Překvapivý odchod. Slavia pouští Usora, míří na hostování s opcí do Lince

Bližší informace o výši opce nejsou známé, jisté je, že Usor bude v Linci hostovat rok - pak ho může rakouský tým koupit.

Není to přesun, se kterým by se počítalo. Spíš překvapivý tah, jenž budí pozornost.

Usor, to měla být slávistická budoucnost. Ještě ani rok neutekl od chvíle, kdy do Edenu zamířil z nigerijského týmu 36 Lion. Nejdřív se rozkoukával v béčku, ale už v létě se napevno nastěhoval do kabiny A-týmu. Rychle se zabydlel a z křídelních pozic začal střílet góly.

V prvních pěti ligových utkáních stihl čtyři, dvakrát se trefil i v kvalifikaci Konferenční ligy. Vypadalo to, že Slavia v něm našla pokračovatele Abdallaha Simy, senegalského útočníka, který během pár měsíců vylétl ze třetí české ligy až do Premier League. Usor měl nakročeno podobně, ale nakonec míří na méně prestižní adresu. Zřejmě i proto, že druhá polovina podzimu se mu tolik nepovedla, přestal sbírat góly i přihrávky, vytratil se ze základní sestavy.

Na začátku týdne odcestoval ze soustředění v Lagosu do Rakouska na zdravotní prohlídku, která jeho stěhování definitivně stvrdila. Zástupci Lince se na šikovného záložníka předtím dorazili podívat přímo do Portugalska a na Usorovi bylo znát, že se v utkání proti Servette chce předvést. Často se hlásil o balon, zkoušel kličkovat, věřil si i proti přesile soupeřů, ale také dost balonů poztrácel.

Sebevědomí mu nechybělo nikdy. Do Prahy dorazil v rámci afrického projektu spolu se třemi dalšími parťáky a rychle zaujal. Na rozdíl od zamlklého Simy byl bezprostřední a bavilo ho strhávat na sebe pozornost. Nejvíc ale upoutal šikovnou levou nohou, v níž ukrýval největší zbraň.

„Techniku kopu má brilantní. Když to dostane na vápně na levačku, je to skoro tutovější situace než penalta,“ rozplýval se Marek Jarolím, trenér slávistického béčka, který Usorovi pomáhal s prvními evropskými krůčky. „Vždycky to chce čas, ale u Mosese bylo rychle znát, že je v něčem výjimečný.“

Výjimečnost teď zkusí prokázat v Linci, se kterým se Slavia potkala loni v březnu v osmifinále Konferenční ligy a ve dvojzápase jej vyřadila.