vytvářeli jsme si územní tlak, ale Pardubice pozorně bránily, bylo strašně těžké se tam dostat. Jsem rád za to, že kluci zvýšili tempo a šli za vyrovnáním,“ doplnil Jelínek.

I třetí vzájemný ligový duel v Ďolíčku skončil remízou. Východočeši doma v lize neprohráli posedmé za sebou. Zlín venku v nejvyšší soutěži od srpna nezvítězil ve 14. utkání po sobě. „Utkání skončilo zaslouženě 1:1. Ostatní výsledky nám nenahrály. Musíme bojovat dál. Jedeme do Teplic a musíme se porvat o to, abychom tam získali bod, který by nám zaručil, že nepůjdeme do baráže,“ konstatoval pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.