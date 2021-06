Na roky v Brně určitě nezapomenu, vzkázal fanouškům odcházející Růsek

Zbrojovka se tak loučí se svým hlavním útočným esem, které bylo dvakrát po sobě jejím nejlepším střelcem. „Na roky v Brně určitě nezapomenu a rád se sem budu vracet,“ vzkázal na klubovém webu Růsek z dovolené.

Jeho agent Viktor Kolář uvedl, že se budoucnost dvaadvacetiletého útočníka řešila ihned po skončení uplynulého ligového ročníku. „Zájem o něj byl hned z několika klubů. Finální rozhodnutí bylo na hráči, který si zvolil olomouckou nabídku. Sigma v čele s trenérem Jílkem o Tondu velmi stála. Má v sobě obrovský fotbalový potenciál a zároveň velkou chuť do nové výzvy,“ popsal Kolář.

Detaily přestupu včetně částky za něj zůstávají po dohodě mezi kluby neveřejné, fotbalový web Transfermarkt odhaduje Růskovu hodnotu na necelých 13 milionů korun. Podle informací MF DNES upřednostnil Růsek Olomouc před Ostravou kvůli snadnějšímu dojíždění z Brna, zároveň by mu měl vyhovovat technický styl Sigmy.

Brněnský Antonín Růsek (vlevo) v souboji s Šimonem Gabrielem z Teplic

To si myslí i jeho trenér z brněnského dorostu a posléze i áčka Pavel Šustr. „Vzhledem k příchodu Václava Jílka se nebude měnit styl hry Sigmy a tenhle kombinační, technický a rychlý fotbal by mohl Tondovi sedět víc než silové pojetí Baníku. Má velkou šanci probojovat se do základu, ale musí to být podložené výkonnostně a musí to opravdu chtít,“ sděluje Šustr.



Ve Zbrojovce působil mladík z Troskotovic na Brněnsku už od roku 2008, do prvního týmu poprvé nakoukl jako sedmnáctiletý na podzim 2016 a hned bylo jasné, že jej čeká perspektivní budoucnost. Ke 106 startům za Brno přidal také 69 utkání v mládežnických reprezentacích a loni v září nastoupil při covidové krizi i za dospělý národní tým, shodou okolností právě v Olomouci.



Už před Růskem opustil Zbrojovku i další útočník Daniel Fila, kterého koupila Mladá Boleslav. „Každý hráč má nějaké vrtochy, nikdo není dokonalý. Spíš bych vyzdvihoval jejich přednosti, protože se oba potýkali se stejným handicapem – hráli vždy o kategorii výše, měřili se se staršími. Oba ve velmi mladém věku naskočili k ligovým týmům a obstáli. Jsou schopní adaptace na jiný styl hry i vyšší tempo,“ vyzdvihuje Šustr. „Oběma to moc přeju, protože se mohou posunou dál a ukázat, že mohou hrát první ligu.“

Osmnáctiletý útočník Daniel Fila (v červeném) v zápase Zbrojovky Brno proti Spartaku Trnava

Zároveň však má jako velký patriot obavy o ofenzivu Zbrojovky. „Mladí kluci jsou žádaným zbožím, když v takovém věku zvládají první ligu. Jestli tedy přišla lukrativní nabídka a majitel uznal, že je čas, tak na to má samozřejmě právo. Jako fanoušek se ale ptám, kdo teď bude dávat góly,“ nadhazuje současný kouč slovenské Senice.



Zbrojovka přijde i o stopera a kapitána Pavla Dreksu, který chce pokračovat v nejvyšší soutěži. Na odchodu je také záložník Jan Sedlák, který má stejně jako Růsek namířeno do Olomouce, odkud by měl naopak do Brna natrvalo přijít jiný středopolař Jiří Texl, který zde poslední půlrok hostoval. Olomouc by k němu měla přibalit na hostování ještě dalšího, zatím neupřesněného hráče. „Je to pravděpodobné, ale ve fotbale není nic stoprocentní,“ podotkl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.