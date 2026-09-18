Nakonec ji naplnil úctyhodnými čísly a úspěchy. Člen Klubu ligových kanonýrů, starty v Lize mistrů i Evropské lize, k tomu domácí titul i pohár. Ať byl kdykoliv na hřišti, fanoušci i obránci soupeře o něm věděli. Že prošel životní proměnou, ukazuje i role kapitána, kterou zastával v závěru kariéry v brněnské Zbrojovce.
Popište vaši kariéru jedním slovem.
Jedním to nedám. Ale na to, jaký jsem byl v mládí magor, tak nakonec skvělá.
Víte zpětně, co vám chybělo, abyste nespadl do podobných problémů?
Těžko říct. Dřív to bylo všechno jiné. Chytil jsem se stylu starších hráčů. V té době všichni chodili na pivo. Skoro každý kouřil, až jsme se nevešli do kuřácké místnosti. Těžko se tomu bránit, když jsem hrával třeba s Tomášem Řepkou, Rudou Otepkou nebo Romanem Lengyelem. Ti mi neříkali, že je lepší si pivo nedat.
Franta Straka nebo Svatopluk Habanec byli v pohodě s tím, že si dáme před zápasem jedno pivo na lepší spaní. Dnešní doba má i své výhody, ale nevím. Já jsem rád za tu, kdy jsem hrál já.