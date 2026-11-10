Nadějní fotbalisté ostravského Baníku budou pod dohledem studentů medicíny

„Vysíláme studenty do terénu, na zápasy, stávají se součásti klubu, jeho života,“ popsal spolupráci děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.
Budoucí lékaři a fyzioterapeuti nebudou pomáhat jen při samotných zápasech, ale i během přípravy. „Rádi bychom přispěli k tomu, aby mládež Baníku netrpěla úrazy, jímž bude možné zabránit. K tomu si medici osahají reálný terén,“ dodal Maďar.
Roman Holiš, předseda Akademie FC Baník Ostrava, věří, že nepůjde jen o krátkodobou spolupráci třeba na dva roky. „Doufám, že u toho zůstaneme, půjdeme nahoru a bude to lepší a lepší,“ dodal Holiš. „A nebude to jen o přítomnosti mediků na utkáních dorostu, ale i o kompenzačních cvičeních, životosprávě, regeneraci i spoustě dalších věcí.“
Výkonný ředitel ostravského klubu Matěj Šturala podotkl, že i pro prvoligový tým je důležité vychovávat například mladé fyzioterapeuty. „Sehnat profesionálního odborníka nestojí malé peníze a není jich moc. Vedle hráčů chceme vychovávat i zdravotnický, technický a manažerský personál, abychom fungovali z vlastních zdrojů,“ uvedl Šturala.
„Jsem rád, že studenti jsou nejen součástí víkendových zápasů, ale celého Baníku, celodenního režimu, i toho, jak by se mladí fotbalisté měli stravovat, jak pracovat, aby se stali profesionály, kteří budou přínosem pro klub,“ řekl Tomáš Onufrej, sportovní ředitel ostravské mládeže.
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„Jak se fotbal profesionalizuje a teče do něj více a více peněz, tak se to promítá i do zdravotnictví,“ upozornil majitel Baníku Václav Brabec, který věří, že spolupráce s fakultou bude úspěšná a v budoucnu se projeví i na výsledcích áčka. „Aby z mladých fotbalistů vyrostli špičkoví hráči, potřebují i špičkovou péči. V nadějných mladících vidím i ekonomický potenciál, protože pak nemusíme hráče kupovat, vychováme si je sami. Musíme s nimi ale pracovat jako s pokladem.“
Podle Brabce by spolupráce měla být prospěšná i pro budoucí lékaře, kteří tak získávají praxi.
Na odlehčení podotkl, že si však medici budou muset dávat pozor na simulanty. „Někteří hráči se po zemi válejí málem, že nejsou mrtví, ale za pár minut už zase běhají. To se stává i v dorostu, ale doufám, že trenéři k tomu naše hráče nenabádají,“ zmínil Brabec velký fotbalový nešvar.