Příště to dáš, neboj! A útočník Tijani důvěru splatil proti Plzni

V předešlých kolech zahazoval jednu šanci za druhou. Na gól čekal od loňského října. Až do neděle. To dvěma trefami sestřelil Plzeň a Ostravští vyhráli 2:1.

„Je to úžasné. Pracovali jsme opravdu tvrdě. Potřebovali jsme vyhrát, takže jsem šťastný, že jsem k tomu přispěl,“ usmál se Tijani.

Připustil, že to byl jeho nejlepší výkon v nejvyšší české soutěži, v níž dosud odehrál 41 utkání.

„Na Tižiho se snesla kritika, že neproměňuje šance a měl jich hodně. Ale v minulých zápasech hrál výborně,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal. „Hodně jsme mu, ale i nám všem přáli, aby se už prosadil, protože to je o celém mužstvu, ne o jednotlivci.“ To ostravští fotbalisté ukázali po druhé Tijaniho brance, kdy na něj naskákali snad všichni i z lavičky... „Zničehonic byl každý na mně,“ smál se. „Někdy to tak je. Bylo to fajn.“ Jak ale nigerijský útočník prožíval nezdary v předešlých duelech?

„Ano, měl jsem hodně šancí, byl jsem smutný. Ale nastavil jsem si hlavu tak, že příště už gól dám. Pokračoval jsem v tvrdé práci a přišlo to,“ odpověděl.

Sebevědomí mu nechybělo.

„Svou důvěrou mi ho dodává trenér i tým. Po minulých zápasech mi opakovali: Příště to dáš, neboj. Začal jsem tomu věřit.“

Trenér Hapal mu věřil. V minulých sedmi kolech ho pětkrát postavil do základu. „Na trénincích dře. Pořád s ním ale musíme pracovat na koncovce, tam pořád není vybroušený. Teď ho ale budeme muset vytáhnout ze sestavy,“ připomněl kouč, že kvůli čtyřem žlutým kartám nebude moci nastoupit v sobotu v Mladé Boleslavi. „Máme ale Almásiho, který je po problémech připravený hrát.“