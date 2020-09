Nadšení a fotbalová nostalgie po premiéře. Sigma stoletá baví i dojímá

„Krásné a dojemné. Je to klub mého srdce, kde jsem vyrůstal a který mi strašně dal. A jsem moc rád, že takový dokument vznikl,“ prohlásil po zhlédnutí bývalý reprezentant David Rozehnal.

„Jsem velmi dojatý, nesmírně jsem se na to těšil a předčilo to mé očekávání. Vzpomínám na dobu, kdy jsem působil v Olomouci, na ty pohárové bitvy, a úplně jsem se do toho vžil,“ přiznal Jan Maroši, který jako kapitán vedl Hanáky do slavné bitvy s Realem Madrid.

Bylo jasné, že slavná tažení Evropou v devadesátých letech budou mít velký prostor, ale dokumentu slouží ke cti, že diváka postupně vede historií klubu už od jeho počátku, trpělivě, bez přeskakování a spěchu, takže má šanci poznat méně známé chudé začátky.

Už úvodní scéna probudí emoce. K černobílým záběrům kapličky na Mrštíkově náměstí, poblíž které klub z klukovského nadšení vznikl, zní zpěv Svatopluka Hudce: „My jsme ti Hejčíňáci, jsme kluci veselí...“ A pobídne naskočit a nechat se vtáhnout i ty, kteří největšího sigmáckého fanouška osobně neznali.

Děj na plátně posouvají zasvěcení vypravěči, mezi nimiž nechybí ani Karel Brückner, Milan Máčala či charismatický hlas průvodce Miroslava Krobota. Nejcennější je ale řada obrazových materiálů, které roky ležely v archivech. První ligový gól, první pohárové bitvy v polovině osmdesátých let s Göteborgem i mnohem starší události.

„Proti Göteborgu jsem hrál a je to krásná vzpomínka, stejně jako ty ostatní. Jsem rád, že jsem byl třiadvacet let součástí tohoto klubu - od žáčků přes dorost po áčko. A když se dívám na tu historii, tak je to něco krásného. Můj táta bude mít brzy devadesát a od osmi devíti let sem na fotbal chodil, protože je Olomoučák,“ vyprávěl bývalý obránce Petr Mrázek.

Olomouci pomáhal do první ligy, později působil na Islandu a úspěchy jí přeje dál. „Chtěl bych, aby mužstvo bylo silné charakterem a mělo dobré vztahy. Samozřejmě i ekonomická situace se musí trochu zlepšit. Pak bude klub žít a všechno bude v pořádku,“ věří.

Hodně úspěchů do další stovky přáli Sigmě i další legendy, často se potkávaly ve stejném místě. „Dá se to vytušit, je to ten titul,“ prohlásil i za ostatní v dokumentu Krobot.

Podobný film má mít každý klub

Film Sigma stoletá vznikal dva roky a podílela se na něm řada lidí z klubu i mimo něj. Dobové záběry poskytla i Česká televize, režisérskou ruku a odbornost dodal Tomáš Klein z neziskové organizace Post Bellum.



„Účinkující prvně netušili, do čeho jdou. Nakonec jsme s některými natočili mnohahodinové materiály. To, co diváci uvidí v kinech, jsou jen střípky z obrovského množství natočeného materiálu, proto doopravdy nebylo lehké vybrat konkrétní pasáže,“ uvedl pro klubový web marketingový manažer Sigmy David Holly, který projekt táhl. „Jsem šťastný, že po dvou letech úsilí je film konečně na světě,“ přiznal.

Jestli by měli dokument povinně vidět všichni fanoušci Hanáků? To ať si rozhodne každý sám, v programu olomouckého kina Premiere Cinemas bude nějaký čas a snad jednou i v televizi či v prodeji na nějakém nosiči.

Určitě by však podobný film mapující kořeny měl mít každý český klub. Dá tak šanci příznivcům ztotožnit se s ním a vytvořit nějaký vztah. Právě tudy vede cesta k plnějším tribunám na tuzemské lize, která se sice ráda utvrzuje v tom, že je kvalitní a těžká, ovšem návštěvami je v Evropě setrvale mezi nejslabšími. Takto může zájem lidí přitáhnout.