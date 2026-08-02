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Chance Liga 2026/2027

Musíme se zamyslet, zda tým neposílit, řekl Hyský. Fanoušci žádali jeho konec

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  7:45
Ani druhé domácí utkání nového ročníku Chance Ligy nepřineslo fotbalistům Viktorie kýžené vítězství. Po úvodní porážce s Libercem tentokrát remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1 a po dvou kolech mají na kontě jediný bod. Přestože výsledek znamená další bodovou ztrátu, trenér Martin Hyský po utkání viděl oproti úvodnímu kolu zlepšení.

Chance Liga 2026/27

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„Určitě jsme z výsledku hodně zklamaní. Na druhou stranu jsem viděl velký rozdíl ve výkonu mužstva proti předchozímu duelu. Byli jsme mnohem pevnější směrem dozadu a Zbrojovce dovolili opravdu minimum. Myslím, že měla jednu střelu v prvním poločase a po přestávce nebezpečnou standardní situaci. Defenzivně jsme odehráli slušný zápas,“ hodnotil plzeňský kouč.

Mrzela ho však situace, která nakonec rozhodla o ztrátě dvou bodů.

Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou

„Je nám to ale k ničemu, protože jsme se znovu nedokázali koncentrovat a neuhlídali jednu situaci. Gól, který jsme inkasovali, byl z kategorie velmi laciných. Udělali jsme špatné rozhodnutí ve finální fázi našeho útoku, kde jsme nebyli schopni akci zakončit. Brno se dostalo do brejku, nezafungovala nám zbytková obrana a inkasovali jsme. Takové góly bychom dostávat neměli,“ štvalo Hyského.

„Řekl bych, že jsme byli lepším týmem než Zbrojovka. Vytvořili jsme si více příležitostí a i po inkasovaném gólu přinesli střídající hráči do hry energii i kvalitu. Jenže finální fáze nám momentálně nefunguje. Chybí nám takový zabijácký instinkt. Netrefujeme bránu, ani z dobrých pozic jsme nebyli schopni donutit soupeřova brankáře k těžším zákrokům, natož dát gól. To je samozřejmě velké zklamání. Druhý domácí zápas jsme nedokázali vyhrát, což je pro nás špatné.“

Daniel Vašulín (Zbrojovka) se raduje z gólu proti Plzni, svému bývalému týmu.
Zklamaný Lukáš Červ po zápase se Zbrojovkou Brno.
Daniel Vašulín (Zbrojovka) uniká plzeňské defenzivě.
Brněnský útočník Daniel Vašulín sprintuje za míčem během utkání s Plzní.
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Plzeňský trenér po nevydařeném vstupu do sezony výrazně promíchal základní sestavu.

„Týmový výkon byl mnohem lepší než minulý týden. Především směrem dozadu jsme byli pevnější a kompaktnější. Změny v sestavě vycházely z výkonu proti Liberci i z typologie soupeře. Jsem rád také za Christopha Kabonga, který se gólově prosadil. Měl ještě několik dalších zajímavých situací, které mohl vyřešit lépe, ale i on podal slušný výkon,“ komentoval trenér, který v sestavě udělal celkem pět změn.

Špatný start do sezony trenér vnímá jako komplikaci, ale odmítá propadat panice.

„Je to práce celého týmu a největší odpovědnost za výsledky nesu já. Uvědomuji si, že jeden bod po dvou zápasech je málo. Přesto věřím, že se od tohoto výkonu můžeme odrazit. Byla v něm spousta dobrých věcí, na které je potřeba navázat v dalším kole.“

Zklamaný Lukáš Červ po zápase se Zbrojovkou Brno.

Po závěrečném hvizdu dávali domácí fanoušci hlasitě najevo svou nespokojenost. „Diváky respektuji a vnímám, co křičí. Mají na svůj názor absolutní právo. Mě to ale nezlomí. Věřím své cestě, vím, co tomu dávám a jsem schopen obětovat. Mám jasno, jakým směrem chceme jít, a nechci z něj uhnout. Soustředím se na každodenní práci s týmem a nechci ztrácet energii věcmi kolem,“ objasnil kouč a zároveň připustil i možné posílení kádru.

„Máme ofenzivní hráče, kteří kvalitu mají. Pokud ale chceme bojovat o nejvyšší cíle, kterých se rozhodně nevzdáváme, bude možná potřeba přivést ještě někoho kvalitnějšího, kdo nám pomůže podobné zápasy rozhodovat,“ řekl.

Řeč přišla také na Daniela Vašulína, který po letním odchodu z Plzně rozhodl o bodovém zisku Brna.

„Dana mám hrozně rád, ale ten půlrok, který tady se mnou strávil, nebyl šťastný ani pro jednu stranu. Moc jsem si přál, aby se mu u nás dařilo a dával góly. Na jaře ho ale přibrzdily zdravotní problémy a nemohl ukázat všechno, co v něm je. Hrát za Plzeň je mnohem složitější než za většinu ostatních týmů, a to se nechci nikoho dotknout. U nás to nezvládl, ale v Brně teď ukazuje, že formu má. Takový je fotbal,“ poznamenal trenér.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
5. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
12. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
13. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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