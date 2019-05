Mešanovič po kanonádě v Teplicích: Pokora musí být na prvním místě

Máte vysvětlení pro tak divoký výsledek?

Těch prvních třicet minut, to bylo tempo, dali jsme rychlé góly, což soupeře položilo. Navíc Teplice dostaly červenou kartu a my už jsme si to jenom pohlídali.

Vám se podařilo dvakrát skórovat, potom nastřelená tyčka. Hattrick byl blízko...

Myslel jsem na něj, určitě, ale bohužel se mi to nepovedlo, snad příště. Ale samozřejmě jsem spokojený i se dvěma vstřelenými góly.

Co čekat od odvetného střetnutí, když držíte náskok osmi branek?

Pokora je na prvním místě. I ten druhý zápas půjdeme vyhrát. Nesmíme si dovolit žádné uspokojení, to by se nám nevyplatilo směrem k dalším utkáním.

Váš kolega z boleslavského útoku Nikolaj Komličenko překonal ligový rekord v počtu nastřílených gólů. Váš komentář k jeho 26 trefám?

Klobouk dolů. Já jsem také útočník, takže vím, co to znamená. Nejen já musím smeknout před tím, co dokázal.