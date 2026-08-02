Musíme se zamyslet, zda tým neposílit, řekl Hyský. Fanoušci žádali jeho konec

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„Určitě jsme z výsledku hodně zklamaní. Na druhou stranu jsem viděl velký rozdíl ve výkonu mužstva proti předchozímu duelu. Byli jsme mnohem pevnější směrem dozadu a Zbrojovce dovolili opravdu minimum. Myslím, že měla jednu střelu v prvním poločase a po přestávce nebezpečnou standardní situaci. Defenzivně jsme odehráli slušný zápas,“ hodnotil plzeňský kouč.
Mrzela ho však situace, která nakonec rozhodla o ztrátě dvou bodů.
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Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou
„Je nám to ale k ničemu, protože jsme se znovu nedokázali koncentrovat a neuhlídali jednu situaci. Gól, který jsme inkasovali, byl z kategorie velmi laciných. Udělali jsme špatné rozhodnutí ve finální fázi našeho útoku, kde jsme nebyli schopni akci zakončit. Brno se dostalo do brejku, nezafungovala nám zbytková obrana a inkasovali jsme. Takové góly bychom dostávat neměli,“ štvalo Hyského.
„Řekl bych, že jsme byli lepším týmem než Zbrojovka. Vytvořili jsme si více příležitostí a i po inkasovaném gólu přinesli střídající hráči do hry energii i kvalitu. Jenže finální fáze nám momentálně nefunguje. Chybí nám takový zabijácký instinkt. Netrefujeme bránu, ani z dobrých pozic jsme nebyli schopni donutit soupeřova brankáře k těžším zákrokům, natož dát gól. To je samozřejmě velké zklamání. Druhý domácí zápas jsme nedokázali vyhrát, což je pro nás špatné.“
Plzeňský trenér po nevydařeném vstupu do sezony výrazně promíchal základní sestavu.
„Týmový výkon byl mnohem lepší než minulý týden. Především směrem dozadu jsme byli pevnější a kompaktnější. Změny v sestavě vycházely z výkonu proti Liberci i z typologie soupeře. Jsem rád také za Christopha Kabonga, který se gólově prosadil. Měl ještě několik dalších zajímavých situací, které mohl vyřešit lépe, ale i on podal slušný výkon,“ komentoval trenér, který v sestavě udělal celkem pět změn.
Špatný start do sezony trenér vnímá jako komplikaci, ale odmítá propadat panice.
„Je to práce celého týmu a největší odpovědnost za výsledky nesu já. Uvědomuji si, že jeden bod po dvou zápasech je málo. Přesto věřím, že se od tohoto výkonu můžeme odrazit. Byla v něm spousta dobrých věcí, na které je potřeba navázat v dalším kole.“
Po závěrečném hvizdu dávali domácí fanoušci hlasitě najevo svou nespokojenost. „Diváky respektuji a vnímám, co křičí. Mají na svůj názor absolutní právo. Mě to ale nezlomí. Věřím své cestě, vím, co tomu dávám a jsem schopen obětovat. Mám jasno, jakým směrem chceme jít, a nechci z něj uhnout. Soustředím se na každodenní práci s týmem a nechci ztrácet energii věcmi kolem,“ objasnil kouč a zároveň připustil i možné posílení kádru.
„Máme ofenzivní hráče, kteří kvalitu mají. Pokud ale chceme bojovat o nejvyšší cíle, kterých se rozhodně nevzdáváme, bude možná potřeba přivést ještě někoho kvalitnějšího, kdo nám pomůže podobné zápasy rozhodovat,“ řekl.
Řeč přišla také na Daniela Vašulína, který po letním odchodu z Plzně rozhodl o bodovém zisku Brna.
„Dana mám hrozně rád, ale ten půlrok, který tady se mnou strávil, nebyl šťastný ani pro jednu stranu. Moc jsem si přál, aby se mu u nás dařilo a dával góly. Na jaře ho ale přibrzdily zdravotní problémy a nemohl ukázat všechno, co v něm je. Hrát za Plzeň je mnohem složitější než za většinu ostatních týmů, a to se nechci nikoho dotknout. U nás to nezvládl, ale v Brně teď ukazuje, že formu má. Takový je fotbal,“ poznamenal trenér.