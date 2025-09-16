Chance Liga 2025/2026

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Autor: ,
  13:29
Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k potížím s vízy oficiálně oznámila až nyní. S Jásirem se olomoucké vedení dohodlo na dvouleté smlouvě.
Teplický fotbalista Mohamed Jásir slaví gól.

Teplický fotbalista Mohamed Jásir slaví gól. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Teplický útočník Mohamed Jásir během utkání proti Pardubicím
Teplický útočník Mohamed Jásir (vlevo) v hlavičkovém souboji s Davidem Šimkem z...
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Mohameda Jásira proti Pardubicím.
Mohamed Jásir vlevo po zahozené šanci.
23 fotografií

Jásir patřil klubu Al Ahlí, odkud hostoval v Teplicích. V 56 ligových zápasech za dva a půl roku vstřelil deset branek. Hanáci o něj usilovali delší dobu, zaregistrovali ho však až těsně před zářijovou uzávěrkou přestupů.

Museli nicméně čekat na patřičné dokumenty, aby se hráč mohl připojit k týmu. „Nebylo to pro mě v poslední době snadné, když jsem musel trénovat sám. Věřím ale, že jsem dobře připravený a že budu moct naskočit do zápasů docela rychle,“ uvedl egyptský útočník.

Sportovní manažer olomouckého klubu Ladislav Minář vysvětlil, že situaci zkomplikovaly problémy s vízy.

Jásira trápila samota, fanoušci ho milovali. V Česku si poradil i s ramadánem

„Pro Jásira to nebyla jednoduchá situace. Je jasné, že bude potřebovat nějaký čas, aby se začlenil do týmu. Na druhou stranu jde o útočníka, který už má zkušenost s českou ligou. Věříme, že jde o perspektivního fotbalistu, který pro nás bude do budoucna přínosem,“ řekl Minář.

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

16. září 2025  13:29

