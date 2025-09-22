Chance Liga 2025/2026

Jak využít pana Vyvoleného? Slavia se učí hrát s Chamem. Kušej: Je jako Matějovský

Jiří Čihák
  8:56
Dobrých osm minut se po hřišti spíš toulal. Seznamoval se s prostředím. Jako by postupně zjišťoval, co všechno si v české lize, kterou dosud poznával jen z televize či ze střídačky, může dovolit. A pak vykouzlil znenadání přihrávku, z níž v mžiku vznikla čistá šance. Navzdory slávistické remíze v Liberci její nový tvůrce Muhammed Cham, fotbalista od pánaboha, opět zaujal.
Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi.

Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Muhammed Cham, nová posila fotbalové Slavie.
Muhammed Cham, nová posila fotbalové Slavie, se sportovním ředitelem Jiřím...
Vasil Kušej a Erik Prekop ze Slavie se radují z gólu proti Liberci.
Lukáš Vorlický ze Slavie a Ange N’Guessan z Liberce bojují o míč.
16 fotografií

Myšlenkou, elegancí i řešením, na které diváci na tuzemských stadionech nejsou zvyklí.

Otázka je, kdy si na šikulu s ladným pohybem a sedmičkou na zádech zvyknou spoluhráči. A kdy rakouský reprezentant s africkými kořeny přivykne tempu, jež se po něm ve Slavii žádá.

„Trochu mi připomíná Máru Matějovského,“ zmínil Vasil Kušej někdejšího parťáka z kabiny Mladé Boleslavi. „Nezvyklé a překvapivé přihrávky má v sobě snad vrozené,“ navázal.

Muhammed Cham na tréninku Slavie před utkáním Ligy mistrů proti Bodö/Glimt.
Muhammed Cham v dresu tureckého Trabzonsporu.

U Nisy odehrál Cham celý druhý poločas, na jehož konci slávisté vyrovnali na konečných 1:1. Měl dvaatřicet doteků s balonem, přes 80 % úspěšných přihrávek, z toho dvě klíčové. Optikou dat vymyslel také jednu velkou šanci, o níž byla řeč už v úvodu.

Balon sice po přistrčení od Zimy asi pětadvacet metrů od brány zašlápl poměrně ledabyle, takže mu ho dotírající Hlavatý málem vypíchl. Jenže Cham situaci zachránil a perfektním pasem z otočky mezi dva překvapené beky Liberce uvolnil Vorlického, který pak trefil brankáře Koubka.

Něco podobného Cham předvedl už ve středu v Lize mistrů, kdy dostal v závěru utkání proti Bodö/Glimt (2:2) šanci jen na několik desítek sekund. I to mu stačilo, aby úchvatnou kolmicí před bránou oslovil Schranze, který měl na noze rozhodnutí.

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

„Ani nevím, jak a kudy ho našel. Já v té situaci Ivana ani neviděl,“ kroutil hlavou trenér Jindřich Trpišovský.

Pokud se slávisté naučí Chama využívat, bude to pro ně jistě velmi účinná zbraň. Od odchodu Rumuna Stancia podobného hráče neměli. Ryzího fotbalistu, který je dovednostmi odstřelený. Ale taky hráče, který občas umí být lechtivý na tvrdou dřinu.

Kdyby nebyl, asi by po roční štaci v Turecku nevzal za vděk Českem.

Chamovi je čtyřiadvacet let a v kariéře už chtěl být dál. Vždyť má za sebou dvě sezony ve francouzském Clermontu, za který v nejvyšší soutěži odehrál přes 70 zápasů a nastřílel 15 gólů.

Ani čísla z Trabzonsporu z minulé sezony nejsou k zahození: 31 startů, pět gólů a 10 asistencí. Jenže borec, který má na hrudi vytetovanou hvězdu a vzkaz Chosen One, tedy Vyvolený, ztratil důvěru trenérů.

A je legitimní se ptát proč.

„Fyzicky to pro něj v Česku bude hodně náročné, ale s tím jsme počítali my i on. Dobře si to uvědomuje,“ přesvědčoval Trpišovský. V Liberci ho dle svých slov poslal do druhého poločasu i s lehkým zdravotním problémem: „Celý týden se s ním potýkal.“

I proto Cham na hřišti své možnosti dosud spíš naznačil, ale naplno je nerozbalil.

„Věřím, že až si zvykne na tempo zápasů, svými nápady a fotbalovostí pro nás bude nesmírně platný,“ pravil Kušej.

„Jsme rádi, že máme takový typ hráče k dispozici. Nejde jen o Chama, ale třeba i o Vorlického. Myslím, že se v poslední době fotbal v Česku vyvinul pro jejich styl pozitivním směrem,“ navázal Trpišovský.

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

O Chama, který má senegalského otce a gambijskou matku, ale sám se narodil ve Vídni, se Slavia zajímala už minulý rok. Tehdy ji však odmítl kvůli lukrativnější nabídce z Turecka.

„Vybral si jiný klub. Takový je fotbal,“ vysvětloval šéf Jaroslav Tvrdík fanouškům na sociálních sítích.

Byl to on, kdo jim Chamův přestup už loni v létě předeslal.

„Líbí se mu myšlenka příchodu do Slavie. Věří, že by se u nás mohl stát komplexním hráčem, dále rozvinout svůj talent, zlepšit se v defenzivě a odrazit se u nás k přestupu do Premier League nebo do jiné elitní soutěže,“ řekl na tiskové konferenci.

Sešlo z toho.

„Nabídli jsme 5,4 milionu eur splatné do konce roku (v odvětví, kde standardem jsou několikaleté splátkové kalendáře) plus bonusy. Nikdy jsme za hráče nenabídli víc. Nabídka hráči by byla, v případě přijetí, bezkonkurenčně nejvyšším příjmem hráče v klubu. Dostali jsme se na hranici, kterou jsme považovali za možnou a racionální z pohledu nejen sportovních, ale i finančních cílů klubu,“ obhajoval Tvrdík.

Slavia získala Chama, kterého chtěla už loni. Jsem fanouškem Trpišovského, říká

O rok později dorazil Cham, který je pětinásobným rakouským reprezentantem, do Slavie na hostování s následnou opcí. V den příštího ligového utkání s Duklou mu bude pětadvacet let.

„V Liberci nám pomohl stejně jako další střídající hráči,“ pochvaloval si Trpišovský a pak opět zdůraznil: „Potřebujeme ho dostat víc k míči, stejně jako musíme postupně zlepšovat jeho pohyb.“

Na Instagramu, kde má Cham přes 100 tisíc sledujících, což je zdaleka nejvíc ze všech slávistů, visí místo jeho profilového obrázku motivační vzkaz: On a Mission, volně přeloženo třeba jako Jdu si za svým cílem.

Pomůžou si se Slavií navzájem?

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Dukla - Bohemians 0:2, triumf v malém derby řídil Čermák, domácí viděli červenou

Souboj dvou pražských týmů mezi mezi Duklou a Bohemians zvládli vítězně hosté. kteří triumfovali 2:0. Pod obě trefy se podepsal Čermák, jenž první branku sám dal a na druhou nahrál Zemanovi. Domácí...

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  15:40

