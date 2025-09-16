Jásir patřil klubu Al Ahlí, odkud hostoval v Teplicích. V 56 ligových zápasech za dva a půl roku vstřelil deset branek. Hanáci o něj usilovali delší dobu, zaregistrovali ho však až těsně před zářijovou uzávěrkou přestupů.
Museli nicméně čekat na patřičné dokumenty, aby se hráč mohl připojit k týmu. „Nebylo to pro mě v poslední době snadné, když jsem musel trénovat sám. Věřím ale, že jsem dobře připravený a že budu moct naskočit do zápasů docela rychle,“ uvedl egyptský útočník.
Sportovní manažer olomouckého klubu Ladislav Minář vysvětlil, že situaci zkomplikovaly problémy s vízy.
Jásira trápila samota, fanoušci ho milovali. V Česku si poradil i s ramadánem
„Pro Jásira to nebyla jednoduchá situace. Je jasné, že bude potřebovat nějaký čas, aby se začlenil do týmu. Na druhou stranu jde o útočníka, který už má zkušenost s českou ligou. Věříme, že jde o perspektivního fotbalistu, který pro nás bude do budoucna přínosem,“ řekl Minář.