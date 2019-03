Radost Mešanoviče. Je konečně zdravý a po dvou letech se trefil

V české lize nastřílel už 32 branek, jeho statistiky se ale dlouho zasekly na datu 13. května 2017. Bosenský fotbalista Muris Mešanovič se trápil se zdravotními problémy a za Slavii nastupoval jen ojediněle. Vše vyvrcholilo únorovým přestupem do Mladé Boleslavi. „Chtěl jsem větší herní vytížení,“ vysvětlil svůj přesun útočník.

O víkendu se trefil placírkou proti Příbrami a pomohl k výhře 2:0.

Po téměř dvou letech se vám povedlo v české lize skórovat. Velká radost?

Já jsem toho za ty dva roky moc neodehrál. To, že jsem dal už ve třetím zápase za Boleslav branku, to je pro mě samozřejmě dobře, bude se mi pracovat lépe.

Zápas s Příbramí se vám podařilo zlomit až v koncovce. Byla ve vás stále pevná víra?

Když se ten čas krátí, tak nervozita určitě stoupá. Ale pořád jsem věřil, že je to jen otázkou času, kdy to prolomíme, protože jsme měli velký tlak.

Ten pramenil také z přesilovky. Pomohlo vám vyloučení příbramského Antwiho?

Jakmile šel soupeř do deseti, tak jsme těch šancí měli opravdu hodně. Bohužel jsme je neproměňovali, ale o poločase jsme si říkali, že další možnosti přijdou. A nakonec se nám přece jen povedlo dvě proměnit.

Začátek zápasu byl samý faul, vypadalo to hodně divoce...

Oni opravdu byli v prvních dvaceti minutách hodně agresivní. Jednalo se o nebezpečné zákroky, Tomáš Wiesner má podezření na zlomenou čelist, Mára Matějovský si musel nechat zašít nohu. Po červené kartě se zatáhli a my jsme do nich bušili. Jsme rádi, že jsme se nakonec dočkali výhry.

Mohlo to být klidnější, kdyby se Nikolaj Komličenko trefil z penalty. Nezvažoval jste, že ji kopnete, když byl faulován právě on?

On tady těch penalt proměnil dost a některé byly podobné jako nyní, také po zákrocích na něj. I minule s Plzní to tak bylo. Takže nebyl důvod, aby si nevěřil . Že ji teď jednou neproměnil, to se stane, nic se neděje, jedeme dál.